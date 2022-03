iPhoneの「メモ」アプリを使っている人は多いでしょう。

買い物リスト、リマインダー、目標設定など、メモの用途はさまざまです。そんな状況ですから、急にメモが消えてしまったらどうしようと不安になることはありませんか? 重要なことを忘れてしまわないようにするにはどうしたらいいのでしょう。

過去にメモが消えたことがあるという人は多いかもしれません。

この問題は、デバイスからメールアカウントを削除したり、メモフォルダーを削除したときによく起こります。

そんなときに、メモを復活させる方法をいくつか紹介しましょう。

1. 検索機能を試す

復旧を試す前に、メモアプリ内で検索して、削除済みフォルダーや他のフォルダーに移動していないかを確認しましょう。

検索するには、メモアプリを開いて、上部の検索窓にキーワードを入れます。

これで、最近削除した項目を含め、メモアプリ内の全フォルダーを検索してくれます。

その際、メモの名称が変わっていないかを確認するため、各メモの記載内容まで検索してくれます。消えたメモの復旧を検討する前に必ず検索を試すことで、かなりの時間節約になるはずです。

2. iCloudで探す

デバイスから最近メールアカウントを削除したなら、その過程でメモフォルダー全体が消えている可能性があります。

とはいえ、メモが未来永劫すべて消えてしまったわけではありません。クラウドから復旧できる可能性があります。

iCloudのバックアップを確認するには、デスクトップPCからiCloudのサイトを開き、サインインします。サインインが完了したら、メモを開いて、探しているメモがないかを確認してください。

iPhoneで消してしまったばかりのメモなら、これをできるだけ速やかに実施してください。

iCloudのバックアップが行われるまでに多少の時間差があるため、メモがまだ残っている可能性があるからです。

iPhoneには存在しなくてもクラウド内では見つかる可能性があるので、iCloudでも検索を実施してください。

3. メールで探す

アカウントからメールアドレスを削除した場合や、一部のメモを完全に削除してしまった場合、あるいは上の方法を試しても消えたメモが見つからない場合、もう1つ方法があります。

デバイス上にメモアプリに接続されたメールアカウントがあれば、メールの中でメモのコピーを見つけることができます。

メモとメールが接続されているかどうかを確認するには、「設定」「メール」「アカウント」を開き、メールアドレスをタップします。

接続されている場合、「メモ」が有効になっているはずです。

有効になっていなければ、これを有効にすることで、メモが戻らないかを試してみてください。

メールアプリに古いメールアドレスを追加して、メモを有効にしてみてもいいでしょう。

かつてメモを有効にしていたのであれば、それがどんなに前のことであっても、iPhoneからメールアカウントを削除したときに消えたメモが復活します。

古いアカウントを追加してメモを有効にしたら、メモアプリを開きます。

すると、そのメールアドレスと紐づけられたメモのフォルダーが表示されているでしょう。これで、消えてしまったメモを見ることができます。

iPhoneでのメモの復活は可能です

iPhoneのメモが消えてしまっても、復活は可能です。最初はどんな重要な情報を失ってしまったか分からず、不安にさいなまれるかもしれません。

でもくじけず、上記の方法を試してみてください。あなたのメモが無事に復活し、また消えることへの不安から解放されることを願っています。