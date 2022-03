セルラーiPadはラップトップのパワーとスマホの接続性を兼ね備えていて、持ち運びも便利です。

iPadはこの数年で大進化しているので、Netflixを観るためだけに使っているのはもったいない。セルラーモデルのiPadなら、いつでもどこでも何にでも使えるデバイスになります。

iPadを買い換える時にセルラーモデルのiPadを選ぶべき6つの理由をまとめました。

目次

1. 豊富なオプションを選べる

2. ホットスポットに頼らずインターネット接続できる

3. GPSでマップとして使える

4. 仕事用にも使える

5. Wi-Fiより安全に使える

6. どこでもクラウドゲームを楽しめる

仕事でもプライベートでも活躍するセルラーモデル

1. 豊富なオプションを選べる

どのiPadにもセルラーモデルがあるので、選択肢はいろいろあります。

おまけに、最新のiPad ProとiPad mini、iPad Airは5G対応なので、5Gネットワークが利用できます。

4GのiPadはデータ速度に関してはまだ使えますが、できるだけ速い速度が必要な場合には5G対応のiPadを買うのがベストです。

ただし、セルラーiPadは価格が高くなります。セルラーのiPad Airまたはminiは、Wi-Fiモデルより1万8000円高いです。

さらに実際にセルラーを使うためにはセルラーの契約料を払わなければなりません。

ですが、高価なセルラーiPadでなくても大丈夫です。予算が限られているなら、iPad mini(第5世代)のような古い世代のセルラーiPadを使えば、新しいWi-Fiモデルと同じ価格で4Gネットワークが利用できます。

2. ホットスポットに頼らずインターネット接続できる

Wi-Fiが使えない時でも、スマホのホットスポットに接続すればいつでもiPadをオンラインにできます。

iPhoneのホットスポット機能であるテザリングは、携帯電話のモバイルデータを使って別のデバイスをインターネットに接続する際に使います。

これは、どうしてもiPadをネットに接続しなければならない時に使える方法ですが、長期的なソリューションとしてはイマイチです。

携帯電話会社の大部分には無制限データプランがありますが、ほかのデバイスをテザリングするにはそれほど寛容ではありません。

無制限のホットスポットデータを提供している会社はほとんどないのですが、これは、スマホのモバイルデータが自宅のインターネット接続として使われないようにするという理由からです。

データ速度に関しては、モバイルホットスポットがいつもベストとは限りません。スマホの5Gは超高速ですが、テザリングの時にはそんな速度は得られないでしょう。

ほとんどのセルラープロバイダーはホットスポットのデータ速度を抑制します。iPhoneでは5Gに問題がなくても、ホットスポットは4G、または3Gまで遅くなるかもしれません。

どこにいても高速で信頼できる接続が必要なら、セルラーiPadがあればホットスポットに頼る必要はなくなります。

3. GPSでマップとして使える

GPSはスマートデバイスでもっとも便利な機能の1つ。かさばる大きな紙の地図を取り出して他人に道順を尋ねる行為はもはや過去のもの。

愛車がインフォテインメント画面付きのテスラではなくても大丈夫です。車用マウントを買ってiPadをダッシュボードに据え付けます。

iPadは道順を決めたり次の旅行を計画したりするのに優れたツールですが、GPSシステムを内蔵しているのはセルラーモデルだけです。

iPadの製造過程ではGPSモジュールとセルラーモジュールが同じチップ上にあるのです。つまり、セルラーモデル以外ではGPSはついてこないということです。

Wi-FiのiPadでもApple MapsやGoogle Mapsは使えますが、GPSではなくWi-Fiポジショニングに依存しなければなりません。Wi-Fiポジショニングでは一般的な位置はわかりますが、GPSほど正確ではありません。

4. 仕事用にも使える

パンデミックによって私たちの暮らしや仕事は永遠に変わってしまいました。居間が重役会議の場所になったり、また、サラリーマンを辞めてフルタイムのデジタル遊牧民になっている人も大勢います。

セルラーのiPadを生産性のツールとして使えば、内蔵されたデータ接続のおかげでワークフローが向上するかもしれません。

安定したインターネット接続がないところに住んでいたり、旅行中の時には、セルラーモデルはビデオ会議をしたり大きなファイルをダウンロードしたりするのに必要な速度と信頼性を提供してくれます。

セルラー接続は、従来のラップトップよりもiPadを選ぶべき大きな理由です。MacBookは頼れるツールですが、セルラーデータ接続で使えるMacBookはまだありません。

セルラーiPad Proのようなデバイスなら、ラップトップレベルのパフォーマンスとスマホのようなどこにでも持ち運べるデータ接続の両方を兼ね備えています。

セルラーネットワークに接続されていれば、不安定なWi-Fiを心配することなくいつものカフェから会議に参加できます。気分爽快じゃありませんか。

旅先のホテルなどで不安定で安全性も怪しいWi-Fiネットワークを使うしかなかった経験はありませんか。信頼できないネットワークを使うのは、データのロシアンルーレットのようなもの。

パブリックWi-Fiネットワークを使う際にはつねに危険が伴います。トラッカーや詐欺師はセキュリティで保護されていないネットワークに忍び込み、個人情報やパスワード、銀行口座情報などを盗もうとします。

パブリックWi-Fiを使う時に安全性を高められるVPNのようなサービスもありますが、セルラーiPadならこの点に悩む必要はありません。

セルラーモデルで、怪しい人物ではなく、全国的なサービスプロバイダーが管理している安全なネットワークにいつでも接続できます。

6. どこでもクラウドゲームを楽しめる

内蔵のセルラー接続のおかげで、iPadはモバイルゲームのメインデバイスにもなります。クラウドゲームが台頭している今では、iPadはモバイルコンソールに変身です。

以前はコンソールかハイエンドのPCでしかプレイできなかったようなゲームが、StadiaやXbox Cloud Gamingなどのサービスのおかげで、インターネットに接続されているデバイスで遊べるようになりました。

このようなサービスは素晴らしいのですが、使うためには確実なインターネット接続が必要です。場所によっては、クラウドゲームができる速度と信頼性のある接続を見つけるのが難しいこともあります。

セルラーiPad、特に5G機能のあるiPadがあればほとんどどこででもプレイすることができるようになります。

仕事でもプライベートでも活躍するセルラーモデル

セルラーiPadは仕事や私生活を一変するゲームチェンジャーになるかもしれません。セルラー接続の速度と信頼性とセキュリティがあるので、安心してiPadをいろいろなことに使えるようになります。

最高のiPadが欲しいなら、ぜひセルラーモデルを選んでくださいね。

