iPhoneからAndroidに切り替えようと考えたことがあっても、あまりにも面倒くさそうでやめた人もいるのではないでしょうか?

しかし、その悩みはもう解消しました。

Android 12で使えるGoogleの新アプリ「Switch To Android」なら、iPhoneからデータを移行するのがかつてないほどに簡単になります。

「Switch To Android」はAndroid 12以降で使える!

「Switch To Android」は今年前半にリリースされていましたが、Pixelデバイスでしか使えなかったため、そこまで使っている人は多くありませんでした。

Android 12(またはそれ以降のすべてのバージョンのAndroid)のデバイスすべてに対応するようになり、新しいスマホを購入した大半の人が使えるようになりました。

ワイヤレス充電機能を搭載したハイエンドのAndroidスマホから、Android 12(Go Edition)を搭載した一番お手頃な価格のモデルまで、あらゆる機種が対象です。

「Switch To Android」は、このアプリをインストールしたiPhoneと、Googleアカウントさえあれば使用可能。

すべてのプロセスをワイヤレスで処理できます。連絡先やカレンダーの情報、写真や動画、壁紙や設定などのデータを転送する方法は、アプリが手順を説明してくれます。

ほかのiPhoneユーザーからのSMSを受信できるように、iMessageを無効にするように促されます。2つのデバイス間でWhatsAppのメッセージを転送することもできます。

もちろん、いくつかの制限はあります。

iPhoneにインストール済の無料アプリが、Google Play Storeで入手できる場合は「Switch To Android」がインストールしてくれますが、有料のiPhoneアプリは再購入するか、類似アプリを探さなければなりません。

また、メディアのコンテンツも転送されますが、DRMフリーの(デジタル著作権管理による利用制限のない)ファイルだけです。

iPhoneからAndroidへの移行が瞬時に終わる!

「Switch To Android」は、最近発売されたデバイスで使えるようになってから、はるかに便利になりました。

つまり、Appleのエコシステムから抜け出したいと思っている人たちには、選択肢がかなり増えたということ。

当然ですが、誰もがiPhoneからAndroidに切り替えたいと思っているわけではありません。逆に、AndroidからiPhoneに切り替えたいと思っている人もいるでしょう。

そんな人には、AndroidからiPhoneに移行する際に使える、非常に似たアプリをAppleも出していますので、そちらを使ってください。

Image: Google / Source: Google, AppStore