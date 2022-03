一番困るのは、最も必要としている時にMacBookのバッテリーが切れ。

Macのノートパソコンは、多くの競合他社製品と比べても十分なバッテリー寿命があるものの、どんなに優れたバッテリーも年とともに劣化していきます。

バッテリーは消耗品ですが、定期的に使用状況を確認して管理することで、全体的な寿命は延ばすことができます。

ここでは、数クリックだけでコンピュータのバッテリーの使用状況を確認できる、Mac用のバッテリーアプリをいくつかご紹介します。

こうしたアプリを使えば、お使いのMacのバッテリーを最大限に活用することができるようになるでしょう。

1. Battery Health 2





Battery Healthは、Macのバッテリー使用状況を確認するツールとしておそらく一番人気で、Battery Health 2はその後継版です。

後継版が必要になるとは考えられていなかったアプリですが、このツールでは、すっきりとしたインターフェイスでMacBookのバッテリーに関する重要な情報がすべて一覧で表示されます。

「現在の充電残量(Current Charge)」「現在の最大容量(Current Max)」「macOSの状態(macOS Health Status)」「充放電回数(Cycles)」「経過年月(Age)」「電力使用量(Power Usage)」「アンペア数(Amperage)」が表示されます。

基本的に、MacBookのバッテリーの使用状況を自分で確認するために必要なものがすべて揃っています。

「電力履歴」は、便利な視点を得るのに役立つ有料機能です。電力消費をダイナミックにグラフ化し、バッテリー消費が一定の閾値を超えるとパッと通知を表示してくれます。

ダウンロード:Battery Health 2(無料、アプリ内課金あり)

2. Coconut Battery





Coconut Batteryは、macOSのバッテリー使用状況を確認するツールとしてもうひとつの定番。

飾り気のないアプローチをとっているにもかかわらず、正確で便利なアプリです。

Coconut Batteryでは、現在のフル充電容量を示すパーセントのバーがあり、その下にバッテリーの設計容量を示すパーセントのバーが表示されます。

また、異なる時間間隔でバッテリーの状態を記録し、それに応じてログを保存することもできます。

最後に、このツールを使えば、iOSデバイスがUSBやWi-Fi経由でMacに接続されている場合、デバイスのバッテリー状態を確認することもできます。

ダウンロード:Coconut Battery(無料、有料版あり)

3. iStat Menus

iStat Menusは、「ファンの速度(Fan Speed)」「メモリ消費量(Memory Consumption)」「ネットワークの利用状況(Network Indicators)」などの高度な統計情報を追加したい場合に便利です。

これとは別に、バッテリー使用状況を確認する洞察力に富んだツールを提供してくれるため、バッテリーの重要な情報が常に把握できます。

「バッテリーの健全さ(Battery Health)」「充放電回数(Cycles)」「状態(Condition)」が表示されます。

iStat Menusは、リソースを大量に消費しているアプリのリストとともに、現在の充電の「残り時間」を表示してくれます。

こうした各オプションの上にマウスを置くと、高度な統計情報にアクセスしてバッテリーの状態をさらにうまく推測することができます。MacBookのバッテリーを長持ちさせるためのヒントもぜひ参考にしてください。

ダウンロード:iStat Menus(10ドル、無料トライアルあり)

4. Battery Monitor

MacBookのバッテリーを維持するために必要な、基本的な情報をすべて備えた無料アプリが欲しいなら、Battery Monitorが最適なバッテリーアプリです。

Battery Monitorは、画面の上部にあるAppleメニューに表示され、現在の充電量とバッテリーの充放電回数、さらにはバッテリー容量、温度、電力使用量を確認することができるようになります。

全体として、ボタンをクリックするだけでMacのバッテリーの状態を確認できる便利な機能が満載の、かなり使いやすいアプリです。

ダウンロード:Battery Monitor(無料)

5. Better Battery 2

ダウンロードしてすぐに使い始めることができる、もうひとつの使いやすいアプリがBetter Battery 2です。

インストールすると、バッテリー情報の一覧を見ることができるようになります。「現在の充電量(Current Charge)」から「現在の容量(Current Capacity)」、さらにはバッテリーの製造年月日と経過年月まであります。

Better Battery 2が提供している機能をすべて利用したい場合は、アップグレードして有料版を購入する必要があります。

しかし、有り難いことに、無料版でもMacBookのバッテリー管理には十分すぎるほどの情報がわかります。

ダウンロード:Better Battery 2 (無料、アプリ内課金あり)

6. Endurance

Enduranceは、さらに積極的なバッテリー管理ツールで、Macユーザーがバッテリー寿命を延ばすことを目指しています。

バッテリー残量が一定の割合を下回ると、すぐにMacを低電力モードに切り替えます。このツールを使うと、「画面の輝度を下げる(Dimming the screen)」「消費量の多いアプリを監視する(Monitoring Expensive Apps)」「Flashプラグインを監視する(Monitoring Flash Plugin)」「プロセッサの速度を下げる(Slowing Down Processor)」「バックグラウンドのアプリを非表示にする(Hiding Background Apps)」などを行い、電力を節約します。

Enduranceモードを起動させるきっかけとなる水準は選択が可能です。このモードを使用すると、バッテリー寿命が大幅に延びることを確認しました。

端的に言えば、パフォーマンスとバッテリー寿命のどちらかを取るか、このアプリを使って簡単に決めることができるのです。

macOSには低電力モードがありますが、Enduranceのほうが効果的だと感じるユーザーもいます。無料トライアルを使って自分で試してみましょう。

ダウンロード:Endurance(20ドル、無料トライアルあり)

おまけ:内蔵された電源情報

Appleはこれまで配慮を持った対応をしており、macOSにはバッテリーの充放電回数のツールを搭載しています。

このツールは、ここまで挙げたものほど包括的ではありませんが、基本的な機能は備えています。内蔵されたバッテリー情報ツールにアクセスするには、次の手順で進めましょう。

Optionキーを押しながら、Appleメニューをクリックします。 「システム情報」を選択します。 「ハードウェア」セクションで、「電源」タブを選択します。

「バッテリー情報」の下には、「充放電回数」「状態」「残りの充電量」「電圧数」が表示されます。

理想的に言えば、MacBook Airのバッテリーは1000回の充放電に耐えることができるはずです。ただし、比較的初期のモデルのほうが最大充放電回数は少なくなっています。

もう我慢ができない時

ここまでご紹介したアプリでMacのバッテリー寿命の状態を確認・管理することは、とても良い出発点となります。

どのアプリケーションが他のアプリケーションよりもはやくバッテリーを消費するかがわかるようになるため、電源に接続せずに長時間Macを使う必要がある時は、いつでもそういったアプリの使用を制限することができます。

しかし、バッテリーは最終的には劣化していき、どのアプリケーションでも驚くほどはやく電力を消費するようになります。ここまできたら、最初にするべきことはバッテリー交換の検討です。

しかし、それが不可能な場合、あるいは度を越して高額な場合は、Macの買い替えが必要というサインかもしれません。

バッテリーを制御する

ここまで挙げたツールはどれも使いやすく、MacBookのバッテリーについての理解を深めてくれるアプリです。

バッテリーをできるだけ健全に保ちたい場合や、MacBookの動作がおかしくなってランダムにシャットダウンしてしまう場合も、こうしたバッテリー管理ツールが最適な選択肢になります。