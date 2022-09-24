【Amazonタイムセール祭り】9月27日23:59まで開催中。
いま買っておきたい目玉アイテムと注目ジャンルのお買い得商品をピックアップしてご紹介します。
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今回の目玉アイテムはこれ！
リモートワーク便利グッズ
リモートワーク・在宅ワークを快適に、充実させるアイテムも今が買い！
大容量洗剤詰め替え
日々の洗濯や掃除に役立つ大容量洗剤がお得に！
水・炭酸水・お茶・トクホ飲料
ストックしておきたい飲料もお得に！
Amazonデバイス
動画・音楽鑑賞もAlexaがあればラクラク！
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買い置き・まとめ買い食材
物価上昇のあおりを受けるストック食材もお得にチェック！
・パックご飯
・大容量パスタ
・カップ麺/インスタント麺
・レトルト食品
宅トレ・フィットネス用品
・宅トレ、フィットネス用品もお得に！
・今が買い！プロテイン
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ポータブル電源・充電器
急な停電対策に！防災グッズとして、アウトドア・キャンプにも大活躍する大容量がお買い得に！
Amazonタイムセール祭りは、9/27 23:59までの期間限定セール！ この機会をぜひお見逃しなく。
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Source: Amazonタイムセール祭り