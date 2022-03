知らない人もいるかもしれませんが、Firefoxには軽くて、カスタマイズできて、プライバシー保護にも力を入れているプラウザアプリがあります。

それが「Firefox Focus」です。そんなアプリ聞いたことがない、という人もいるかもしれませんが、スマホのブラウザをFirefox Focusに切り替えたほうがいい理由がいくつかありますので、今回はそれをご紹介しましょう。

Firefox Focusとはどんなアプリか?

お察しの通り、Firefox FocusはMozillaが開発したAndroidとiOSで使用できるブラウザアプリです。信じられないかもしれませんが、Firefox Focusはかなり前から利用可能でした。

iOSの追跡ブロックアプリとしてはじまり、今はモバイル用の本格的なブラウザで、最初からセキュリティ機能が豊富なアプリとなっています。

Firefox Focusは、モバイルのブラウジングとプライバシーのアプリです。つまり、スマホで安全かつスムーズにブラウジングできる機能がたくさんあります。追跡ブロック機能からステルスモードまで、 Firefox Focusには試してみるべきすばらしい機能が満載です。

ダウンロード:Firefox Focus for Android | iOS (無料)

Firefox Focusを試したほうがいい理由

Firefox Focusに慣れるには少しだけ時間が要るかもしれませんが、一度慣れてしまえば気に入ると思います。

シームレスで無駄のないブラウザ体験をしながら、ウェブサイトや企業から追跡されないようにするさまざまなセキュリティ機能があります。信じられないという人のために、そのすばらしい機能の一部をご紹介しましょう。

1. 無駄がなく使いやすいデザイン

Image: MakeUseOf

Firefox Focusの1番すばらしいところは、使いやすいところです。

Firefox Focusを開いたら、ウェブサイトのURLを入力するだけで使えます。あとは、設定に行き、さらにもう一段階使いやすくカスタマイズすることもできます。

2. 数タップで検索エンジンを変更できる

誰もがGoogleを使いたいわけではありません。Gmailアカウントにログインしていなくても、ユーザーのデータを大量に追跡するからGoogleが好きじゃないという人もいます。

うれしいことにFirefox Focusでは、以下のようにほんの数タップで、検索エンジンを簡単に切り替えることができます。

Firefox Focusを開く。 画面右上にある3つの点(iOSは画面右下の3本線)の「オプションメニュー」をタップする。 「検索 」>「 検索エンジン」に行く。 使いたい検索エンジンを選ぶ。

Image: MakeUseOf

Firefox Focusのオプションにすでに入っているものから選ぶか、「別の検索エンジンを追加」をタップして、使いたい検索エンジンを追加します。Googleから切り替えたところで、上記の手順でいつでもすぐに戻すことができるのでご心配なく。

3. かなりカスタマイズができる

Firefox Focusの1番の機能といえば、自分の好きなようにカスタマイズができるところです。アプリの設定に行けば、テーマのLight/Darkモードの切り替えや、プライバシーの設定など、さまざまなカスタマイズができます。

確かに、カスタマイズできる機能の数は、AndroidとiOSのどちらを使っているかによって変わりますが、それでもFirefox Focusはあらゆる面で自分好みにできると感じると思います。

4. 一瞬で閲覧履歴を消去できる

Androidユーザーは、Firefox Focusで素早く簡単に閲覧履歴を消去できます。

Firefox Focusを開き、何でもいいのでウェブサイトのURLを入力する。 画面左上(iOSは画面下)にある「ゴミ箱アイコン」をタップする。

Image: MakeUseOf

「ゴミ箱アイコン」をタップすると、閲覧履歴は自動的に削除されます。覚えておいてほしいのは、この操作では確認されることがないので、履歴を消去しようとする時は気をつけてください。

5. Cookieから身を守る

Android版のFirefox Focusのすばらしい機能として、すべてのCookieをブロックできるというものがあります。この機能では、Firefox Focusの使用時に、どの程度Cookieをブロックするかをカスタマイズすることができます。

Firefox Focusを開き、「オプションメニュー」をタップする。 「プライバシーとセキュリティ」を選ぶ。 スクロールダウンして「Cookieをブロック」を選ぶ。 ブロックしたいCookieのタイプを選ぶ。

Image: MakeUseOf

6. 指紋認証でFirefox Focusを守る

Firefox Focusは、デジタルでも物理的にもプライバシーに配慮しています。ですから、アプリを守るために、指紋認証でしかロック解除できないようにすることができます。その方法は以下の通りです。

Firefox Focusを開き、「オプションメニュー」をタップする。 「プライバシーとセキュリティ」を選ぶ。 スクロールダウンして、「アプリのロック解除に指紋認証(Touch ID)を使用」を有効にする。

Image: MakeUseOf

ちなみに、指紋認証を有効にするには、自分のAndroidやiOSデバイスが、その機能が使えるものでなければなりません。

7. ステルスモードでプライバシーを守る

Android版のFirefox Focusのもう1つのすばらしい機能がステルスモードです。この機能を有効にすると、アプリ使用中にスクリーンショットを撮ることができず、閲覧履歴のプライバシーを完全に守ることができます。

また、ステルスモードは、アプリを切り替えた時にウェブページを隠すので、Firefox Focus以外のアプリを使っていても、ブラウザで何を見ていたのか、アプリのプレビューでほかの人から覗き見られることもありません。

Firefox Focusを開き、「オプションメニュー」をタップする。 「プライバシーとセキュリティ」を選ぶ。 スクロールダウンして、「ステルスモード」を有効にする。

Image: MakeUseOf

8. オープンソースのアプリである

最後に、これは全員に重要なことではありませんが、Firefox Focusは無料のオープンソースアプリです。これは、基本的にMozillaの外部の人間もアプリのコードにアクセスし、コードを変更し、アプリを好きなように改善できるということです。

もちろん、開発者にとっては間違いなく良いニュースですが、一般ユーザーにとっても、新しいさまざまな可能性が開かれているということです。

開発者がアプリを改善する方法を見つけた場合、Mozillaが変更するのを待たずに(一般ユーザーも会社もまったく何もせずに)改善することができるのです。

Firefox Focusに切り替えよう

これらは、Firefox Focusに搭載されているすばらしい機能の一部に過ぎません。ほかのブラウザに慣れている人も、Firefox Focusの持つさまざまな可能性を試してみる価値はあるのではないでしょうか。

最終的に、デスクトップ版のブラウザも、Google ChromeではなくFirefoxを選ぶことになるかもしれません。