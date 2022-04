iPhoneは素晴らしいものですが、もっと大きいサイズが欲しいと思っている人もいます。iPad miniを使えば、どこにでも持ち歩ける大画面のデバイスを手に入れることができるでしょう。

iPhoneの画面は年々大きくなっていますが、一番大きなiPhone 13 Pro Maxでも物足りないという人は、iPad miniを使いたいと思うかもしれません。

Appleは、iPad miniはiPhoneと同じ携帯通信ネットワークに接続でき、同じチップで動き、ポケットにも収まるサイズだと言っています。

では、iPhoneではなくiPad miniを使ったほうがいいのでしょうか?

検証1:iPhoneと同じように使える?

Image: MakeUseOf

いろいろな点でiPad miniはiPhoneと似ています。

動作・挙動

最新のiPad miniは、iPhone 13シリーズと同じA15 Bionicチップを搭載しており、iPhoneが得意なことはすべて、iPad miniも得意だということです。

A15 Bionicチップを搭載しているということは、iPad miniはスペックの要求が厳しいアプリやゲームも問題なく動作し、一度に複数のアプリを開いた管理が可能。途切れることなく分割した画面でマルチタスクができるということです。

画面の大きさ

また、iPad miniを日々持ち歩くと、より大きなデバイスのあらゆるメリットも享受できることになります。メールをチェックするにしても、映画を見るにしても、ゲームをするにしても、作業する画面の面積が実際に広くなります。

使えるアプリ

iPad miniには、ほかにもたくさんのメリットがあります。画面が大きくなるだけでなく、iPhoneでは使えないアプリやソフトも使えるようになります。

PhotoshopやLightroom、Procreateなどが使えるようになるので、クリエイターであればどこでも作業できるようになります。

また、「Divinity: Original Sin 2」や「FTL: Faster Than Light」など、iPhoneではできないゲームができるので、ゲーマーも歓喜するでしょう。しかも、これはほんの触りです。

検証2:サイズは大きすぎない?

Image: MakeUseOf

iPad miniは、AppleのiPadのラインナップのなかでは一番小さなタブレットですが、それでもiPhoneに比べれば間違いなく大きいです。

何しろ、最新のiPad miniのディスプレイは8.3インチです。その点、iPhone 13 Pro Maxのディスプレイは6.7インチしかありませんが、スマホとしては巨大でしょう。

Appleは、iPad miniはポケットに入るサイズだと言いますが、それはポケットの大きさによります。カーゴパンツやJNCO JEANSのデニムでも履いていない限り、おそらくiPad miniは持ち歩くには大きすぎると思うでしょう。

iPad miniは、ほとんどの人にとって日々持ち歩くデバイスとしては大きすぎるかもしれません。それでも、手に収まるデバイスのなかで一番大きなものが欲しいと思う人もいるでしょう。

そのようなタイプの人には、iPad miniがピッタリだと思います。

検証3:iPad miniでSMSは使える?

Image: MakeUseOf

Macと同様、iPad miniでもインターネット接続があれば、いつでもSMSを使うことができます。

しかし、Macと同じように、iMessageのユーザーにしかメッセージは送れません。つまり、Androidスマホのユーザーに連絡しなければならない場合などは、SMSは使えないのです。

携帯キャリアの会社と契約しているiPadでも、音声通信ではなくデータ通信にしか接続できません。

SMSやテキストメッセージが、携帯キャリアのデータ通信ではなく音声通信によって運営されていると知ったら、驚く人もいるかもしれません。ですから、転送するiPhoneがなければ、iPadでSMSを使うことはできません。

検証4:iPad miniで通話はできる?

簡単に言えば、通話に近いことはできます。ほかのAppleデバイスと同じように、iPhoneからiPad miniに通話を転送することが可能です。

iPad miniから直接電話をかけることに関して言えば、FaceTimeを使うのが一番簡単な方法です。iPad miniの画面は大きいので、ビデオ通話にはピッタリでしょう。普通の音声だけの通話がしたい場合も、FaceTimeを使っていつでも音声だけの通話ができます。

FaceTimeは、iMessageと同様、ほかのAppleユーザーと通話するのにはもってこいですが、iPhoneやAppleのデバイスを持っていない人に電話をかけることはできません。

iPad mini単体で使いたいのであれば、いくつか裏技を使わなければなりません。

iPad miniでSMSと通話機能を使う裏技

Image: MakeUseOf

iPadOSでSMSや通話をする方法はありますが、普通のスマホとまったく同じようには使えません。iMessageやFaceTimeの制限によって、通常のスマホよりも使える相手が非常に限られています。

それでも、問題を回避することはできます。

Google Voice

iPad miniを電話代わりに使うなら、Google Voiceがおすすめです。Google Voiceのアカウントを取得すると、その電話番号でSMSや通話をすることができます。

Skype

iPad miniで連絡できる範囲を広げるもう1つの選択肢としては、Skypeもおすすめです。

Skypeの電話番号を設定すれば、ほとんどの電話に電話をかけたり、かけられた電話を受けたりすることができます。また、SMSのメッセージを誰にでも送信できます。Skypeでできるのはビデオ通話だけではありません。

その他ウェブ音声通話アプリ

また、当然ながら、 iPad miniでWhatsAppやTelegramのようなサービスを使って、インスタントメッセージやビデオ通話、音声通話をすることもできます。

このようなサービスはウェブ経由なので、携帯キャリアの通話の契約が必要ありません。

しかし、iMessageと同じくそのアプリが使える相手にしか連絡することはできません。

結論:iPad miniはスマホ代わりに使える…か?

iPad miniはスマホではありませんが、非常に近いことはできます。

iPad miniから直接通話をしたり、SMSのメッセージを送ったりすることはできませんが、iPhoneが手元にあれば、iPhoneの通話やSMSメッセージをiPad miniに転送することができるので、スマホの延長として使うことができます。

しかし、iPad mini単体でスマホ代わりに使いたいのであれば、さらに別の手間をかけなければなりません。

「大きな画面のデバイスが好きで、そのためならよろこんで手間をかける」という人は、iPhoneの代わりにiPad miniを使うことを検討してもいいかもしれません。

Source: Google