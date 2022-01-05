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最大60%OFF！ Kindle本｢年末年始キャンペーン｣開催中【1/6まで】

author ライフハッカー［日本版］編集部
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最大60%OFF！ Kindle本｢年末年始キャンペーン｣開催中【1/6まで】
Image: Shutterstock

新しい年に｢読んだことのない本｣と出会ってみませんか？

現在Kindleストアでは、｢最大60%OFF Kindle本 年末年始キャンペーン｣を1/6（木）まで開催中。

今回セール対象となるのは、ビジネス実用書、小説、ノンフィクション、マンガ、IT関連書籍など、幅広いジャンルで3万タイトル以上！

気になる本をお得に手に入れるチャンス、新年のお供にぜひチェックしてみてください。

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