仕事の燃え尽き症候群というのは、身体的、精神的、情緒的に疲弊した状態で、無気力や目的意識やアイデンティティの喪失感も特徴です。

仕事の燃え尽き症候群は必ずしも病気とは限りませんが、長く放置している場合、医療的なケアが必要になるかもしれません。

長期間続くと、さらに悪化し、うつ病や薬物乱用、高血圧など他の問題を引き起こす可能性があるからです。

今回は、仕事の燃え尽き症候群を撃退するためにできる6つの対策をご紹介しましょう。

1. 充実した休暇を取る

燃え尽き症候群のよくある原因のひとつが、ワーク・ライフ・バランスの乱れです。

仕事の負担が大き過ぎて、リラックスしたり、個人的にやりたいことを追求したり、家族と過ごしたり、趣味や興味のあることをしたりする時間がないと、すぐに燃え尽きたり疲弊したりします。

不健康なワーク・ライフ・バランスのせいで燃え尽き症候群になっているかもしれないと感じたら、休みを取るのが効果的で回復につながるかもしれません。

そんなに長い休みでなくてもいいですが、仕事からきちんと離れ、心穏やかに過ごせるくらいの期間はあった方がいいです。

また、休暇を取ることで、自分の状況を見つめ直す時間と心の余裕もできます。

2. 仕事とキャリアどちらに問題があるのか見極める

仕事やキャリアのせいで燃え尽き症候群になっているのでしょうか?

その違いを見分けられるかどうかによって、対応が変わってきます。

簡単に見分ける方法として、仕事でワクワクすることと、仕事で消耗することのリストをそれぞれ作成。実際にやっている仕事全般にワクワクすることがある場合は、仕事自体ではなく、仕事環境に問題がある可能性が高いです。

これが当てはまる人は、燃え尽き症候群が転職するタイミングだと報せるサインのひとつかもしれません。一方で、仕事を離れている時も、仕事自体に疲弊したり、消耗したりしている場合は、キャリア全体を変えた方がいいのかもしれませんね。

しかし、大事な決断はまだしないでください。燃え尽き症候群の原因も解決策も、他にもあるかもしれません。

3. 基本的なライフハックを試してみる

仕事でストレスを感じていても、原因は必ずしも仕事やキャリアとは限らないです。たとえば、私生活から仕事にまたがる何かしらの問題など、何か別のことが単にストレスなのかもしれません。

これが当てはまる人は、大変な時期を乗り切るための簡単なライフハックをいくつか試してみてもいいでしょう。短期間で結果が出る優秀なものをいくつかご紹介します。

運動を日課にする

米国心理学会によると、運動には日々の気分を良くする可能性が非常に大きいです。

運動をすることで、エンドルフィンやドーパミンのような「幸福を感じる脳内物質」が放出され、その後数時間は気分が上がります。

一番良いのは、スポーツジムに行ったり、5km走ったりする必要がないこと。

自宅や職場にいながら、パーソナルトレーナーも付いているオンラインのアプリなどを使って、気軽に運動することもできます。

朝に適度な量のコーヒーを飲む

コーヒーは、心臓の健康にも多くのメリットがありますが、精神的に元気になることも証明されており、仕事に行くのが辛い人にも助けとなります。

全米コーヒー協会によると、コーヒーは脳の受容体がアデノシンと結合するのを防ぎ、うつや疲弊(仕事の燃え尽き症候群の症状として一般的な2つ)に効果が期待できます。

朝、コーヒーを1〜2杯飲めば、元気に出かけられるはずです!

十分な睡眠をとる

十分な睡眠がとれていないと、燃え尽き症候群の原因となる可能性が。

「Scientific American」の睡眠不足に関するレポートでは、睡眠不足によってコルチゾールなどのストレスホルモンのレベルがより高くなる可能性があります。

コルチゾールのレベルが上がると、肥満など他の影響に加えて、仕事で燃え尽きたような感覚を引き起こす可能性もありますよ。

適切な睡眠や休息がとれていない場合は、数多ある睡眠記録アプリが役に立つかもしれません。

4. アプリの力を借りる

先ほど紹介したような睡眠記録アプリは、仕事の燃え尽き症候群に効果があります。燃え尽き症候群に効果がある可能性のある、便利なアプリは他にもあります。

特に、自分の気分を記録することができるアプリはたくさんあり、それを使うと、燃え尽きたと感じる原因は何なのか、理解するのに役立ちます。例えば、「Sanvello」や「MoodFit」などのアプリは、自分の気分と生産性を管理するのに便利です。

他にも「MindFi」は、健康的なワーク・ライフ・バランスを維持しながら、生産性を上げるのに役立ちます。

5. 専門家に相談する

燃え尽き症候群の根本的な原因が、医療行為で解消したほうがいいうつ病やストレスなど、より深刻な病気にあることもあるのです。

燃え尽き症候群の原因が判然としないのであれば、原因が仕事とはまったく関係がない可能性もあります。そのような場合は、メンタルヘルスの専門家やセラピスト、キャリア・アドバイザーなどに相談しましょう。

Facebookなどにあるオンラインの支援グループに参加するのもいいでしょう。

常に心に留めておいて欲しいのは、日々燃え尽き症候群と闘っている人たちはたくさんいるということです。ですから、躊躇せずに相談してください。

6. 小さな変化を起こす

すべてを一度に変えることはできません。一気に大きな変化を起こそうとすると、あまりにも大変なことに思えて、やる気を削がれてしまうこともよくあります。

しかし、習慣や日課を少し変えるのは有効です。何か助けが必要であれば、先ほど紹介したアプリのうち1つを使ってみることから始めてみてください。

新しい趣味を始める、スポーツジムやクラブに入会する、新しいスキルを習う、エネルギーを消耗する活動を辞めるなどもいいです。

何でもいいので小さくても確実にできることから始めれば、すぐに大きな変化があることに気づくはず。

仕事で燃え尽き症候群になってもあきらめないで

私たちは絶え間なく進化する世界に生きており、誰もが好きなように進化していいのです。仕事で充実感を感じるための変化を起こすのに、遅すぎるということはありません。

仕事で燃え尽き症候群になったら、上記の方法をいくつか試して、心身両面で回復するかを見てみてください。くれぐれも小さなことから始め、燃え尽き症候群の症状が長引いたり、酷いようであれば専門家に相談しましょう。

燃え尽き症候群になったら、まずは自分のこと、特にメンタルヘルスを一番に考えるのを忘れないでください。





