Apple Watch Ultraには、他のウェアラブルデバイスにはない特有の機能がいくつもあります。

今回は、必要な時に助けを呼ぶための、Apple Watch Ultraの「サイレン」機能の使い方をお教えしましょう。

Apple Watch Ultraのサイレンとは?

Apple Watch Ultraのサイレンを有効にすると、スピーカーから86デシベルのサイレンが定期的に繰り返されます。Appleによると、このサイレン音は最大180メートル先まで聞こえるそうです。

サイレン音には、異なる2つのパターンが使われており、交互に繰り返されます。サイレンの設定を無効にするか、Apple Watch Ultraのバッテリーが切れるまで、サイレンは鳴り続けます。

サイレンの設定画面では、現在の時刻とバッテリー残量を確認可能。また、サイレンを止めるボタンや、すぐに緊急電話をかけられるスライダーもあります。

サイレンを有効にする方法

Apple Watch Ultraのサイレンを有効にする方法はいくつかあります。

まず、オレンジのアクションボタンをサイレンのスライダーが表示されるまで長押ししてください。サイレンのスライダーを右にスワイプすると有効になります。短いカウントダウンがはじまり、それが終わるとサイレンが鳴りはじめます。

アクションボタンを長押ししてカウントダウンをスタートさせ、サイレンが鳴りはじめるまでアクションボタンを押し続けることも可能。

うっかりこの操作をしてサイレンが鳴るのが心配な人は、「設定 > アクションボタン」に行き、「長押しでオンにする」を無効にできます。

また、サイドボタンを長押ししても同じようにサイレンを鳴らせます。すべてのApple Watchのモデルで、デジタルクラウンとサイドボタンを押してできることも確認しましょう。

もしくは、Apple Watch Ultraでサイレンアプリを開くだけでもいいです。「Hey, Siri サイレンのアプリを開いて」と言うだけでいいので、まったく手を使わずにサイレンを鳴らすことができます。

サイレンを止めるには、手のひらを画面に3秒以上当てるのが手っ取り早い方法です。