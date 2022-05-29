ジメジメする季節、欠かせないのがカビ対策・エアコン掃除、ベタつく床のお掃除

5月30日23:59まで開催中の「Amazonタイムセール祭り」から、お買い得な掃除グッズをまとめてご紹介します！

＞＞【お得情報】事前チャージでAmazonポイントが最大2.5％貯まる！

カビ対策アイテム

室内のカビ対策に使える！カビホワイト カビ除去スプレー

水場のカビ掃除の定番、カビキラーは大容量がお買い得！

ファブリーズ お風呂用防カビ剤

らくハピ お風呂の防カビ剤

レック 激落ちくん 貼るだけお風呂の防カビ剤

カビトルデスPRO 強力ジェルタイプ

エアコン掃除・室外機用防虫アイテムなど

【Amazon限定ブランド】アルカリ電解水マルチクリーナー

CORVINO エアダスター 電動

バルサン エアコン室外機用 毒餌付き 防虫キャップ

らくハピ スキマワイパーセット【本体＋詰め替えシート5枚】

セラミダ 除菌・消臭フィルター

エアコン用 空気洗浄フィルター

床・水場の掃除アイテムをまとめてゲット

スチームクリーナー

激落ちくんシート フローリング用（20枚入り×8パック）

レック 水の激落ち 超厚 ウェットシート（20枚×4パック）

3M フロアモップ

アズマブラシ

レック 激落ち ダブルキング ( メラミンスポンジ )

3M お風呂掃除 ブラシ ハンディ

なお、表示価格は公開時のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

＞＞【お得情報】事前チャージでAmazonポイントが最大2.5％貯まる！

Source: Amazonタイムセール祭り