ほとんどの人は、スマホを破損から守るために、ケースを使っていることでしょう。

なんといっても、スマホは高価で、修理にもお金がかかります。ですから、スマホをしっかり守るのは、絶対に外せない必須事項です。

でも、いま世間で売られているような、かさばるケースが好みにあわない場合は、どうすればいいでしょうか?

ケースはスマホを守ってくれますが、それをつけると、ポケットに収めるのは難しくなります。あるいは、多額のお金を注ぎこんだばかりの素敵なスマホのデザインを、ケースで隠したりせずに見せびらかしたいときにはどうすればいいのでしょう?

ケースをつけずに、スマホを守る方法を以下でチェックしてみてください。

1. 液晶画面保護フィルム

Image: MakeUseOf

スマホにケースをつけないにしても、少なくとも液晶画面は守るべきでしょう。なにしろ、スマホの液晶画面はすぐに傷がつきます。

液晶保護フィルムを貼れば、画面が破損するリスクを下げられます。長い目で見ると、画面に傷がないほうが、リセールバリューも高くなります。

液晶画面保護フィルムには2つの種類があります。1つはクラシックな保護フィルム、もう1つは強化ガラスフィルムです。

クラシックな保護フィルムは薄さの点では優れていますが、強化ガラスフィルムのほうが見た目はよくなります。強化ガラスフィルムは気泡ができないうえに、画面保護の効果も優れています。

2. バンパー

Image: MakeUseOf

保護フィルムは、液晶画面を守ることにかけては活躍してくれますが、ケースなしでスマホ全体を守りたい場合はどうでしょうか?

それを求めているのなら、バンパーの導入を検討してみましょう。簡単に言えばバンパーは、スマホの周囲を包み、全体を傷から守ってくれます。

スマホを落としてしまったら守り切れないでしょうが、ケースよりもずっと薄いし、たいていのバンパーはあまり目立ちません。

保護フィルムと同じく、落としたりして破損しないかぎりは、将来的なリセールバリューも高くなります。

3. コーナーガード

Image: MakeUseOf

スマホにケースをつけていないと、落としたときに破損するおそれがあります。というか、少なくとも以前はそうでした。

スマホを落としても壊れないようにしたいなら、ケースを使う以外にも、いくつか方法があります。そのうちの1つが、コーナーガードをつけることです。

コーナーガードをつければ、仮にスマホを落としても四隅を守れるので、角を下にして落とした場合に画面にひびが入る可能性が低くなります。

また、コーナー部分が傷つくのも防いでくれます。コーナーガードをつけると少しだけ段差ができるので、正面や背面を下にして落とした場合でも、スマホが直接地面にぶつからずにすみます。

コーナーガードは、ケースはつけたくないけれどスマホを守りたい、という人にはぴったりのアクセサリーです。

4. スマホグリップ

Image: MakeUseOf

コーナーガードはスマホを守るのには役立ちますが、そもそも落とさないようにするための対策を講じるのはどうでしょうか?

スマホグリップやホルダーをつければ、スマホをしっかり持てるようになるので、うまくいけば、落とさずにすむかもしれません。

スマホグリップにはさまざまな種類があります。たとえば、スマホの背面につけて、手で持ちやすくするタイプ。あるいは、小さな金属のリング状になっていて、そこに指を通してスマホをしっかり持てるようにするタイプのものもあります。

落としてしまったスマホを守ってはくれませんが、落とす確率はずっと低くなるはずです。

5. ポップソケッツ

Image: MakeUseOf

ポップソケッツは、また別のタイプのスマホグリップで、さまざまな使いみちがあることで人気になっています。

ポップソケッツは、グリップとしてだけでなく、スマホのスタンドや台としても使えます。これらは安価で、取り付けも簡単です。購入したあと、スマホに貼り付けて引っぱり出すだけで使えます。

ポップソケッツは、押せば元のように平らになるので、それほどかさばらず、使い心地も悪くなりません。いろいろとカスタマイズして楽しむこともできます。

スマホを落としてしまったら役に立ちませんが、ほかのグリップと同じく、そもそも落とす可能性が低くなります。

6. スリーブケース

Image: MakeUseOf

ケースやそのほかのものをつけたくないけれど、でもスマホは守りたいという人は、スマホ用のスリーブケースを検討してみましょう。

スリーブケースは、使っていないときのスマホを守ってくれます。スリーブケースに入っているあいだは、スマホは傷つきませんし、落としても安全です。なかには、防水性のものまであります。

スマホを使う段になったら、スリーブケースから出せば、いつもと同じように使えます。

スリーブケースは、スマホをバッグなどに入れて持ち歩いている人にぴったりの選択肢。旅行にも最適です。

7. ポートカバー

Image: MakeUseOf

ここまでに紹介したケースに代わる選択肢がしっくりこないなら、少なくともスマホのポートを守ることを考えてみましょう。

多くのケースには、充電ポートにほこりや水、手あかが入りこむのを防ぐポートカバーがついています。

そうした保護策をとらずに長いあいだ使っていると、充電ポートが破損することがあります。そうなると、充電やコンピューターへの接続ができなくなってしまいます。

さいわい、充電ポートカバーは価格も手ごろで、すぐにポートに差しこめます。そのあとは、充電したりコンピューターにつないだりする際に取り外すだけです。

ワイヤレス充電なら充電時も取り外す必要がないので、ポートカバーはワイヤレス充電を利用している人にも向いています。

ケースはつけないほうがいい?

高価なスマホを持っているなら、ケースを使ってスマホを守るほうがいいでしょう。なんといっても、事故は起きるものです。

そして、多くの人が四六時中スマホを使っている状況からすれば、何かよくないことが起きる可能性は十分にあります。

とはいえ、ケースが嫌いな人や、スマホをそれほど使わない人は、ケースを使いたくない場合もあるかもしれません。

そういうときでも、傷や落下、へこみからスマホを守れる方法は、ケース以外にもたくさんあります。なにしろ、昨今のほとんどのスマホは耐水性で、旧世代よりも丈夫になっているのですから。

それを考えれば、将来的にはケースが必要なくなるかもしれません。いずれにしても、決めるのはあなたです。自分のライフスタイルに合ったものを選べばいいのです。

ここで紹介したアイテムを気に入って、検討してもらえればなによりです。