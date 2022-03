興味のあるウェブサイトや、後で必要になりそうなページを見つけた時、保存しておきたくなりますよね。

ウェブサイトをブックマークしておけば、後で思い出すのに苦労したり、閲覧履歴を延々とスクロールする必要はありません。

スマホでブラウジングをしている時でも、保存しておきたいウェブサイトに出会うことはあるはず。

この記事では、Google Chromeのモバイルアプリでウェブサイトをブックマークする方法を紹介します。

スマホ版Google Chromeでウェブサイトをブックマークする方法

スマホでChromeを使いこなす方法を探しているなら、Chromeのモバイルアプリでウェブサイトをブックマークする方法を学ぶのが近道。モバイルブラウジングがかなり快適になるでしょう。

スマホ版Chromeでウェブサイトをブックマークするには、次の手順を実行します。iPhoneとAndroidでは手順が若干異なります。

1. Google Chromeアプリを起動し、ブックマークしたいウェブサイトを開く。

2. iPhoneなら、アドレスバーの右上にある共有アイコンをタップし、下にスクロールして[ブックマーク]をタップする。

3. Androidなら、3点メニューをタップし、星アイコンをタップする。

4. これで、ウェブページが自動的にブックマークされる。

Image: MakeUseOf

Chromeブラウザを使いたくない場合は、ブックマークマネージャーアプリを使用してお気に入りのウェブサイトを保存することもできます。

スマホ版Google Chromeでブックマークを編集する方法

一度ブックマークしたウェブサイトを、特定のフォルダに移動したい場合があります。ここでは、Google Chromeでブックマークを編集する方法を紹介します。

1. Chromeを起動し、画面の右下にある3点メニューを選択する。

2. [ブックマーク]>[モバイルのブックマーク]を開く。デフォルトでは、ここにブックマークが保存されている。

Image: MakeUseOf

3. 編集したいウェブサイトを長押しするか、名前の横にある3点メニューをタップして、[編集]を選択する。

4. [フォルダ]をタップして希望のフォルダを選択し、[完了]をタップして変更を保存する。

スマホ版Chromeを使いこなそう

ブックマーク機能を使わなければ、ウェブサイトを保存するためにもっと複雑な作業が必要となるでしょう。

保存したいウェブサイトによく出会うという人も、ごくたまにウェブページを保存する必要が生じるという人も、上記の手順を参考にすれば、モバイルブラウジングでブックマークを使いこなすことができます。

もっとも、これがすべてではありません。Chromeのモバイル体験を充実させる方法はほかにもたくさんありますよ。