スマホのブランドやOSは、多くの場合、ユーザーの好みや過去の経験に基づいて選択することになります。しかし、1つのブランドを長く使っていると、なかなかほかのブランドと比較できません。

たとえば、iPhoneとAndroidスマホはどのように比較したらいいのでしょうか。この2つを比較することは有意義だと思います。

この記事ではiPhoneのAndroidスマホより優れている機能をいくつかご紹介します。

1. 触覚フィードバック

触覚フィードバックとは、スマホを操作する時に感じる振動パターンのこと。あまり目立たない機能ですが、AndroidからiOSに乗り換えるとすぐにその存在に気づくはずです。Androidスマホを操作していると「あれば良かったのに」と感じるでしょう。

iPhoneの触覚フィードバックは、より自然で一貫した感覚をもたらし、さまざまな操作に応じて異なる感覚を提供するので、iPhoneの使用感がとても楽しいものになります。

AppleのTaptic Engineは、ほかでは得られない触覚フィードバック体験を提供。

たとえば、着信音の代わりとなる振動が最初は強く、iPhoneを手に取ると弱くなることや、Face IDを使ってiOSデバイスのロックを解除する際に感じる繊細な振動まで、多岐にわたります。

まだ納得しませんか? では、iOSのコントロールセンターにある「Torch(懐中電灯)」アプリにアクセスしてみてください。スライダーを指で上下に動かすと、光の強さを加減する際にかすかな触感フィードバックを感じることができます。

また、「時計」アプリでストップウォッチやタイマーを操作すると、クリックした時のような触覚フィードバックを感じます。

一方Androidでは、触覚フィードバックは少し当たり外れがあります。Pixel 6のように、優れた触覚フィードバックシステムを搭載したAndroidデバイスもあれば、安っぽいイミテーションのようなものもあります。

2. 設定プロセス

Appleは、新しいiPhoneを使いはじめる時のサポートが、設定のサポートを含めてどの企業よりも優れています。

Googleは、Google Driveを通じて古いAndroidデバイスから新しいデバイスに一部のデータや設定を転送することができますが、Appleのソリューションほど包括的でもシームレスでもありません。

iOSデバイスでは、連絡先やカレンダー、アプリのレイアウト、システム設定まで、Apple IDを使ってすべて移行することが可能。

新しいiPhoneは、見た目は新しいのに、ほとんど何もしなくてもすべてがあるべきところにあり、前から使っていたiPhoneのような感じがします。

Appleは、Device Enrollment Program (DEP)を通じて新しいデバイスの管理と導入を支援することで、さらに一歩進んだ取り組みをしています。

これにより、企業のIT部門はiPhoneやiPadの設定、アプリケーション、会社のリソースへのアクセスを簡単に事前設定することができます。

3. サードパーティのソフトウェアのセキュリティ

アプリのセキュリティ、品質、機能性に関しては、App Storeは常にGoogle Playを凌駕しています。これには以下の4つの理由があります。

1. Appleは、すべてのアプリに、App Storeを通じてユーザーに提供する前に厳格な審査を受けることを義務づけています。

これにより、アプリが品質とセキュリティに関する具体的な基準を満たしていることが保証されます。GoogleもPlayストアに提出されたアプリの審査プロセスを設けていますが、Appleほど包括的ではなく、その結果、低品質で悪質なアプリが数多く流出しています。

2. iOSでは、アプリのサイドロード(非公式のアプリストアからインストールすること)がAndroidよりも複雑です。

その結果、iPhoneユーザーは、劣悪なアプリや悪意あるアプリにさらされる可能性が低くなります。

3. 開発者がApp Storeでアプリを公開するには、Goolge Play ストアの1回限りの支払いよりも高い年会費を支払わなければなりません。

その結果、iOSでアプリを提供する開発者の数は少なくなりますが、全体としてより質が高く洗練されたアプリを提供することにつながります。

4. Appleはハードウェアとソフトウェアの両方を製造しており、デバイスの数も少ないので、開発者はiPhone向けにアプリを最適化しやすくなっています。その結果、ユーザー体験が全体的に向上しています。

しかし、Androidデバイスの場合、さまざまなメーカーからさまざまな形やサイズのデバイスが提供されているので、開発者がそれぞれのブランドに合わせてアプリを最適化することは困難です。

これは、InstagramやSnapchatなどのソーシャルメディアのアプリを使用する際に特に顕著で、一般的にAndroidはiOSに比べてアプリ内のカメラが劣っています。

4. 内蔵されているアプリと機能

各オペレーティングシステムには、一連の内蔵されているアプリや機能がありますが、iOSはこの部門でAndroidより優位になっています。

しかし、初めてiPhoneを使うユーザーで、まだAppleのエコシステムに深く関わっていないなら、これに同意しないかもしれません。

iPhoneには、「Apple TV」「時計」「株価」など、不要と思われるアプリがいくつかプリインストールされているため、iPhoneはAndroidデバイスよりもブロートウェアが多いと主張したくなるかもしれません。

しかし、逆の立場でも同じことが言えます。

実際、ほとんどのAndroidデバイスには、純正のAndroid OSに付属するネイティブアプリに加えて、各メーカーや通信事業者が提供するその他のサードパーティのアプリがプリインストールされています。

多くのユーザーは、これらのアプリを、貴重なストレージスペースとメモリを占有するブロートウェアでしかないと感じています。

それはさておき、全体として、内蔵されているアプリと機能に関しては、AppleのほうがAndroidよりも一般的に優れています。

たとえば、Appleに内蔵されているマークアップ機能を使えば、文書に署名を追加できます。

AppleのiMessageは優れたメッセージングプラットフォームであり、KeychainはAndroidで利用できるものよりも包括的かつ便利なパスワード管理ソリューションを提供します。

もちろん、iPhone上で日常的な作業を自動化できるショートカット・アプリもあります。

5. エコシステムの統合

手持ちのあらゆるデバイスでシームレスで統合されたユーザー体験を求めるなら、iOSが最適です。

Appleのエコシステムは、ユーザーのデジタル生活のあらゆる側面に対応するように設計されています。

デバイスのシームレスな通信方法からAppleの各種サービスに簡単にアクセスできる方法まで、まとまりのある利便性の高いユーザーエクスペリエンスを提供します。

たとえば、あるAppleデバイスではじめたタスクを、別のデバイスで引き継ぐことができるHandoff機能。

さらに、Appleデバイス間でファイルを簡単に共有できるAirDropや、すべてのデバイス間でパスワードを同期させるiCloud Keychainも用意されています。

しかし、Appleがまだ先行しているものの、Googleもエコシステムの統合で急速に追い上げています。それでも、果たしてAppleを超えられるかどうか、答えがわかるのはもう少し先になりそうです。

エコシステムの統合に関しては、iOSが今のところ優位なプラットフォームであることに変わりはありません。

自分に必要な機能やアプリを提供するスマホを選択する

最終的には、ユーザー自身に最も重要な機能やアプリを提供するモバイルOSやスマホを選ぶのがベストです。

上記の機能を重視するなら、iPhoneを選ぶのがベストかもしれません。しかし、Androidを選ぶ納得のいく理由もあるので、よく吟味したうえで、最終的な決断を下してください。

Image: MakeUseOf