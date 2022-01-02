【Amazon初売り】アウトドア用品がセール対象に！バートンのバックパックが52％オフ、ドームテントが25％オフなど

Amazon（アマゾン）では、2022年1月3日9時から1月6日23時59分まで｢Amazon初売り｣を開催中です。

人気のアイテムがお買い得となるタイムセールでは、現在、バートンのバックパックが52％オフ、ドームテントが25％オフなど、今すぐ使えるアイテムがお買い得に登場しています。

なお、以下の表示価格は2022年1月4日14時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

初売りでのお買い物をよりお得に！

購入する際はギフト券にチャージして購入すると最大2.5%のポイントバックがあるのでさらにお得。詳細はこちらの記事を要チェック。

52%オフも！バックパックやテントなど、アウトドア用品がセール特価

＞＞アウトドア用品がお買い得

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キャンプに欠かせない、焚き火台やランタンなどもお買い得価格でゲット！

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いざというときにあると心強いポータブルバッテリーを買うなら、今！

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スポーツサングランスやLED ヘッドライトなどもお買い得価格！

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ハイキングやキャンプに使いたいバックパックがお得に買えるチャンス！

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数量限定タイムセールもお見逃しなく！

｢Amazon初売り｣の期間中は、エントリーし10,000円以上買い物することで最大6%分のポイントが還元されるキャンペーンも。

＞＞お得なキャンペーンページへ

また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら｢ウォッチする｣をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

＞＞Amazon これから開催予定のタイムセール一覧へ

＞＞ウォッチリストの使い方について

｢Amazon初売り｣は、2022年1月6日23時59分まで開催中！