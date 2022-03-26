3月26日9時からスタートした「Amazon新生活セール」で、おすすめの目玉アイテムと注目ジャンル8選をご紹介します。
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大容量洗剤詰め替え
日々の洗濯や掃除に役立つ大容量洗剤がお得に！
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水・炭酸水・飲料
ストックしておきたい飲料もお得に！
Amazonデバイス
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買い置き・まとめ買い食材
新生活家電・PC周辺機器
新生活準備や決算に向けて買いたい生活家電もお得に！
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スマートウォッチ
ポータブル電源
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防災グッズ
備えて安心、防災グッズや防災食をお得にストック！
Amazon新生活セールは、3/29 23:59までの期間限定セールです。この機会をぜひお見逃しなく。
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Source: Amazon新生活セール