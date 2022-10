iPhone 14 Proは、Appleにとって多くの「初めて」をもたらします。常時表示のディスプレイから48MPのカメラまで、新しいことが満載です。



しかし、iPhone 14 Proは、残念ながらバッテリー性能が旧モデルのレベルを保てないという多くのレビューが上がってきており、これらの新機能はバッテリーに関するちょっとした不安の種になっています。



そのため、iPhone 14 Proのバッテリー寿命をできるだけ長くして、一度の充電で1日持たせる方法をいくつか探してみたいと思います。ハードウェア機能を無効にしたり、ソフトウエアのオプションを微調整することになります。

※iPhone 14 Proが手元に届いて、バックアップから復元したばかりの場合は、デバイスのデータのインデックス化が完了し、クラウド上に保存されている写真やメッセージ、その他のアプリ関連のコンテンツが復元されるまで、しばらく時間をおくことをおすすめします。

1. ディスプレイの「常時表示」を解除する

iPhoneの常時表示のディスプレイでは、Androidとは異なり、通常ロック画面に表示されるすべての要素が表示されます。

壁紙からiOS 16のApple Watchスタイルのウィジェットまで、各要素は薄暗くなりながらもその位置を維持し、1Hzでリアルタイムに更新されます。

とはいえ、iPhone 14 Proをこの状態に保つと、長時間にわたってバッテリーの持ちが悪くなります。

iPhoneの常時表示をオフにしてバッテリーを節約する方法は次の通りです。

iPhoneの「設定」を開き、「ディスプレイと明るさ」のページに進む。 スクロールダウンして、「常時表示」のトグルを見つける。 ここでタップして、「常時表示」をオフにする。

Image: MakeUseOf

2. ProMotionを無効にしてフレームレートを制限する

高リフレッシュレートのディスプレイは、見やすくて使用感も快適ですが、バッテリーに負担をかける恐れがあります。

iPhone 13 Proは、この点を比較的うまく処理していたので、iPhone 14 Proもそうであってほしいもの。

とはいえ、いざという時には、ProMotionを制限して高リフレッシュレートのディスプレイを無効にすれば、iPhoneの充電量を最大限に活用できます。

iPhoneのリフレッシュレートを制限する方法は次の通りです。

iPhoneの「設定」を開き、「アクセシビリティ」に行く。 ここで、「モーション」をタップする。 60Hzに制限するには、「フレームレートを制限する」のトグルを有効にする。

Image: MakeUseOf

3. 「明るさの自動調節」をオフにする

iPhoneのバッテリー駆動時間を節約するもう1つの裏技は、iOSの「明るさの自動調節」機能を無効にすることです。

屋外で使用すると、ピーク輝度が2000ニトまで達することがあるiPhone 14 Proの場合は、特に重要。この輝度レベルで長時間使用するとバッテリーに深刻な負担をかける可能性があります。

「明るさの自動調節」機能をオフにする方法は次の通りです。

「設定」を開き、「アクセシビリティ」をタップする。 次に、「画面表示とテキストサイズ」メニューに行く。 この画面の下までスクロールし、「明るさの自動調節」をオフにする。

Image: MakeUseOf

4. 「触覚キーボード」を無効にする

iOS 16で新たに追加された「触覚キーボード」は、実際に体験してみないと良さがわかりにくいかもしれません。

残念ながら、この機能は警告付きで、Appleのサポートページの1つに、この機能はiPhoneのバッテリーに悪影響を及ぼすと書かれています。

この機能はデフォルトではオフになっています。

一方、この機能をオンにしていたり、この機能を使用していたデバイスのバックアップからiPhone 14 Proを復元した場合は、今すぐオフにする必要があります。やり方は次の通りです。

「設定」を開き、「サウンドと触覚」を選択する。 「キーボードフィードバック」をタップする。 2つのオプションから、「触覚」を無効にする。

Image: MakeUseOf

5. バックグラウンドアプリの動作を抑制する

次は、iPhoneのバックグラウンドでのアプリ動作を制限する方法です。

デバイス上のアプリがバックグラウンドで頻繁に動作していることは、今や常識。バックグラウンドで動作し、データを常に更新することで、ユーザーは通知を時間通りに受け取れる上に、多くの場合、そのままの状態でアプリにアクセスでき、タイムラグが発生することもありません。

しかし、バックグラウンドで常に動作しているアプリがあると、バッテリーを大幅に消耗し、モバイルデータを使い果たす可能性があります。

前者はスマホの受信状態が悪い地域でより顕著になります。そのため、バックグラウンドでのアプリの更新機能を無効にすると、iPhone 14 Proのバッテリー駆動時間を多少節約できるかもしれません。

やり方は次の通りです。

「設定]を開き、「一般」を選択する。 「バックグラウンドアプリの更新」というサブセクションを探す。 どのアプリをバックグラウンドで更新するかを個別に設定するオプションがあるので、不要と思われるアプリのトグルをオフにする。

Image: MakeUseOf

*上部にある「バックグランドアプリの更新」トグルで、この機能をモバイルデータ通信でアクティブにするか、Wi-Fiだけでアクティブにするかを選択することもできます。

6. 5Gを無効にする

最後は、iPhone上で5Gを無効にすること。

5Gネットワークに接続するためのハードウェアコンポーネントは、余分な電力を消費します。これは5Gが高速であることとは無関係です。

さらに、5G対応の電波塔がないと、デバイスが常に信号を探し続けることになるかもしれません。

そのため、iPhone 14 Proの5Gをオフにして、1回の充電で使用できる時間を長くすることをおすすめします。

やり方は次の通りです。

iPhoneの「設定」を開き、「モバイル通信」をタップする。 「モバイルデータ通信のオプション」をタップし、次に「音声通話とデータ」をタップする。 この画面で「5Gオート」または「LTE」を選択する。

Image: MakeUseOf

「5Gオート」は、バッテリー駆動時間への影響が小さいと判断した場合、iPhoneが5Gネットワークを検索して接続するようにします。

「LTE」は、5Gネットワークへの接続を阻止し、付近の利用可能なネットワークの検索を停止するため、iPhoneのバッテリーの節約に役立ちます。

1回の充電でもバッテリーは長持ちさせられる!

iPhoneはまだ20W以上の急速充電に対応していないので、バッテリー残量が少ない状態からフル充電するにはかなりの時間がかかります。

この記事でご紹介した方法で、ディスプレイの「常時表示」や「触覚キーボード」などを無効にすれば、iPhone 14 Proのバッテリーを節約できます。

これで、しばらく充電しなくてもよくなるはずです。

Source: Apple