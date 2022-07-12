キャンプや、車中泊、防災・停電対策に。一家に一台持っておきたい大容量ポータブル電源、人気のJackeryが1万円台からプライムデーセールに登場！オススメアイテムを容量別にご紹介します。
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Jackery ポータブル電源 240 大容量67200mAh/240Wh
Jackery ポータブル電源 400 大容量112200mAh/400Wh
Jackery ポータブル電源 708 発電機 ポータブルバッテリー 大容量 191400mAh/708Wh
Jackery ポータブル電源 1500 PTB152 ポータブルバッテリー 1534.68Wh/426300mAh
Jackery SolarSaga 60 ソーラーパネル 68W ETFE ソーラーチャージャー
コンパクトサイズから大容量タイプまで、今ならお得に手に入るチャンス！必要なサイズを、用途に合わせて選んでみては。
なお、表示価格は公開時のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。