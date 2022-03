家中ひっくり返して失くしたものを探すというのは、心身ともに疲れるし時間もかかるし、まったくイライラする作業です。

iOSの機能「手元から離れたときに通知」を使えば、Appleのデバイスやアクセサリをどこかに置き忘れたときにiPhoneやiPadが知らせてくれるので、このイライラをできる限り回避することができます。

「手元から離れたときに通知」を設定し、いろいろな持ち物の所在を把握しておく方法をご紹介しましょう。

「手元から離れたときに通知」とは?

「手元から離れたときに通知」とは、この機能に対応しているiPhoneやAirTagなどのデバイス、あるいはBeatsのイヤフォンなどの対応しているサードパーティ製アクセサリをどこかに置き忘れてしまったときに、iPhoneが知らせてくれる機能です。

この機能では、ペアリングされたデバイスのいずれかがiPhoneから離れると警告してくれます。

デバイスやアクセサリが手元から離れて、あなたの近くで検出されなくなった、という内容の通知が届くのです。通知では、そのアイテムが最後に検出された場所も教えてくれます。

「手元から離れたときに通知」を使うために必要なもの

この機能は比較的新しいAppleデバイスで使えます。以下にリストアップしたものが該当します。

iOS 15以降を搭載したiPhone

iPadOS 15以降を搭載したiPad

Appleのシリコンチップを搭載したMac

AirTag

Apple Watch

この機能に対応したBeats製品

AirPods Pro、AirPods Max、AirPods(第3世代)

注: AirPods Pro、AirPods Max、AirPods(第3世代)で「手元から離れたときに通知」の機能を使うには、iPhone 12以降の機種が必要になります。

この機能は現在、以下のサードパーティの製品でも対応しています。

Belkin SOUNDFORM Freedom完全ワイヤレスイヤフォン

Swissdigital DesignのSDD Findingシステムを搭載したカバン類

Chipolo ONE Spot

VanMoof S3 & X3 e-バイク

「手元から離れたときに通知」を設定する方法

この機能の設定を始める前に、iPhoneのiOSを最新バージョンに更新しましょう。

また、iPhoneで「探す」を設定する必要もあります。iPhone、iPod TouchまたはiPadで「探す」を有効にするには、以下の手順で行ってください。

設定を開いて自分の名前をタップし、探すを選択します。 iPhoneを探すをタップし、iPhoneを探すのトグルをオンにします。 友達や家族に自分の居場所を知らせたい場合は、位置情報を共有を有効にします。

iPhoneとペアリングされている、あるいはApple IDのアカウントに登録されているデバイスやアクセサリは、「iPhoneを探す」を有効にすると自動的に設定されます。

オフラインや電源切れのときでもデバイスやアクセサリを見つけたい場合は、必ずデバイスの「“探す”ネットワーク」を有効にしておいてください。

準備が整ったら、以下の手順に沿って「手元から離れたときに通知」を有効にしてください。

iPhoneの探すAppを開きます。 デバイスを探すまたは持ち物を探すをタップします。 デバイスか持ち物を選択します。 通知の下の手元から離れたときに通知をオンにします。この選択肢が表示されない場合は、デバイスがこの機能に対応していないと考えられます。

Image: MakeUseOf

持ち物やデバイスをどこに置き忘れてきたか確認する

「手元から離れたときに通知」が設定されると、デバイスや持ち物をどこかに置き忘れたときには、必ず通知が来るようになります。

置き忘れた場所を確認するには、置き忘れを知らせる通知をタップしてください。続けるを押し、探すAppを開きます。そのあとは2通りの方法があります。

経路 を選び、デバイスや持ち物を置いてきた場所への経路を表示します。

を選び、デバイスや持ち物を置いてきた場所への経路を表示します。 その場所にデバイスを置いてきたときは通知してほしくない場合は、ここでは自分に通知しないを選びます。自宅などはこれを選択しておくといいでしょう。ときどき持ち物やデバイスを自宅に置いて出かけるのは、当たり前のことですから。

Image: MakeUseOf

注: AirPodsをケースに入れたまま置き忘れた場合、通知が表示されるのは最長24時間のみです。

「信頼できる場所」を管理するには

「探す」で場所を管理し、特定の場所にデバイスや持ち物を置いてきたときは通知しないよう設定することも可能です。

これは自宅やその他、意図的にデバイスを置いてくるような「信頼できる場所」を設定するときに便利です。

「信頼できる場所」を管理するには以下の手順を参考にしてください。

探すAppを開きます。 デバイスを探すまたは持ち物を探すをタップします。 デバイスか持ち物を選択します。 通知の下の手元から離れたときに通知を選びます。 新規位置情報をタップし、持ち物やデバイスを置いてきたときに通知を必要としない場所を追加します。 場所の横にある削除ボタンをタップすれば削除されます。そうすると、その場所に持ち物を置いてきたときは通知を受け取れるようになります。

自分の持ち物を簡単に見つけよう

持ち物をなくしたり置き忘れたりすると、疲れるだけならまだしも、不安になったり、最悪の場合、余計なお金を使うことになります。

自分の持ち物やデバイスが手元にないことに気づくまでには、たいてい数分から数時間経過していますが、「手元から離れたときに通知」を使えばそれを避けることができます。

デバイスが手元から離れたらすぐ通知されるように設定し、安心を手に入れましょう。iPhoneは、自分のデバイスをなるべく早く見つけるためのツールとしても役立ちます。