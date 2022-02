AppleのワイヤレスAirPodsのラインナップは、2016年に発売され一世を風靡した第1世代をはじまりに、着実に拡充されてきました。

現在では、Appleのウェブサイトで4種類のAirPodsが販売されており、それぞれの特徴を備えながら、価格帯も明確に別れています。

この記事では、自分用、またはプレゼント用に、どのAirPodsを選べばいいかわからない人のために、最新モデルをデザイン、オーディオ品質、バッテリー駆動時間、価格などの点で比較していくので、参考にしてみてください。

AirPodsのラインナップ

今回は、現在Appleから購入可能な以下の4種類のAirPodsを比較します。

AirPods(第2世代):16,800円(税込)

AirPods(第3世代):23,800円(税込)

AirPods Pro: 30,580円(税込)

AirPods Max:67,980円(税込)

ご覧のとおり、AppleはもうAirPods(第1世代)を販売していません。もっとも、第1世代は、第2世代と非常によく似たモデルでした。

適切なAirPodsを選ぶために、まずはデザインから見ていくことにします。

デザイン

AirPods(第2世代)は、真っ白なプラスチック製の筐体から長いステムが突き出ているのが特徴です。

初代AirPodsの象徴的なデザインを踏襲し、Appleの有線式EarPodsと同じく耳にフィットするようにつくられています。

AirPods(第3世代)とAirPods Proは、オリジナルのデザインから少しアレンジされ、ステムが少し短く、筐体が少し大きくなっていますね。

さらにAirPods Proでは、シリコン製イヤーチップが付属し、耳にぴったりと収まり、より安定しやすくなりました。

AirPods Proのイヤーチップは、3種類のサイズが用意され、自分に合ったサイズを見つけることができます。

AirPods Proのアクティブノイズキャンセリングと外部音取り込みモード(第2世代と第3世代のAirPodsにはない)のためにも、このフィット感は重要です。

それとは大きく変わって、AirPods Maxはアルマイト処理されたアルミニウム製イヤーカップ、ステンレススチールフレーム、ニットメッシュ素材のヘッドバンドからなる大型のオーバーイヤー型ヘッドフォンとなっています。

イヤーカップの内側には、耳の周囲を密閉する快適なメッシュクッションがあり、AirPods Proと同じアクティブノイズキャンセリングと外部音取り込みモードが利用可能。

AirPods Maxのデザインの唯一の欠点は、そのサイズと素材のせいで、インナーイヤー型のAirPodsよりもかなり重くなっていることです。

また、一部のユーザーからは、イヤーカップが頭に密着しすぎるという不満の声も上がっています。

インナーイヤー型のAirPodsはすべてホワイトのみですが、AirPods Maxは5種類のカラーバリエーションから選ぶことができるようになりました。

オーディオ品質

アップルのAirPodsのオーディオ品質は、価格に比例して良くなっているようです。最も安いモデルのAirPods(第2世代)は最もオーディオ品質が悪く、最も高いモデルのAirPods Maxは最もオーディオ品質が良くなっています。

とはいえ、AirPods(第2世代)のオーディオ品質は決して悪くありません!

Appleの有線EarPodsと同等の性能があり、気軽な音楽視聴やポッドキャスト、電話で使うにはまったく問題ありません。

音楽や映画のサウンドにこだわりたい人は、AirPods(第3世代)にステップアップするとよいでしょう。

AirPods(第3世代)には、AirPods Proと同じ、アダプティブイコライゼーション、ハイエクスカーションドライバー、ハイダイナミックレンジアンプが搭載されています。

この2つのAirPodsモデルのサウンドは非常によく似ており、どちらもAirPods(第2世代)から著しい進化を遂げています。

AirPods(第3世代)とAirPods Proは、空間オーディオとダイナミックヘッドトラッキングも導入しており、音楽、映画、テレビ、ポッドキャストのほか、FaceTimeの通話においても、サウンドに非常に顕著な違いが出ています。

AirPods Maxはオーディオ品質を大きく飛躍させました。ドライバーとアンプが大きくなった恩恵を受け、低音域のレスポンスが向上し、高音域がクリアになり、視聴体験が大幅に改善されています。

AirPodsに最高のオーディオ品質を求めるなら、AirPods Maxを手に入れてください。

充電ケースとバッテリー駆動時間

なんと言ってもAirPodsはワイヤレスイヤホンです。各モデルの充電ケースとバッテリー駆動時間に注目することはとても重要。

AirPods(第2世代)、AirPods(第3世代)、AirPods Proには、ポケットに入るほど小さな白いプラスチック製の充電ケースが付属しています。

AirPods(第3世代)とAirPods Proの充電ケースは、AirPods(第2世代)のケースにはない防水、防汗機能があるほか、MagSafeワイヤレス充電にも対応。

注:2021年10月以前にAirPods Proを購入した場合は、ケースにMagSafeや防水機能は搭載されていません。ただし、Qiワイヤレス充電には対応しています。

AirPodsのバッテリー残量が少なくなったら、ケースに戻すだけで充電が可能。ケース自体のバッテリー残量が少なくなったら、ケースを充電してください。

トレンドに再び逆らい、AirPods Maxにはケースではなく、非常に不評なスリーブが付属しています。

このスリーブには充電機能は皆無で、AirPods Maxを充電することもできないし、物理的な保護機能すらありません。ただ、使っていないときのAirPods Maxのバッテリー消耗を抑えるだけです。

Appleが想定する各モデルのバッテリー駆動時間は以下のとおり。

AirPods(第2世代):5時間。充電ケースに入れるとさらに19時間延長。

AirPods(第3世代):6時間。充電ケースに入れておくと24時間延長

AirPods Pro:4.5時間。充電ケースで19.5時間延長可能

AirPods Max:20時間。ケースによる充電補助なし

その他の機能

AirPodsはどのモデルとも操作は簡単で、iPhone、iPad、Mac、Apple TV、Apple Watchとペアリングが可能です。Apple以外のデバイスとBluetoothでペアリングすることもできます。

AirPodsの現行モデルはすべてHey Siriに対応しているので、Siriを使って簡単な質問をしたり、単純なタスクを実行することが可能。

AirPods(第2世代)では、ステムをダブルタップすることで、音楽の再生やスキップ、電話の応答ができるようになりました。

AirPods(第3世代)とAirPods Proでは、ステムをつまむ動きを含めたパターンの組み合わせで、さらに多くの操作が行えるようになっています。

AirPods Maxは、再生と音量のコントロールに使えるデジタルクラウンを搭載し、アクティブノイズキャンセリングと外部音取り込みモードを切り替えるためのノイズコントロールボタンを備えています。

アクティブノイズキャンセリングと外部音取り込みモードは、AirPods ProとAirPods Maxにのみ搭載されています。

アクティブノイズキャンセリングは、音楽などを聴きながら、交通音やエアコン、飛行機のエンジンなどの単調な音を遮断したい場合に最適です。

外部音取り込みモードはその正反対で、まるでAirPodsを装着していないかのように外部の音を取り込んで、周囲の状況を把握できるようにします。

AirPods(第3世代)とAirPods Proは、耐水性と耐汗性を備えているので、雨の中の散歩やワークアウトにも最適です。

ただし、耐水と防水は同じではないので、水泳には持っていかないでください。

で、どのAirPodsを買えばいいの?

これで、AirPodsの各モデルがどのような特徴を持つか、おわかりいただけたかと思います。とはいえ、まだどれを買おうか迷っている人もいるかもしれません。

ほとんどの人にとって最適なAirPodsは、AirPods(第3世代)です。AirPods(第2世代)よりもオーディオ品質が向上し、より多くの機能と洗練されたデザインを備え、AirPods Proよりも約6,000円安く購入することができます。

AirPods Proは、アクティブノイズキャンセリング機能とコスパを重視するのであれば、今でも優れた選択肢です。AirPods Maxは、あなたがオーディオマニアで、Appleの大ファンである場合のみ、購入する価値があります。

Appleファンでなければ、もっと安くて音質の良いヘッドフォンを選ぶべきでしょう。

また、よほどのオーディオマニアでないかぎり、半額以下で変えるイヤホンタイプのAirPodsにさらに上乗せする必要はありません。