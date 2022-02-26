2月26日9時からスタートした「Amazonタイムセール祭り」で、おすすめの目玉アイテムと注目ジャンル8選をご紹介します。

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目玉ジャンル8選・目玉アイテム

  1. 大容量洗剤詰め替え
  2. 水・炭酸水・飲料
  3. Amazonデバイス
  4. 買い置き・まとめ買い食材
  5. 新生活家電・グッズ
  6. Apple Watch・スマートウォッチ
  7. ポータブル電源
  8. 防災グッズ

大容量洗剤詰め替え

日々の洗濯や掃除に役立つ大容量洗剤がお得に！

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水・炭酸水・飲料

ストックしておきたい飲料もお得に！

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Amazonデバイス

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買い置き・まとめ買い食材

＞＞ お米、缶詰、ホットケーキミックスなどストック食品がお買い得

新生活家電・グッズ

新生活準備や決算に向けて買いたい生活家電もお得に！

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Apple Watch・スマートウォッチ

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ポータブル電源

防災グッズとして、アウトドア・キャンプにも大活躍する大容量がお買い得に！

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防災グッズ

備えて安心、防災グッズや防災食をお得にストック！

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Amazonタイムセール祭りは、2/28 23:59までの期間限定セールです。この機会をぜひお見逃しなく。

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Source: Amazonタイムセール祭り/Image: Shutterstock