無意識に使い続けている純正充電器、重いなあと思いつつ複数持ち歩いているタップやコード、【Amazonタイムセール祭り】の今、お得に充電環境を最適化しませんか？
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持ち歩きはもちろん、自宅使いでも作業環境が快適でスマートになる充電器＆モバイルバッテリーのオススメアイテムを紹介します。
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Anker 511 Power Bank (PowerCore Fusion 5000) (5000mAhモバイルバッテリー搭載 USB充電器/USB PD対応)
Anker 711 Charger (Nano II 30W)
Anker Nano II 45W (PD 充電器 USB-C)折りたたみ式プラグ
Anker PowerPort Atom III Slim (Four Ports)（PD 充電器 65W 4ポート USB-C）
【2個セット】Anker PowerPort mini（USB充電器 12W 2ポート）
モバイルバッテリーもお得にゲット！
Anker PowerCore III 5000 (5000mAh 小型軽量 モバイルバッテリー)
Anker 523 Power Bank /PowerCore 10000 (10000mAh)
Anker PowerCore 20100 (20100mAh 2ポート モバイルバッテリー)
容量、サイズ、ポート数に合わせてぴったりくるものを選んでみてください。そのほかお得なアイテムは以下よりチェックを！
ケーブル・タップもあわせ買い！
Anker PowerPort Strip PD 6
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル PD対応
Anker PowerLine Ⅲ Flow USB-C & ライトニング ケーブル MFi認証
Anker Magnetic Cable Holder マグネット式 ケーブルホルダー
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なお、表示価格は公開時のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
Source: Amazonタイムセール祭り