テレビでコンテンツをストリーミングするためのお手頃でシンプルな方法を探していると、Google Chromecastが候補として浮上してくるはずです。

しかし、ほかのメディアプレーヤーと違って、Google Chromecastは典型的なテレビボックスのように動作しないので、とっつきにくい感じがするかもしれません。

では、Google Chromecastとは何でしょう。そしてこれを使うとがどんなことができるのでしょうか。どんな人に適したストリーミングデバイスなのでしょうか。

Chromecastとは

Chromecastは、Googleによるストリーミングドングルのラインナップです。

これらは、標準的なHDMIポートを介してどんなテレビやモニターにも接続できます。

一度設定すると、スマホ、コンピューター、Google Homeデバイスからより大きな画面にワイヤレスで音声と動画をストリーミングすることができます。

Google ChromecastはWi-Fiで接続し、通常は専用のリモコンではなく、スマホなどの別デバイスで操作します。しかし、それより上位のChromecast with Google TVは、より完全なテレビ体験を提供するためにリモコンが付属しています。

どのChromecastを選んでも、使い方は簡単です。

起動し、ネットワークとペアリングすれば、リモコンがあろうとなかろうと、数分後には使いはじめることができます。

Chromecastは、基本的にテレビと、スマホやタブレットの間の橋渡し役です。

micro USBで電力を供給し、そのためのアダプターも同梱されています。

Chromecastはどのように機能するのか

Castと呼ばれるGoogle独自のプロトコルの上に構築されているChromecastは、スマホなどのデバイスが、スクリーンやスマートスピーカーにコンテンツを簡単にミラーリングできるようにするために設計されています。

2013年に発表されたGoogle Castは、以来、ほぼすべての主要なアプリやプラットフォームに統合されています。

スマホやパソコンと同じWi-Fiネットワーク上にChromecastなどのCast対応レシーバーがあると、対応アプリに「Cast」アイコンが表示されます。そのアイコンをタップすると、視聴中のコンテンツを直接Chromecastに転送できます。

Chromecast自体もインターネット回線とペアリングされているため、スマホがコンテンツのURLを共有します。そのため、プロセスはほぼ瞬時に行なわれ、遅れはありません。

Chromecast with Google TVは、より伝統的なテレビ体験を提供します。ほかのデバイスからコンテンツをキャスティングするだけでなく、デバイス上で直接コンテンツを再生することができます。

ただし、これはハードウェアが変わったというよりも、オペレーティングシステムとリモコンによるものです。

Chromecastに対応するプラットフォームとアプリ

Google CastはWi-Fiをベースにしているため、技術的にプラットフォームに依存しません。

したがって、開発者が互換性を追加することにした場合、基盤となるプラットフォームは問題にはならないでしょう。

たとえばYouTubeの場合、パソコンでGoogle Chromeを利用していても、スマホのアプリで閲覧していても、キャストボタンを見つけることができます。これはAppleのデバイスでも大丈夫です。

Googleが所有するYouTube以外にも、Netflix、Spotify、Facebookなど多くのプラットフォームがCastに対応しています。

Castに対応していないサービスもいくつかあります。Prime Videoがその一例ですが、これはAmazon自体にFire TVというChromecastの競合プロダクトがあるせいです。

しかし、画面全体をミラーリングすることができるため、ChromecastでPrime Videoのコンテンツをストリーミングするための回避策があります。このように、Chromecastに対応していないサービスがあっても、画面をミラーリングするという回避策は使えます。

Chromecastでできること

音声・映像のストリーミング

Chromecastを使えば、スマホやパソコンから最大4Kの解像度で音声と映像の両方をテレビにストリーミングできます。さらに、Googleフォトの写真など、あらゆるものをミラーリングすることができます。

また、Android端末やGoogle Chromeを使っている場合は、画面をミラーリングしてプレゼンテーションを実演するなど、何でも大きな画面に映して見せることができます。

スライドショー

Chromecastに接続した画面で写真の自動スライドショーを見せることもできます。加えて、アプリを通じて、ローカルメディアファイルを Chrome にキャストすることもできます。

Chromecastのゲームを大画面でプレイ

スマホやタブレットでChromecastのゲームをプレイすることも可能です。パーティーで複数の友人と同時に対戦し、それを大画面に表示してほかの人たちにも見てもらいたいときに、この機能は便利です。

音声でハンズフリー操作

手動操作とは別に、Googleアシスタントを使って音声でChromecastを操作することも可能です。

そのため、スマホやGoogle Homeのデバイスに「Living Room TVでNetflixの『Stranger Things』を再生して」と言うだけで、指一本動かさずにテレビにストリーミングが表示されます。

Chromecast with Google TVはデバイス上からアプリが開ける

Chromecast with Google TVは、これと同じ機能を備えていますが、ひとつだけ違うのは、独自のオペレーティングシステムを搭載していることです。

つまり、コンテンツの画面投影に頼らず、デバイス上で直接アプリにアクセスすることができます。

受信機というより、スマートテレビに近い仕組みです。例えば、Netflixのアプリはデバイス上で直接開くことができます。

Chromecastはどんな人向けか

Chromecastには魅力的な機能がいくつもありますが、万人向けではありません。

スマートテレビがない人には最適なデバイスですが、最近はほとんどの人がスマートテレビを持っているので、Chromecastは苦戦しています。

最近のテレビには、Chromecastと同じストリーミング・アプリのほとんどがプリインストールされています。しかし、Chromecastがあると、パソコンのモニターや外部ディスプレイに接続して、スマートテレビにしてしまうこともできます。

とはいえ、Googleは価格を下げるためにいくつかの機能をカットをしています。

まず、エントリーレベルのChromecastには、リモコンやテレビのインターフェースが付属していません。

視聴可能なプラットフォームを一通り見てから何を見るか決めたい人は、Chromecast with Google TVを選ぶ必要があります。

Chromecast with Google TVでも、スマートテレビや従来のTVボックスのように、ライブのテレビにアクセスすることはできません。

さらに、通常はスマホで操作することになるので、ほとんどのシーンで問題ありませんが、時にはパッと一時停止したり、チャンネルを切り替えたいこともあります。そういう場合は、やはり高価なモデルが必要になります。

また、Fire TV Stickのように活用できる共通の検索もありません。個々のアプリに入り、個別にコンテンツを調べる必要があります。

Google Homeアプリはこの問題を解決しようとしていますが、まだ完璧ではありません。

どのChromecastを買うべきか

では、Chromecastのどのモデルを買うべきでしょうか。

選択肢は2つ。エントリーモデルであるGoogle Chromecast(5072円)と、上位モデルである4K HDR対応 Chromecast with Google TV(7600円)です。

中古市場も視野に入れるなら、4KやHDRでストリーミングできるChromecast Ultraも検討できますが、GoogleはChromecast with Google TVの発売直後にこのモデルの販売をやめています。

通常のChromecastは小さくて、1080pのコンテンツしかストリーミングできないことに注意しましょう。

Chromecast with Google TVは約2500円高いだけでリモコンとオペレーティングシステムが付いています。なので、予算が許すなら、少しだけ高くてもChromecast with Google TVを選択しない手はありません。

ただし、2021年以降に登場したソニー、TCL、HiSenseのハイエンドテレビには、Google TVを内蔵しているモデルがあります。

そのため、Chromecastに無駄なお金を使う前にそれを確認したほうがいいかもしれません。

Chromecastがあればコンテンツを大画面で楽しめる

Google Chromecastとは何か、このデバイスを使って何ができるのか、理解して頂けましたか?

スマートテレビをまだ持っていないなら、このデバイスにきっと満足できると思います。

あとは、自分が今持っているテレビや予算に応じて適切なデバイスを選ぶことです。そして、お気に入りのコンテンツを大きな画面で楽しみましょう。

Souce:MakeUseOf,Google Store(1,2)