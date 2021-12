Outlook・Gmailの裏技｜自分を自動的にCC／BCCに入れる方法

メールで自分自身をカーボンコピー(CC)やブラインドコピー(BCC)に入れることは、重要なメールを思い出せるようにしたり、同僚に最新情報を伝えておいたりするのに役立ちます。

GmailやOutlookのユーザーは、このプロセスを簡単に自動化することができ、必要に応じてすべてのメールに自動的にCCやBCCを設定できます。

この方法は万人向けではなく、受信箱が散らかってしまうかもしれません。それでも、Outlookユーザーには、この機能をいつ使用するかを選択する際に、条件を選びつつ自動化を維持するオプションもあります。

Gmail編

Gmailで自分(さらに言えばほかのどんなメールアドレスでも)を自動的にBCCやCCに入れるには、ブラウザの拡張機能が必要です。

この機能はGmailに元々備わった機能ではなく、サードパーティの拡張機能では多くの場合、メールにアクセスするためにかなり広範な許可を必要とします。

CloudHQの「Auto BCC for Gmail」は、必要な許可が最も少ない拡張機能です。 Gmailのドメイン外の閲覧履歴にはアクセスしません。この拡張機能をChromeブラウザに追加し、CloudHQでアカウントを作成します。

選択した拡張機能がインストールされてGmailアカウントにアクセスできるようになったら、次の手順でルールを作成できます。

1. 「作成」ボタンをクリックして、新しいメールを作成します。 2. 送信ボタンの横にある封筒のアイコンをクリックします。

Image: MakeUseOf

3. 開いたダイアログボックスで、「Add new rule(新しいルールを追加する) 」をクリックします。 4. 「When emails are sent from(送信元が以下の時)」に自分のメールアドレスがすでに記載されているはずです。 5. その下のプルダウンメニューで「to everyone, but not to(以下を除く全員に)」を選択して記入欄は空欄のままにします。 6. 「then automatically(その時は自動で)」のリストから「BCC」または「CC」を選択し、自分のメールアドレスを入力します。

Image: MakeUseOf

7. 「Save Rule(ルールを保存)」をクリックします。

この拡張機能を使わなくなった場合は、myaccount.google.com/permissionsからアンインストールできます。さらに、拡張機能が持つGmailアカウントへのアクセスを取り消すことができます。

Chromeを使用していない場合や、第三者にメールへのアクセスを許可したくない場合は、Gmailのフィルタ機能や転送機能を利用するのが、BCCを自動で設定する良い回避策です。

Outlook 365編

Outlookのユーザーは、Outlookの「ルール機能」を使用して自分を自動的にCCやBCCに入れることができます。

1. 「ホーム」タブで「ルール」>「仕分けルールと通知の管理」をクリックします。

Image: MakeUseOf

2. 「新しい仕分けルール」をクリックします。 3. 「新しい仕分けルールを作成する」の中から「送信メッセージにルールを適用する」をクリックして「次へ」をクリックします。 4. このルールをすべての送信メールに適用したい場合、再度「次へ」をクリックし、ポップアップウィンドウで「はい」をクリックします。 (条件を選んで適用するには、選択用にリスト化された基準を使用ってこの自動化設定を特定の種類のメールにのみ適用することができます。)

Image: MakeUseOf

5. このウィンドウの「ステップ1」のセクションで、「名前/パブリック グループをメッセージの[CC]に追加する」を選択します。 6. 同じウィンドウの「ステップ2」のセクションで、「名前/パブリック グループ」のリンクをクリックします。 7. 「宛先」に自分のメールアドレスを入力して「次へ」をクリックします。 CCのリストを公表したくない場合は、「ステップ1」で「コピーを指定フォルダーへ移動する」をチェックし、「指定フォルダー」のリンクをクリックして「受信箱」を選択すると、BCCに似た形をつくることができます。

Image: MakeUseOf

8. このルールを適用したくないメールには、任意の例外条件を追加することができます。 9. ルールの名前を入力し、「この仕分けルールを有効にする」をチェックします。

Image: MakeUseOf

OutlookとGmailをカスタマイズする

どちらのメールサービスにも、受信箱を最大限に活用するためのさまざまな選択肢があります。

負担が大きくなるため、一度にすべてのオプションを試す必要はありません。日々のメールのやりとりに最も重要なものを選択しましょう。

両方のメールサービスに慣れたら、受信箱の整理に役立つほかのルールを検討してみましょう。

さらにヒントを知りたい方は、カスタマイズした返信先メールアドレスを使う方法や、OutlookとGmailの間でメールを相互に自動転送する方法をご覧ください。

