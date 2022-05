一般的に、左利きの人は、PCのマウスを使う時に不利になりがちです。

もちろん、マウスをキーボードの左側に置けば、利き手で使うことができますが、画面上のポインターやプロンプトのほとんどは、右利きのユーザーを想定して設計されています。

今回は、Windows 10でマウスの設定を左利き用に切り替える方法を紹介します。

また、見た目にも使いやすいように、左利き用のマウスポインターをインストールして設定する方法も説明します。

マウスのボタンを左利き用に切り替える方法

マウスを左利き用にするために最初に行うべきことは、マウスのボタンの機能を切り替えることです。

普段使いに最適なマウスのなかには、誰もが知る“大きな2つのボタン”意外に、オプションボタンが搭載されているものもありますが、この記事では主要な2つのだけを扱います。

もしあなたが左利きで、左手でマウスを使うのであれば、この2ボタンを切り替えた経験がすでにあるかもしれませんが、もしもなければ、以下の手順を参考にしてください。

通常のマウスであれば、左ボタン(LMB)をファイルやフォルダを選択したり、開いたりするために、右ボタン(RMB)をコンテキストメニューを開いてファイルやフォルダにアクションを実行するために使います。

1. マウスボタンを左利き用に切り替えるには、Windows 10の[スタートメニュー]をクリックし、[設定]に進みます。

2. [デバイス]の下にある[マウス]を探してください。

3. 画面左の[マウス]タブで、[主に使用するボタン]の下にあるドロップダウンメニューを[右]に切り替えます。

これで、LMBとRMBの機能が反転し、RMBがマウスのプライマリボタン、LMBがセカンダリボタンになりました。

マウスポインターを左利き用に変更する方法

より“完璧な左利き用”に合わせるには、マウスポインターも変更する必要があります。

以前は、Microsoft Developer Network(MSDN)に、左利き用のマウスポインターアイコンがダウンロードできるリンクがありましたが、今は削除されています。

幸いなことに、How-To Geekがコピーを作成し、ダウンロードリンクを提供してくれています。これらのマウスポインターは、左手で使う際に便利なよう、傾きが反転されています。

サイズは、ノーマル・ラージ・エクストララージの3種類。ノーマルはWindows 10の標準マウスポインターと同じ大きさですが、好きなサイズを選べばOKです。

1. Windows 10用の左利き用マウスポインターをダウンロードし、解凍すると、フォルダが現れる。

2. マウスの設定画面を開く。[スタートメニュー]で[マウスの設定]と入力するとすばやくアクセスできる。スクロールした先にある[その他のマウス オプション]をクリックする。

3. [ポインター]タブの[カスタマイズ]で、[参照]ボタンをクリックする。

4. 左利き用マウスポインターを解凍したフォルダに移動し、各ポインター設定項目に、使用したい左利き用ポインターアイコンを指定する。

下の表は、マウスを左利き用にするために、変更すると良い設定項目とアイコンの対応を示しています。

すべてを変更する必要はありません。必要なものだけを選んでください。

マウスポインターの設定項目 ポインターのアイコン 通常の選択 aero_arrow_left.cur ヘルプの選択 aero_helpsel_left.cur バックグラウンドで作業中 aero_working_left.ani 待ち状態 aero_busy_left.cur 手書き aero_pen_left.cur リンクの選択 aero_link_left.cur

さらに詳しく知りたい人は、MakeUseOfの「Windows 10でカスタムマウスポインターを設定する方法」をご覧ください。

生産性においては、マウスの形状も大切

すべてのPC用マウスが、左右どちらの手でも使えるわけではありません。人間工学に基づいたマウスには、右手用に特別に設計されたものもあります。

左利き用に切り替えるには、ある程度、左右対称のマウスである必要があります。

Source: How-To Geek