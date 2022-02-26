2月26日9時からスタートした「Amazonタイムセール祭り」で、おすすめの目玉アイテムと注目ジャンル8選をご紹介します。
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大容量洗剤詰め替え
日々の洗濯や掃除に役立つ大容量洗剤がお得に！
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水・炭酸水・飲料
ストックしておきたい飲料もお得に！
Amazonデバイス
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買い置き・まとめ買い食材
＞＞ お米、缶詰、ホットケーキミックスなどストック食品がお買い得
新生活家電・グッズ
新生活準備や決算に向けて買いたい生活家電もお得に！
Apple Watch・スマートウォッチ
ポータブル電源
防災グッズとして、アウトドア・キャンプにも大活躍する大容量がお買い得に！
防災グッズ
備えて安心、防災グッズや防災食をお得にストック！
Amazonタイムセール祭りは、2/28 23:59までの期間限定セールです。この機会をぜひお見逃しなく。
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Source: Amazonタイムセール祭り/Image: Shutterstock