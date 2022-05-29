ジメジメする季節、欠かせないのがカビ対策・エアコン掃除、ベタつく床のお掃除。
5月30日23:59まで開催中の「Amazonタイムセール祭り」から、お買い得な掃除グッズをまとめてご紹介します！
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カビ対策アイテム
室内のカビ対策に使える！カビホワイト カビ除去スプレー
水場のカビ掃除の定番、カビキラーは大容量がお買い得！
ファブリーズ お風呂用防カビ剤
らくハピ お風呂の防カビ剤
レック 激落ちくん 貼るだけお風呂の防カビ剤
カビトルデスPRO 強力ジェルタイプ
エアコン掃除・室外機用防虫アイテムなど
【Amazon限定ブランド】アルカリ電解水マルチクリーナー
CORVINO エアダスター 電動
バルサン エアコン室外機用 毒餌付き 防虫キャップ
らくハピ スキマワイパーセット【本体＋詰め替えシート5枚】
セラミダ 除菌・消臭フィルター
エアコン用 空気洗浄フィルター
床・水場の掃除アイテムをまとめてゲット
スチームクリーナー
激落ちくんシート フローリング用（20枚入り×8パック）
レック 水の激落ち 超厚 ウェットシート（20枚×4パック）
3M フロアモップ
アズマブラシ
レック 激落ち ダブルキング ( メラミンスポンジ )
3M お風呂掃除 ブラシ ハンディ
なお、表示価格は公開時のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。
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Source: Amazonタイムセール祭り