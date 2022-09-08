日本時間の9月8日（木）午前2時から開始された2022年2回目となるAppleイベント「Far Out」。
同イベントでは、iPhone 14/Pro、Apple Watch Series 8、AirPods Proといった主力製品の発表が行なわれました。
iPhone 14は、これまでのminiが廃止になった代わりに、iPhone 8以来の「Plus」が再登場。Apple Watchにも耐久性を追求したチタンモデル「Ultra」が加わっていますよ！
早速、今回発表された新製品をご紹介していきます。
iPhone 14 / 14Plus
- モデル展開
6.1インチの｢iPhone 14｣
6.7インチの｢iPhone 14 Plus｣
本体には航空宇宙産業レベルのアルミニウムを採用
ブルー、パープル、ミッドナイト、スターライト、（PRODUCT）REDの5色
- 仕様
ノッチあり
Super Retina XDRディスプレイ
5G対応
- 処理性能
A15 Bionicチップ（iPhone 13 Proと同じ）
- バッテリー
iPhone 14：20時間のビデオ再生
iPhone 14 Plus：26時間のビデオ再生
- カメラ
超広角カメラ（13mm）、メインカメラ（26mm）
Action Mode搭載：強力な手ブレ補正機能。走りながら撮影しても、アクションカムレベルに補正
- コネクタ
Lightningコネクタを採用
- 価格（税込）
■iPhone 14
・128GB…11万9800円
・256GB…13万4800円
・512GB…16万4800円
■iPhone 14 Plus
・128GB…13万4800円
・256GB…14万9800円
・512GB…17万9800円
- 予約・発売日
9月9日（金）21時予約開始
iPhone 14は9月16日（金）発売
iPhone 14 Plusは10月7日（金）発売
iPhone 14 Pro / 14 Pro Max
iPhone 14と違うところ
- モデル展開
6.1インチの「iPhone 14 Pro」
6.7インチの「iPhone 14 Pro Max」
ディープパープル、ゴールド、シルバー、スペースブラックの4種類
- 仕様
常時表示ディスプレイ
ノッチの形状が変更、パンチホールがアニメーションになるDynamic Island対応（iPhone 14 / Plusは未対応）
5G対応
- 処理性能
A16 Bionicチップ
- バッテリー
最大29時間のビデオ再生
- カメラ
クアッドピクセルセンサー搭載の48メガピクセルメインカメラ（13 Proより65%大きいセンサー）
超広角カメラ（13mm）、メインカメラ（24mm）、望遠カメラ（77mm）
シネマティックモード（動画）が24fpsの4K HDR撮影に対応
- コネクタ
Lightningコネクタを採用
- 価格（税込）
■iPhone 14 Pro
・128GB…14万9800円
・256GB…16万4800円
・512GB…19万4800円
・ 1TB…22万4800円
■iPhone 14 Pro Max
・128GB…16万4800円
・256GB…17万9800円
・512GB…20万9800円
・ 1TB…23万9800円
- 予約・発売日
9月9日（金）21時予約開始、 9月16日（金）発売開始
Apple Watch Series 8 / Ultra / HERMES /SE
- モデル展開
Apple Watch Series 8、HERMES、SEに加えて、冒険家のためのUltraが追加
Series 8 / HERMES：45mm、41mmのケース（アルミニウム・テンレススチール）
Ultra：49mmチタニウムケース
SE：45mm、40mmのアルミニウムケース
- カラー
■Series 8
アルミニウムモデル…ミッドナイト、スターライト、シルバー、（PRODUCT）RED
テンレススチールモデル…シルバー、ゴールド、グラファイト
■SE
シルバー、ミッドナイト、スターライト
- 仕様
IP6X等級の防塵性能
常時表示Retinaディスプレイ
排卵のタイミングを推定する皮膚温センサー
Ultraのみ、チタンケース、WR100（水深100m）の防水性能。マイナス20度の極寒地から、摂氏55度の場所にも対応
- バッテリー
最大駆動時間が36時間（省電力モードの場合）
Ultraの最大駆動時間は60時間（省電力モードの場合）
- 価格（税込）
■Apple Watch Series 8
・GPSモデル…5万9800円（41mm）/ 6万4800円（45mm）から
・GPS+Cellularモデル…7万4800円（41mm） / 7万9800円（45mm）から
■Apple Watch Ultra
・12万4800円
■Apple Watch HERMES
・17万1100円（41mm）/ 17万9100円（45mm）から
■Apple Watch SE
・GPSモデル…3万7800円（40mm）/ 4万2800円（44mm）から
・GPS+Cellularモデル… 4万5800（40mm） / 5万800円（44mm）から
- 予約・発売日
今すぐ予約可能、9月16日（金）発売
AirPods Pro（第2世代）
- 仕様
内蔵チップがH2に
アクティブノイズキャンセリングは初代の2倍
空間オーディオ対応
本体ケースへのストラップ装着可能、ケース自体にスピーカー内蔵
Apple Watchの充電ケーブルでも充電可能
- 価格（税込）
3万9800円
- 予約日・発売日
9月9日（金）21時予約開始、9月23日（金）発売開始
Image / Source: Apple