検索エンジンのショートカットを知っているとブラウジング体験がぐっと良くなります。

Googleドライブからファイルを急いで見つけなければならないような場合、いちいちGoogleドライブのウェブアプリを開いてファイルを検索するための時間も忍耐もない時にはどうすればいいでしょうか。

実はGoogleドライブに保存されているファイルをすばやく見つけられる方法があるんです。ここでは、ChromeのアドレスバーからGoogleドライブのファイルを直接検索する方法について説明します。

ChromeのアドレスバーからGoogleドライブを検索する方法

デスクトップでGoogleドライブを使っている時にChromeのURLバーからGoogleドライブのファイルを直接検索するのは、時間が節約できてブランジングがもっと楽になるGoogleドライブの優れたハックです。

ChromeのアドレスバーからGoogleドライブのファイルを検索するには、まずGoogleドライブのカスタム検索エンジンを設定する必要があります。手順は以下の通りです。

1. Chromeブラウザを開く。

2. 右上隅にある3つのドットをクリック。

Image: MakeUseOf

3. 「設定」を選択。

4. ページの左側の「検索エンジン」をクリック。

Image: MakeUseOf

5. 「検索エンジンとサイト検索の管理」に移動。

6. 下にスクロールして「サイト検索」を見つけ、その横にある「追加」ボタンをクリック。

7. 「検索エンジン」ボックスにGoogleドライブと入力して、「ショートカット」ボックスに「ドライブ」をキーワードとして追加。

Image: MakeUseOf

8. 「URL」の下に次のリンクをペーストして、「保存」をクリック。

「https://drive.google.com/drive/search?q=%s」

9. Googleドライブのファイルを検索するには、Chromeで新しいタブを開いて、Googleドライブのカスタム検索エンジンの下に保存されているショートカットキーワードを挿入。この場合は「ドライブ」と入力。

10. アドレスバーに「ドライブ」と入力し、スペースを1つ入れる。すると、ChromeのURLバーから直接Googleドライブのファイルを検索できるようになる。

Image: MakeUseOf

定期的に使う別のウェブサイトを検索したい時には、そのウェブサイトのカスタム検索エンジンをつくれば、Chromeのアドレスバーから直接検索することもできます。

ブラウザ体験がアップ

これで、Chromeの使用中にアドレスバーからGoogleドライブファイルに直接アクセスする方法がわかりました。

この機能は便利ですが、もちろんGoogleドライブ内の詳細検索機能を使ってファイルを見つける方法もあります。