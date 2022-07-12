Ankerのロボット掃除機やハンディ掃除機が安い！
「Amazonプライムデー」が早速始まっていますが、Anker製品の割引がなかなかいい！最大40％もオフになっています。
モバイルバッテリー以外に買いのAnker製品をご紹介していきます。
＞＞【お得情報】事前チャージでAmazonポイントが最大2.5％貯まる！
Ankerの掃除グッズは、最大40％オフ！
Anker Eufy HomeVac H11
Anker Eufy RoboVac 15C（ロボット掃除機)
Anker Eufy RoboVac G30 Hybrid（ロボット掃除機）
Anker Eufy HomeVac H30 Infinity（2-in-1 ハンディクリーナー）
Ankerのプロジェクター・スピーカーもお得に
Anker Nebula Nova（シーリングプロジェクター Android TV搭載）
Anker Nebula Astro (Android搭載モバイル プロジェクター)
Anker Nebula Capsule II（Android TV搭載 モバイル プロジェクター）
Anker Soundcore ポータブル Bluetooth4.2 スピーカー 24時間連続再生可能
Ankerのお得なワイヤレスイヤホンはこれ！
Anker Soundcore Liberty Neo 2（ワイヤレス イヤホン Bluetooth 5.2）
Anker Soundcore Life P3（ワイヤレス イヤホン Bluetooth 5.0）
なお、表示価格は公開時のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。