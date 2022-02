MacBookは美しい機械ですが、ほかのノートパソコンと同じくらいダメージを受けやすいものです。実際、アルミニウム製の完璧なユニボディ構造でつくられているため、損傷を受けるとほかのデバイスよりもはるかに見栄えが悪くなります。

安全対策を講じることで、MacBookに起こり得る損傷を避けることができます。そこで、この記事では、MacBookを物理的に保護し、長く安全に使うために役立つ6つのことをご紹介します。さっそく始めましょう。

1. スクリーンプロテクターを貼って傷を防ぐ

MacBookのRetinaディスプレイは象徴的ですが、非常に壊れやすいものでもあります。傷から守るには、Supershieldzのようなスクリーンプロテクターを貼りましょう。安全に行なう方法は上の動画をご覧ください。

Stack Exchangeで交わされている意見では、MacBookの欠点の1つはキーボードの跡が画面に残るようになることだといいます。最悪なのは、この跡は消すことができないという点。

しかし、スクリーンプロテクターを貼っていれば、新しいスクリーンプロテクターに交換するだけで解決できます。そのため、スクリーンプロテクターはMacBookのスクリーンを守るための必需品なのです。

2. ボディケースとキーボードカバーを使う

Image: MakeUseOf

スクリーンに次いでダメージを受けやすいのが、(しっかりした造りではありますが)MacBookの筐体とキーボードです。以下に、保護する方法をご紹介します。

筐体の保護

第一に、落下する可能性の高い場所にMacBookを置かないようにしましょう。このひと手間だけで、ほとんどの予期せぬ事態を最小限に抑えることができます。その上で、MacBookににスナップ式のハードシェルケースを装着しましょう。

このようなケースには一般的に2つのタイプがあり、それぞれ保護のレベルが異なります。

MOSISOのような通常のケースは、MacBookの洗練されたデザインを維持し、 小さな衝撃から守ります 。

。 UZBLのような頑丈なケースは、落下に対してより強固な保護となります。

これらのケースは、MacBookの筐体にはめ込む形で取り外しも簡単です。ただし、ケースの上からもホコリは入ってくるため、時々Macを掃除する必要があります。

キーボードの保護

キーボードのキーは簡単には破損しませんが、液体をこぼしてしまうとMacBookにとって致命的なダメージとなり得ます。このリスクを最小限に抑える最善の策は、シリコン製のMacBook用キーボードカバー(または「キーガード」)を使うことです。

このようなキーガードを使う別のメリットは、ホコリや髪の毛などの小さな粒子がキーボードに入り込むのを防いでくれることです。こうしたものはタイピングに影響を与える可能性があります。

3. MacBookを持ち運ぶのに便利なスリーブを手に入れる

Image: MakeUseOf

スクリーンプロテクターやボディケースはMacBookの使用中に役立ちますが、安全に持ち運ぶためには、このMOSISOやInatekのようなスリーブやバッグが不可欠です。

スリーブは、その薄さゆえに保護機能がないものは買わないようにしましょう。MacBookのためにしっかりとしたクッション性のあるものにお金をかけてみてください。

同様に、バックパックやハンドバッグを購入する場合は、MacBook専用のスペースがあるかどうか、その角の部分が追加で保護されているかどうかを確認しましょう。

念のため、スリーブだけに頼らないようにしましょう。スリーブには傷を防ぐ効果があるものもありますが、不慮の落下に対する保護機能はほとんどありません。

4. 定期的なクリーニングにマイクロファイバークロスを使う

Image: MakeUseOf

外付けのアクセサリを使用して思いがけない損傷を減らす以外に、MacBookを定期的に点検して状態を維持することも重要です。

Appleによると、70%のイソプロピルアルコール溶液とマイクロファイバークロスを使ってクリーニングするのが良いようです。この溶液で汚れがすべて落ち、MacBookが消毒されるでしょう。

ただし、イソプロピルアルコールを使ってクリーニングを行なう際には、キーボードに注意しましょう。キーの間に薬液が染み込むと、キーボード(最悪の場合、ノートパソコン)が正常に機能しなくなる恐れがあります。

これを防ぐために、クリーニングの際にキーボードを強く押し付けないようにしましょう。

ポートや底面、蓋など、必ずすべての部分をクリーニングするようにしましょう。クリーニング方法の詳細については、私たちのMacBookクリーニングガイドをご覧ください。

また、MacBook Proは年に一度の内部清掃をお勧めします。ただし、思いがけない損傷を防ぐために技術者に依頼したほうが良いでしょう。

スキンシールを貼らないようにする

多くのユーザーがMacBookにおしゃれなスキンシールを貼り付けていますが、これは必ずしも良いアイデアではありません。これらのステッカーやスキンシールは、剥がすと糊が残ってしまう上に、MacBookの保護にもあまりなりません。

それよりも、簡単に取り外せるハードシェルケースを使ってMacBookの状態を維持しましょう。ステッカーは、そのようなスナップ式ケースに代わりに貼ることができます。そうすれば、MacBookを安全かつスタイリッシュに維持することが可能でしょう。

5. ワークスペースをさらに安全にする

Image: MakeUseOf

ワークスペースが安全であれば、MacBookの安全性も自動的に高まります。ここでは、お使いのデスクを確実にノートパソコン(およびその他のガジェット)にとって安全な状態にするためのヒントをご紹介します。

安定したデスクを用意する:デスクが揺れると、予期せぬ事態が起きる可能性が高まります。仕事机はバランスが取れた状態で揺れないようにしましょう。 散らかさないようにする:デスクが散らかっていると、MacBookの性能に影響を与える(空気の通り道を塞ぐため)だけでなく、不慮の出来事が増える原因にもなります。デスクの上は最小限にして整頓しておきましょう。 食べ物や液体を近づけない:開いたままの液体容器や食べ物をMacBookの近くに置かないようにして、誤ってこぼしてしまうのを防ぎましょう。仕事中に液体を遠ざけることができない場合は、代わりに蓋の閉まる容器に替えましょう。 配線を整理する:ケーブルがぶら下がっていたり絡まっていたりするのも、予期せぬことが起きる可能性を高める要因です。通りすがりの人がケーブルにつまずき、ノートパソコンが机からひっくり返ってしまったら大変なことになります。この問題は特に、お使いのMacBookにMagSafeコネクタが付いていない場合に当てはまります。その場合は、代わりにコネクタがUSB-Cとマグネット着脱式USB-Cのケーブルを使うこともできます。

6. 風通しを良くして安全な温度を確保する

Image: MakeUseOf

多くの人は、表面がふわふわした場所(ベッドや枕など)でMacBookを使いますが、これは通気口を塞いでMacBookの通気を妨げる原因になります。通気が悪いとMacの動作が遅くなり、内部のハードウェアに致命的なダメージとなることもあります。

これを避けるには、デスク上ではノートパソコン用スタンド、ベッドなどの柔らかい場所ではノートパソコン用トレイにMacBookを置きましょう。

この2つのアクセサリーを使うと、お使いのノートパソコンを安定した風通しの良い場所で快適な状態にしておくことができます。

MacBookは優れた冷却機能を備えていますが、表面が高温になる場所(直射日光が当たる所など)や高温の環境で使用(あるいは放置)すると動作が遅くなることもあります。

MacBookが最適なパフォーマンスを発揮できる程度に周囲の環境を涼しくすることで、こうした事態を避けましょう。

MacBookを安全な状態に保とう!

以上のヒントはMacを外から守るのに役立ちますが、Macのバッテリーと内部の健全な状態を守ることも忘れないようにしましょう。それも同じくらい重要です。

Macを大切に使うことには、大きな効果があります。デバイスが長持ちするだけでなく、アップグレードのために売却する際にも良い利益が得られるのです。

ちなみに、Macを売却する前には、必ずバックアップを作成してすべてを消去しましょう。他人が自分の私的なデータにアクセスすることは避けたいものです。

Image: MakeUseOf

