最大60%OFF！ Kindle本｢年末年始キャンペーン｣開催中【1/6まで】

新しい年に｢読んだことのない本｣と出会ってみませんか？

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今回セール対象となるのは、ビジネス実用書、小説、ノンフィクション、マンガ、IT関連書籍など、幅広いジャンルで3万タイトル以上！

気になる本をお得に手に入れるチャンス、新年のお供にぜひチェックしてみてください。

現在、人気漫画が映画化されていますね。マンガのまとめ買いもおすすめですよ！

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