Jabra完全ワイヤレスイヤホン、現行品がほぼ全部安い！？

2日間だけのプライム会員限定の大セール「Amazonプライムデー7月13日（水）23:59まで開催中

Jabraの完全ワイヤレスイヤホン、オーディオツールが大幅プライスダウンで登場！ 世界レベルの音質をお得にゲットする大チャンス。

ではでは早速、大セール中のJabra製品を見ていきましょう！

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1. ほぼ全部セール。Jabra完全ワイヤレスイヤホン

Jabra Elite 7 Pro 完全ワイヤレスイヤホン

[Amazon.co.jp限定] Jabra Elite 4 Active 完全ワイヤレスイヤホン

Jabra 完全ワイヤレスイヤホン アクティブノイズキャンセリング Elite 85t

[Amazon.co.jp限定] Jabra Elite 3 完全ワイヤレスイヤホン

[Amazon.co.jp限定] Jabra Elite 7 Active 完全ワイヤレスイヤホン

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2. スピーカーフォン、ヘッドセットが9,400円オフ

Jabra Speak 510 スピーカーフォン

Jabra EVOLVE 65 MS Stereo

なお、表示価格は公開時のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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