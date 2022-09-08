日本時間の9月8日（木）午前2時から開始された2022年2回目となるAppleイベント「Far Out」。

同イベントでは、iPhone 14/Pro、Apple Watch Series 8、AirPods Proといった主力製品の発表が行なわれました。

iPhone 14は、これまでのminiが廃止になった代わりに、iPhone 8以来の「Plus」が再登場。Apple Watchにも耐久性を追求したチタンモデル「Ultra」が加わっていますよ！

早速、今回発表された新製品をご紹介していきます。

iPhone 14 / 14Plus

Screenshot: ライフハッカー［日本版］編集部 via Apple
  • モデル展開

6.1インチの｢iPhone 14｣

6.7インチの｢iPhone 14 Plus｣

本体には航空宇宙産業レベルのアルミニウムを採用

ブルー、パープル、ミッドナイト、スターライト、（PRODUCT）REDの5色

  • 仕様

ノッチあり

Super Retina XDRディスプレイ

5G対応

  • 処理性能

A15 Bionicチップ（iPhone 13 Proと同じ）

  • バッテリー

iPhone 14：20時間のビデオ再生

iPhone 14 Plus：26時間のビデオ再生

  • カメラ

超広角カメラ（13mm）、メインカメラ（26mm）

Action Mode搭載：強力な手ブレ補正機能。走りながら撮影しても、アクションカムレベルに補正

  • コネクタ

Lightningコネクタを採用

  • 価格（税込）

■iPhone 14

・128GB…11万9800円

・256GB…13万4800円

・512GB…16万4800円

■iPhone 14 Plus

・128GB…13万4800円

・256GB…14万9800円

・512GB…17万9800円

  • 予約・発売日

9月9日（金）21時予約開始

iPhone 14は9月16日（金）発売

iPhone 14 Plusは10月7日（金）発売

iPhone 14 Pro / 14 Pro Max

iPhone 14と違うところ

  • モデル展開

6.1インチの「iPhone 14 Pro」

6.7インチの「iPhone 14 Pro Max」

ディープパープル、ゴールド、シルバー、スペースブラックの4種類

  • 仕様

常時表示ディスプレイ

ノッチの形状が変更、パンチホールがアニメーションになるDynamic Island対応（iPhone 14 / Plusは未対応）

5G対応

  • 処理性能

A16 Bionicチップ

  • バッテリー

最大29時間のビデオ再生

  • カメラ

クアッドピクセルセンサー搭載の48メガピクセルメインカメラ（13 Proより65%大きいセンサー）

超広角カメラ（13mm）、メインカメラ（24mm）、望遠カメラ（77mm）

シネマティックモード（動画）が24fpsの4K HDR撮影に対応

  • コネクタ

Lightningコネクタを採用

  • 価格（税込）

■iPhone 14 Pro

・128GB…14万9800円

・256GB…16万4800円

・512GB…19万4800円

・ 1TB…22万4800円

■iPhone 14 Pro Max

・128GB…16万4800円

・256GB…17万9800円

・512GB…20万9800円

・ 1TB…23万9800円

  • 予約・発売日

9月9日（金）21時予約開始、 9月16日（金）発売開始

Apple Watch Series 8 / Ultra / HERMES /SE

Screenshot: ライフハッカー［日本版］編集部 via Apple
  • モデル展開

Apple Watch Series 8、HERMES、SEに加えて、冒険家のためのUltraが追加

Series 8 / HERMES：45mm、41mmのケース（アルミニウム・テンレススチール）

Ultra：49mmチタニウムケース

SE：45mm、40mmのアルミニウムケース

  • カラー

■Series 8

アルミニウムモデル…ミッドナイト、スターライト、シルバー、（PRODUCT）RED

テンレススチールモデル…シルバー、ゴールド、グラファイト

■SE

シルバー、ミッドナイト、スターライト

  • 仕様

IP6X等級の防塵性能

常時表示Retinaディスプレイ

排卵のタイミングを推定する皮膚温センサー

Ultraのみ、チタンケース、WR100（水深100m）の防水性能。マイナス20度の極寒地から、摂氏55度の場所にも対応

  • バッテリー

最大駆動時間が36時間（省電力モードの場合）

Ultraの最大駆動時間は60時間（省電力モードの場合）

  • 価格（税込）

■Apple Watch Series 8

・GPSモデル…5万9800円（41mm）/ 6万4800円（45mm）から

・GPS+Cellularモデル…7万4800円（41mm） / 7万9800円（45mm）から

■Apple Watch Ultra

・12万4800円

■Apple Watch HERMES

・17万1100円（41mm）/ 17万9100円（45mm）から

■Apple Watch SE

・GPSモデル…3万7800円（40mm）/ 4万2800円（44mm）から

・GPS+Cellularモデル… 4万5800（40mm） / 5万800円（44mm）から

  • 予約・発売日

今すぐ予約可能、9月16日（金）発売

AirPods Pro（第2世代）

Screenshot: ライフハッカー［日本版］編集部 via Apple
  • 仕様

内蔵チップがH2

アクティブノイズキャンセリングは初代の2倍

空間オーディオ対応

本体ケースへのストラップ装着可能、ケース自体にスピーカー内蔵

Apple Watchの充電ケーブルでも充電可能

  • 価格（税込）

3万9800円

  • 予約日・発売日

9月9日（金）21時予約開始、9月23日（金）発売開始

Image / Source: Apple