MacとiPadを使っている人に朗報です。

Sidecarは、iPadをMacの外部ディスプレイとして使えるお手軽な方法です。Macのモニター増設を考えていたけれど、踏み出せなかったあなた。それはあなたの手元に、すでにあったのです。

Sidecar機能を使えば、Mac にiPadをかんたんに接続し、外部モニターとして使用できます。以下に、その方法を紹介しましょう。

Sidecarの仕組み

Sidecarは、AirPlayを使ってiPadにMacを接続します。これは、iPhoneの画面を他のAppleデバイスに共有するのと同じテクノロジーです。

AirPlayを使うので、Sidecarは完全にワイヤレスで実現可能です。ケーブル不要ということは、散らかることがありません。

また、iPadの充電が切れそうなときや、手っ取り早く接続したいときなどは、iPadとMacをUSB-Cでつないで、有線接続でSidecarを使用することも可能です。

Sidecarはどんな場面で使う?

マルチモニターを使ったことがないという人も、ぜひSidecarをお試しください。仕事でも遊びでも、従来のモニターの代用として非常に便利ですよ。さあ、iPadをスタンドに置いて、今すぐやってみましょう。

たとえば、1つのモニターでニュースを見ながら、もう1つで仕事をする。学生なら、1つのモニターでメモを確認しつつ、もう1つで課題を書く。絵描きなら、Macの画面で写真を開きつつ、iPadでスケッチする。などなど、可能性は無限です。

Sidecarで選択肢が広がる

MacとiPadを両方持っているなら、Sidecarは1円も使わずにマルチモニターを試すことができる絶好のチャンス。

また、移動が多い人でも、マルチモニターワークステーションを持ち歩くことができちゃいます。こんなに便利なSidecar、使わない手はありませんよ。