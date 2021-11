iPhone 13 ProよりもiPhone 13を勧める4つの理由

iPhone 13シリーズは、普通のiPhone 13とiPhone 13 Proの2種類に大別できますが、どちらを買うか迷うかもしれません。

iPhone 13 Proのほうがハードウェアとしては良いものですが、本当に普通のiPhone 13よりも2万円以上出す価値があるのでしょうか?

今回は、iPhone 13 ProよりもiPhone 13を買ったほうがいい4つの理由をお教えします。

1. iPhone 13のほうが安い

まず価格について整理しましょう。

iPhone 12と違って、普通のiPhone 13は、より高価なiPhone 13 Proと同様に、基本モデルで128GBのストレージを搭載しています。

つまり、以前と同じ価格で、iPhone 12の2倍のストレージ容量が手に入ります。iPhone 13 Proを買わなかったからといって、ストレージ容量を我慢することにはなりません。

約2万円高いiPhone 13 Proを買うと、望遠レンズを含む3つのカメラ、さらに2GB多いRAM、LiDARスキャナ、120Hz ProMotionを採用した明るいディスプレイなどが手に入ります。

そこで、すべての機能を活用するかを自問しなければなりません。

パワーユーザーや本当に写真撮影が好きな人でない限り、普通のiPhone 13を買ったほうがいいと思います。

2. iPhone 13のほうがバッテリーが長持ちする

普通のiPhone 13のほうがバッテリー容量が大きいにも関わらず、スペック情報ではiPhone 13とiPhone 13 Proのバッテリー性能は同じようなものだとあります。

しかし、iPhone 13 Proのバッテリー寿命は、リフレッシュレートをダイナミックに調整するProMotionディスプレイで、どのようなコンテンツを見るかによって大きく変わってきます。

したがって、ゲームを何度もやったりや高フレームレートの動画を頻繁に見たりすると、iPhone 13 Proのバッテリーはすぐに減ってしまいます。

普通のiPhone 13のリフレッシュレートは、何を見ようと60Hzで固定されているので、同じようなコンテンツを見ていても、バッテリー寿命はすぐに減りません。

3. iPhone 13は指紋が付きにくい

iPhone 13 Proは、エッジの部分がステンレススチールなので、手に持つとすぐに指紋が付いてしまいます。

普通のiPhone 13の場合は、アルミニウム製のバンドを使用しているので、指紋が付くという問題はそこまでありません。

このアルミニウム仕上げは、傷が付きにくいという利点もあります。

どんなに気をつけていても、iPhone 13 Proの方が年月が経つにつれて小さな傷がたくさん付きます。

一方で、iPhone 13の背面は普通のガラスなので、iPhone 13 Proのつや消しの背面よりも指紋が付きやすいです。

4. iPhone 13には明るい暖色もある

iPhone 13 Proを見ていると、カラーバリエーションが少なく、しかもどれも落ち着いた色です。

たとえば、新しいシエラブルーのiPhone 13 Proは、製品イメージの写真ほど明るい色ではなく、実際にはブルーグレーのように見えます。

ところが、普通のiPhone 13は、ブルーから(PRODUCT) REDまで5色のカラーバリエーションから選ぶことができます。目立つiPhoneが欲しい人は、普通のiPhone 13を買った方がいいでしょう。

普通のiPhone 13のほうが実用的なiPhone

色々なものが付いているiPhone 13 Proシリーズは、万人向けではありません。

大きなスマホが欲しい場合や最新技術が使いたい人でない限り、8万円台から価格が選べる普通のiPhone 13のほうが、はるかに理にかなった買い物です。

性能に関しても、iPhone 13 Proと同じく、他にはないA15チップを搭載しているので、何も不足はありません。

さらに、新しいシネマティックモードなど、iPhone 13 Proの最高の機能もいくつか搭載されています。