写真ライブラリをアルバムに整理すれば、すっきり見やすくなるうえ、お目当ての写真を見つけるために、延々と続く写真のリストをスクロールする時間も節約できます。

さらに、アルバムのキー写真をカスタマイズすれば、アルバムの内容がひと目にわかるようにしながら、美観を保つこともできます。

今回は、iPhoneやiPadで、アルバムのキー写真を変更する方法を紹介します。

写真アプリでアルバムのキー写真を変更する方法

キー写真はアルバムの内容を示すサムネイルとして機能します。デフォルトでは、アルバムの先頭の写真がキー写真に設定されます。

たいていはそれで問題ありませんが、先頭の写真がアルバムの内容を適切に表現していない場合もあります。そんな時は、アルバムの別の写真をキー写真に指定することができます。

Image: MakeUseOf

注意:この機能はiOS13以降、またはiPadOS 13以降でしか使えません。

お使いのiPhoneやiPadが古いバージョンのiOSやiPadOSを搭載している場合は、アルバムの写真を並べ替えることで、キー写真を変更することができます。手順は以下の通りです。

Image: MakeUseOf

アルバムのキュレーションが簡単に

iPhoneやiPadの写真アルバムのキー写真を変えることで、自分で見るときも、人に見せる場合も、アルバムの内容がわかりやすくなります。また、アルバムをキュレーションするのにも最適。

アルバムに目ぼしい写真がない場合でも、キー写真をカスタムメイドすることで、画面を美しく飾りながら、アルバムの内容をひと目でわかるようにできます。

Image: Shutterstock