6月20日23:59まで開催中「Amazonタイムセール祭り」ではイヤホンやヘッドホンなども特選タイムセール価格に！
欲しかったノイキャン、高音質、機能性に優れた完全ワイヤレスイヤホンなどをお得買える大チャンスです。
今回の目玉は、Ankerのワイヤレスヘッドホン Soundcore Life Q30や完全ワイヤレスイヤホンJabra Elite Pro 7などなど、高価格のアイテムが勢揃い。
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ワイヤレスヘッドホン
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Edifier（エディファイヤ） W820NB ワイヤレスヘッドホン
完全ワイヤレスイヤホン
こちら、なんと9000円引き！
Anker Soundcore Liberty Air 2 Pro
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Jabra Elite 4 Active 完全ワイヤレスイヤホン
人気のホワイトも4500円引き！
なお、表示価格は公開時のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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Source: Amazonタイムセール祭り