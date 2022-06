GoogleのPixel 6aは、2021年に登場したPixel 5a 5Gの後継機です。この前モデルと同様、Pixel 6aは財布にやさしいデバイスですが、価格の割にスペックは十分です。

今回は、次に買うスマホを検討中の人が、機種を選ぶ際の参考になるような、Pixel 6aのベストな6つの機能をご紹介しましょう。

1. 新しいデザイン

Pixel 6aは、Pixel 6と6 Proで導入されたGoogleの新しいデザイン言語を採用した、最初のおリーズナブルなデバイスです。

スマホ背面に、デュアルカメラシステムとLEDフラッシュを搭載したカメラバーがある、ツートーンカラーの独特なデザインです。

自撮り用のカメラはスクリーン上部の真ん中にあり、左にあった前モデルとは違います。他のPixel 6シリーズと差別化するために、「Sage」「Charcoal」「Chalk」の新色で登場します。

2. 画面下の指紋認証センサー

Pixel 6aのデザインを、Pixel 6や6 Proとまったく同じにするために、これまでのaシリーズでは背面にあった指紋認証センサーを、ディスプレイ下の光学式指紋認証センサーに変更しました。

あまり大したことではないと思うかもしれませんが、11万円以上するPixel 6 Proのようなハイエンド機種と同じ、光学式指紋認証センサーがあるというのは素晴らしいことです。

3. 信頼のおけるデュアルカメラシステム

Image: Google

GoogleのPixelシリーズは、カメラと写真の性能が秀逸であることでも有名です。Pixel 6aでも、GoogleはPixel 5a 5Gに搭載しているものと同じデュアルカメラをそのまま採用しています。

しかし、カメラの数に騙されてはいけません。スマホに必要なカメラはこの2つだけです。

Googleのカメラ哲学は、多くの低価格スマホに見られるように、カメラのレンズを無駄に増やすのではなく、厳選した信頼のおけるカメラを提供するというものです。

信頼のおけるデュアルカメラのスリーブ部分に、Pixelシリーズ独自のカメラ機能をすべて搭載しています。

タップするだけで、写り込んで欲しくないものを写真から消すことができる便利機能「消しゴムマジック」もあります。

しかもPixel 6aでは、邪魔なものの色を変えて、周囲に溶け込ませることもできます。

もうひとつの素晴らしいカメラ機能は、写真の色をできるだけ正確に再現する「リアルトーン」です。

Pixel 6の改善された写真機能についてもっと知りたい人は、こちらの記事もチェックしてみてください。

4. 18Wの急速充電対応

急速充電は、他の機能に比べるとかなり標準的になってきましたが、搭載されているだけで常にプラスです。

Pixel 6aは、USB Type-C 3.1ポートによる、USB Power Delivery 3.0を使った、18Wの急速充電に対応しています。

競合デバイスで一番充電が速いものよりはかなり遅いですが、長時間使ってもあまり充電が減らず、4410mAhバッテリーをできるだけ高速で充電することができます。

5. Google独自のTensorチップ

Image: Google

Google独自のTensorチップは、2021年の主力モデルPixel 6 Proと同じチップで、このシリーズのスマホに搭載されているものです。

Titan M2のセキュリティチップや、賢いAI機能のおかげで、セキュリティの強固なチップです。

Pixel 6aは、機械学習の速度がPixel 5a 5Gよりも約5倍速いとうたわれています。

しかし、パフォーマンス能力についてかなり気にするタイプの人は、「Google Tensor vs. Snapdragon 8 Gen 1 vs. Exynos 2200」の比較記事を読んでみてください。

6. ポケットに収まりやすい小さなサイズ

最近のスマホはどんどん大きくなっていますが、Pixel 6aは違います。ベゼルの狭い6.1インチの、1080ピクセル有機EL HDRディスプレイです。

このディスプレイは、インチあたりのピクセル数が多いという大きなメリットがあります。それに、予想通りポケットに収まりやすいサイズです。

6.34インチのPixel 5aが、自分の好みのサイズよりも大きいと感じている人は、Pixel 6aがほしいと思うのではないでしょうか。

興味深いことに、AppleのiPhone 13と画面サイズは同じですが、重さは0.14ポンドほど重いです。

Pixel 6aに買い換えるべきか?

Pixel 6aは、18Wの急速充電対応、光学式指紋認証センサーや信頼のおけるデュアルカメラシステム、Google主力のTensorチップを搭載したスペック十分なデバイスで、新しいPixelデザインとポケットに収まるサイズの、価格53,900円〜のスマホです。

現在使っているスマホにもよりますが、Pixel 6aであれば必要なものは満たしているのではないでしょうか。

Source: YouTube