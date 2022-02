アプリの数が多くても少なくても、Androidアプリを整理するのは手間がかかります。

アプリの管理からフォルダ名の変更まで、アプリドロワーをすっきりと整理して美しく保つために試せる、ユニークな方法を10個ご紹介します。

1.アプリの機能別に一覧にする

探しているアプリを見つけようとして、携帯電話のデフォルトのアプリ名をスクロールして時間を無駄にしないようにしましょう。

その代わりに、「観る」、「遊ぶ」、「学ぶ」など、使用目的に合わせた動詞のラベルでフォルダを一覧にし、名前を変更しましょう。そうすれば、あるアプリケーションに戻りたい時にはすぐに見つけることができます。

この方法は、お使いのスマホが対応していれば、ホーム画面やアプリドロワーで行うことができます。ただ、個々のアプリに正しい動詞を使ってラベルを付けるようにしましょう。

たとえば、クリップボード管理アプリを集めたフォルダには「コピー」とするのが良いでしょう。

日課のウォーキングを記録する歩数計やトレーニング用のアプリには「ウォーキング 」というタイトルが適しています。

Androidデバイスで複数のアプリを1つのフォルダにまとめ、それに合わせてタイトルを付けることができます。

2.ショートカットやウィジェットを使ってアプリに簡単にアクセスする

幸いなことに、Androidには携帯電話を最大限に活用するための便利な方法がたくさん用意されています。

アプリを切り替える際にすばやくアクセスできるよう、よく使うアプリをショートカットやウィジェットとしてホーム画面の端に配置することが可能です。

デバイスの持ち方や使い方によっても大きく変わります。

たとえば、メールアプリは画面の左側に、電話アプリは右側に配置するなど、自分の好きなように設定することができます。そこからは、たったワンタップで必要なアプリが開けます。

Samsung のデバイスでは、革新的なエッジパネル システムにより、これが非常に簡単になりました。エッジパネルを使うと、スワイプのすばやい動き1つでアプリを簡単に切り替えることができるのです。

3.アルファベット順にする

アプリをアルファベット順に分類すると、シンプルで体系的、かつ効率的なフォルダ構造になります。

アプリをアルファベット順に整理するには、2つの方法があります。

Samsungをはじめとする一部のデバイスでは、以下のように、アプリ並べ替えのデフォルトのオプションを使うことができます。

「アプリ」画面を開き、右上にある3つの点のメニューをタップします。 「ディスプレイレイアウト」→「アルファベット順」をタップします。一部のデバイスでは、「メニュー」→「並べ替え」→「アルファベット順」または「A~Zで並べる」などをタップすることもできます。 これでアプリがアルファベット順に並べ替えられているはずです。

または、「A」フォルダ、「B」フォルダを作成して、名前がA、B等々で始まるアプリをすべてそれぞれのフォルダに分類することもできます。

4. ホーム画面を追加する

アプリがたくさん並んだ画面を見るのはうんざりですか?

アプリの使用頻度が高い順に、ホーム画面のページを追加してみましょう。まずは、ブラウザやメール、電話など、一番よく使うアプリをAndroidデバイスのメイン画面に固定しましょう。

新しいホーム画面のページを追加する方法は簡単です。デバイスによって手順は異なるかもしれませんが、ほとんどのスマホで使える大まかな手順は以下の通りです。

スマホにアプリをさらに追加すると、画面の2ページ目、3ページ目などに整理して配置することができます。

2ページ目、3ページ目の画面は、天気予報やナビアプリ、ゲームアプリなど、それほど頻繁にチェックする必要のないアプリに使うといいでしょう。

また、アプリの画面配分は、自分にとって見やすくかつ管理しやすくなるよう、「4×5」などの最適なグリッドサイズを選んだほうがいいでしょう。

5.フォルダ名に絵文字を使う

「ゲーム」や「音楽」など、当たり障りのないフォルダ名ではちょっと退屈してしまうかもしれません。

それぞれのフォルダに絵文字のラベルを付けたり、文字と絵文字を組み合わせたりして、フォルダの見た目をおもしろくしましょう。たとえば、SoundCloudやSpotifyなどのアプリが入っているフォルダには、音楽のアイコンが使えます。

特定のアプリを探す際、内容を説明してくれる絵文字の名前を付けておけば、これまで以上に簡単に見つけることができます。その方法は以下の通りです。

選んだアプリを新しいフォルダにまとめます。 デフォルトの絵文字キーボードをタップし、「フォルダ名」の欄に好きな絵文字を入力します。絵文字と組み合わせて文字入力も追加可能です。 3できたら、画面上の任意の場所をタップすれば新しいフォルダーが作成されます。

6.機能や目的別にアプリを一覧にする

アプリを文脈で整理すると、すばやくアクセスするのに役立ちます。カレンダー管理、ソーシャルメディア、メモ帳など、機能別にフォルダを作成し、その中に関連するアプリを配置しましょう。

また、用途の種類でアプリをまとめるのもいいでしょう。たとえば、仕事に関連するアプリをすべて一箇所にまとめたい場合は、「仕事」とラベルを付けたフォルダを作りましょう。

同様に、個人的なメッセージのやり取り、健康やフィットネス、そしてゲーム用のアプリは、「プライベート」としてグループ化してみてください。

7.色分けされたフォルダ構造を使う

これは、色とビジュアルのユニークな組み合わせを使って、より直感的かつ簡単にスマートフォンのアプリを整理することができる方法です。

アイコンの色を基準にして、アプリをフォルダに分類するだけです。

スマートフォンの使い心地が実際にもう少し楽しいものになるだけでなく、アプリ画面が虹色のように鮮やかに見えるでしょう。

ただし、誰にとってもうまくいく方法ではないかもしれません。特に、機能別にアプリを分類するのが好きな人には合わない場合があります。

8.めったに使わないアプリを別のフォルダに入れておく

アプリは優れたものかもしれませんが、正直に言いましょう。持っているアプリの半分も使いませんよね。

このちょっとした便利な工夫で、ストレージ容量を節約しましょう。後で参照できるよう、あまり使わないアプリを「旧」と書かれたフォルダに移動させておくのです。

そうすればホーム画面が整頓されます。

Samsungユーザーなら、アプリを整理、管理する独自のカスタマイズオプションを活用したほうがいいでしょう。例えば、「アプリ圧縮」機能を使えば、あまり使わないアプリを無効にして別のフォルダに入れておくことができます。

9.アプリをmicroSDカードに移す

アプリをたくさんインストールし過ぎると、大容量のストレージを搭載していないデバイスの場合や、スマホのスペースを使います。

幸いなことに、いくつかの簡単なステップで、リソースを消費するアプリをいつでもmicroSDカードに移すことができます。

デバイスで「設定」→「アプリ」に進みます。 microSDカードに転送したいアプリを選択します。 「ストレージ」→「変更」(ある場合)→「移動」をタップします。

この機能をサポートしていないデバイスもあります。「変更」オプションがない場合、アプリは移動できません。

10.アプリランチャーを使う

ランチャーは、スマートフォンの機能を向上させるために使われています。

ランチャーを使用すると、アプリを新しい方法で管理したり、デフォルトのユーザーインターフェースのテーマを変更したり、アイコンやウィジェットを作成してシンプルにしたり好みに合わせたりするなど、Androidのすべての機能にアクセスできるようになるからです。

アプリランチャーを使うと、様々な方法でアプリドロワーの整理やホーム画面のカスタマイズが可能です。





お使いのAndroidを最高に使いやすいデバイスにしよう

アプリドロワーを整理することで、大きな違いが生まれます。すべて設定するのには時間がかかるかもしれませんが、一度してしまえば、特定のアプリを探すために時間を無駄にすることが絶対になくなるのです。

アプリを整理することで、モバイルデバイスをスピードアップしましょう。

散らかったアプリドロワーを見ながら貴重な時間を無駄にすることがないようにしましょう。

そうすれば、携帯電話のパフォーマンス、使い心地、ユーザビリティを最大限に引き出すことができるのです。