Face ID対応のiPhoneを持っている人は、ロック解除にFace IDを使って慣れ親しんでいるかもしれません。

時短で便利なFace IDですが、解除できるのはiPhoneのロック画面だけではありません。Face ID対応のアプリでも、ロック解除することができます。

どのiPhoneのアプリでFace IDが使えるかを知りたい人のために、今回はiPhoneアプリでのFace IDの使い方と、Face IDが使えないアプリについてご紹介します。

さまざまなアプリでFace IDを有効にする方法

まず最初にやらなければならないことは、自分のiPhoneでFace IDが有効になっているかの確認です。まだ有効にしていない人は、「設定 > Face IDとパスコード」にいき、「Face IDをセットアップ」を選びます。設定したら、Face IDでiPhoneのロック解除をすることができます。

Face IDがない、もしくは使えないiPhoneの場合、その問題の対処法もたくさんあります。

次に、さまざまなiPhoneアプリでFace IDを有効にしていきましょう。

Face ID対応のアプリもあれば、そうでないアプリもあります。どのアプリが対応しているかを調べ、Face IDが使えるアプリで有効にする方法は以下の通りです。

Image: MakeUseOf

ここにFace IDが使用できるアプリがすべて表示されます。

トグルが緑の場合、そのアプリのロック解除にFace IDが使用でき、トグルがグレーの場合、タップして緑にすると、Face IDで認証することが可能です。

このリストに手動でアプリを追加することはできません。Face IDの機能が使用できるアプリだけが、自動的にここに表示されます。「その他のApp」に表示されていないアプリは、Face ID認証が使用できないということです。

Face IDをiPhone以外のロック解除にも使おう

Face IDは、Appleが提供する最も便利な機能のうちの1つで、アプリのロック解除にも使うことができます。使いやすさだけでなく、アプリのロック解除をするのにパスコードを入力しているのを見られたくない人も、Face IDを有効にするといいでしょう。

今回ご紹介した通り、Face IDを有効にする手順は「設定」からほんの数タップするだけ。

素早く、簡単、シンプルです。

Image: Shutterstock