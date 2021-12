リモートワークのよくある5つの問題点とその解決方法

リモートワークは、最初は素晴らしい機会だと思えたかも知れませんが、数カ月後には徐々に目新しさも消え、この働き方が嫌になるような、大きな欠点もいくつかあることに気づいたのではないでしょうか。

今回は、リモートワークの利点をを最大限に活かすために、リモートワークをする人が直面する主な悩みや問題点と、その解決方法をご紹介していきましょう。

1. 社会や人と交流したくなる

孤独は、リモートワークで克服しなければならない大きな問題点のひとつです。特に、1日中一人で働くことに慣れていない人にとってはそうでしょう。

職場で働いている間は、同僚にちょっと質問をしたり、廊下ですれ違う人と世間話をしたりすることができました。しかし、リモートワークではそれができません。この問題に対する解決法を紹介します。

2. 休まずに働き続けている

自宅で働いている多くの人が、良いワーク・ライフ・バランスを保つのに悩んでいます。これは、仕事場が自宅の居間や寝室など身近な場所の場合は特に、仕事とプライベートの境界線が曖昧になりやすいからです。

部署やチームの人たちからの通知にいちいち反応したくなる、もしくは反応を期待すると、労働時間が長くなります。しかし、メンタルの健康や生産性に悪影響を及ぼす可能性があるので、良いバランスを見つけることが不可欠です。この問題に対する解決法はこちらです。

3. オンライン会議が多すぎる

Zoomやオンラインの会議は、同僚とのつながりを保ちながら、仕事を終らせるのに役立ちますが、「Zoom疲れ」になることもあります。この問題に対する解決法はこちらです。

4. 絶え間なく気が散ったり、邪魔が入ったりする

自宅は気が散る要素と邪魔が入ることだらけなので、そこを仕事場にするのはかなり大きなチャレンジです。

学校から帰ってきた子どもや吠えて回るペットの世話をしなければならなかったり、寝室や居間、ゲームの部屋が仕事場になっていたりします。この問題に対する解決法はこちらです。

5. 在宅勤務燃え尽き症候群になる

在宅勤務は間違いなく特権ではありますが、ストレスになることもあります。在宅勤務燃え尽き症候群とは、上記のこれまで述べてきた問題点が蓄積されたものです。

ずっと疲れや不安が拭えなかったり、やる気が出ないかったり、頭痛がしたり、睡眠障害が出たりします。この問題に対する解決法はこちらです。

リモートワーク生活と生産性を向上させよう

同僚との交流など、仕事場でやっていて自宅では再現できないことを、懐かしく思うことは間違いなくあると思います。

しかし、リモートワークに慣れていても、何年もリモートワークをやっていても、何かしらリモートワーク生活を向上させられることはあります。

上記の解決法は、リモートワークでよくある問題に役立ち、リモートワーク生活をより楽しく充実したものにしてくれるはずです。





