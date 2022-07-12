Jabra完全ワイヤレスイヤホン、現行品がほぼ全部安い！？
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Jabraの完全ワイヤレスイヤホン、オーディオツールが大幅プライスダウンで登場！ 世界レベルの音質をお得にゲットする大チャンス。
ではでは早速、大セール中のJabra製品を見ていきましょう！
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1. ほぼ全部セール。Jabra完全ワイヤレスイヤホン
[Amazon.co.jp限定] Jabra Elite 4 Active 完全ワイヤレスイヤホン
Jabra 完全ワイヤレスイヤホン アクティブノイズキャンセリング Elite 85t
[Amazon.co.jp限定] Jabra Elite 3 完全ワイヤレスイヤホン
[Amazon.co.jp限定] Jabra Elite 7 Active 完全ワイヤレスイヤホン
2. スピーカーフォン、ヘッドセットが9,400円オフ
なお、表示価格は公開時のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。