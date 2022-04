「クイックメモ」は、iPadやMacで利用できる「メモ」アプリの便利な機能。

しかし、新規クイックメモを作成しようとすると、毎回同じクイックメモが自動的に開くことはありませんか?

この設定は、ほんの数秒で変更することができますので、ご安心を。

クイックメモは前回のメモを自動的に開く

iPadやMacでクイックメモを開くと、デフォルトでは最後に作成したクイックメモが必ず開く設定になっています。

これもときには便利なのは間違いありませんが、サクッとメモをしたい時など新しいクイックメモを作成したい場合には面倒です。

うれしいことに、この設定は非常に簡単に変更することができ、iPadやMacで常に新しいクイックメモを開くことができます。

Macで常に新しいクイックメモを開く方法

その設定を変更する方法は以下の通りです。

Macで「メモ」アプリを開く。 メニューバーから「メモ > 環境設定」に行く。 「最後のクイックメモを再開」のチェックを外す。 環境設定のウィンドウを閉じる。

iPadで常に新しいクイックメモを開く方法

同じように、iPadでもクイックメモの設定を変更することができますが、iPadの「メモ」アプリではなく、「設定」を開いて、以下の手順にしたがってください。

iPadで「設定」を開く。 スクロールダウンして「メモ」を選ぶ。 再度スクロールダウンして、「最後のクイックメモを再開」を無効にする。

新しいクイックメモを作成する

最初に書いた通り、常に新しいクイックメモを開くように設定を変更するのは簡単です。最後のクイックメモを再開するように設定を戻したい場合は、上記と同じ手順で設定を変更するだけです。

家族や友だちとクイックメモを共有したい場合は、メモをPDFファイルとして書き出すこともできます。









Original Article: How to Always Open a New Quick Note on Mac and iPad by MakeUseOf