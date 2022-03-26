3月26日9時からスタートした「Amazon新生活セール」で、おすすめの目玉アイテムと注目ジャンル8選をご紹介します。

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目玉ジャンル8選・目玉アイテム

  1. 大容量洗剤詰め替え
  2. 水・炭酸水・飲料
  3. Amazonデバイス
  4. 買い置き・備蓄食材
  5. 新生活家電・PC周辺機器
  6. スマートウォッチ
  7. ポータブル電源
  8. 防災グッズ・LEDライト

大容量洗剤詰め替え

日々の洗濯や掃除に役立つ大容量洗剤がお得に！

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水・炭酸水・飲料

ストックしておきたい飲料もお得に！

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Amazonデバイス

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買い置き・まとめ買い食材

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新生活家電・PC周辺機器

新生活準備や決算に向けて買いたい生活家電もお得に！

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スマートウォッチ

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ポータブル電源

急な停電対策に！防災グッズとして、アウトドア・キャンプにも大活躍する大容量がお買い得に！

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防災グッズ

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Amazon新生活セールは、3/29 23:59までの期間限定セールです。この機会をぜひお見逃しなく。

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Source: Amazon新生活セール