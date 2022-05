米電気自動車メーカーのテスラが2022年5月、「2021年インパクトレポート」を発表しました。

このレポートでは、環境・社会・カバナンス(ESG)に関連した同社の取り組みが詳しく報告されています。非常に長く、正確には144ページに及ぶレポートですが、時間が空いたので、読んでみました。

このレポートはさまざまな意味で、予想どおりの内容です。

同社が公言している、前向きなインパクトを与えるための取り組みが網羅されています。

たとえば、テスラ製電気自動車に乗る顧客は「840万トンに相当する二酸化炭素(CO2)の排出を回避」できたと書かれています。

どういう意味なのかはよくわかりませんが、どうやら素晴らしいことのようです。電気自動車メーカーとしてはなおさらでしょう。

また、テスラは10万件の雇用を創出したと書かれています。こちらはもう少し具体的で、やはり素晴らしい話です。レポートは最初から最後まで、いいことずくめなのです。

言うまでもありませんが、企業はみな、自らを立派に見せたがるものですし、自社が与えたインパクトをできる限りポジティブに描写したいと考えています。

いかに優れた企業であるかを語った144ページもの長大なレポートを書き上げて公表する理由は、そこにあるわけです。

しかしこのレポートには、環境へのインパクトに限らず、さまざまなことが盛り込まれています。

実際、レポートの山場と言えるのは、12ページ目のコーポレート・ガバナンス(企業統治)に関するセクションかもしれません。

コーポレート・ガバナンスとは一般的に、企業が、違法行為や同義に反する行為、ないしは利害関係者に不利益となる行為をいっさい行わないようにする取り組みを意味します。

とはいえ、テスラのレポート12ページ目に書かれている次の英単語10個からなるシンプルな文章は、その枠を越えた意味を持っています。

テスラは、“正しい行いをする”企業になることを強く望んでいます(Tesla aspires to be a 'do the right thing' company.)。