macOSでファイルやフォルダをロックする2つの方法

Macの中に大事なデータが入っていますか? ほかの人もそのMacを使いますか? 大事なファイルをうっかり変更したり、削除したりしがちですか?

そんな場合は、大事なファイルをロックすれば、今後データをなくしたり、それでイライラしたり、がっかりしたりしなくなります。

macOSでファイルやフォルダにロックをして、大事なファイルを守るには、Finderやターミナルを使います。

ファイルをロックする詳しい方法と、それぞれの方法の違いを見ていきましょう。

macOSでファイルやフォルダをロックした方がいい理由

macOSでファイルやフォルダをロックした方がいい一番の理由は、大事なものをうっかり変更したり、削除したりできないようにするためです。

自分や他の人がどれくらいデバイスを使用するかによって、ロックすることが有益かどうかは変わります。

他の人と共通のアカウントでパソコンを使用している場合は、大事なファイルやフォルダをロックするのは有益でしょう。

自分だけしか使っていないパソコンでも、うっかりファイルを削除したりすることはあるので、データ消失の対策はやるだけの価値があります。

ドキュメントや、その他編集可能なアイテムをロックすると、それを開いたり、中身を読んだりすることはできますが、変更はできません。

さらに、フォルダ全体をロックすると、その中のものすべてがロックされ、フォルダ内の全アイテムが誤って変更されないよう保護されます。

ロックされたファイルを削除しようとすると、そのファイルをゴミ箱に移動させるときに、macOSから確認されます。

Finderでファイルやフォルダをロック/ロック解除する

macOSでファイルやフォルダをロックする一番速くて簡単な方法は、Finderを使うやり方です。その方法は以下の通りです。

1. ロックをしたいアイテムをControlを押しながらクリックする。 2. 「情報を見る」を選ぶ。 3. 「ロック」にチェックを入れる。

これだけです。この手順で逆のことをするまで、そのアイテムは変更できないように守られます。

ファイルのロックを解除するには、「情報を見る」のウィンドウで「ロック」のチェックを外すだけです。ロックされたアイテムには、Finderで表示されるアイコンに小さな錠前ロックが付いています。

ターミナルでファイルやフォルダをロック/ロック解除する

複雑な方法が好きな人は、コマンドを使ってアイテムをロック/ロック解除することもできます。

macOSの簡単な作業でコマンドが必要になることはほとんどありませんが、何か問題が起こった時のために、ターミナルの使い方を覚えておくのはいいと思います。

まず、アイテムのロックの状況を確認するのに、以下の手順にしたがってください。

1. ターミナルを起動する。 2. ターミナルで、次のコマンドの[file path]の中をアイテムの場所に置き換えて入力する。(例:~/downloads/document.rtf) 『ls -lO [file path]』 3. Returnキーを押すReturnキーを押す。

uchgフラグで、そのアイテムがロックされているかどうかがわかります。uchgが表示されていたらロックされていて、表示されていなかったらロックされていません。

ターミナルでアイテムをロックする方法

ターミナルを使ってファイルやフォルダをロックするには、以下の手順にしたがってください。

1. ターミナルを起動する。 2. ターミナルで、次のコマンドの[file path]の中をアイテムの場所に置き換えて入力する。(例:~/downloads/document.rtf) 『chflags nouchg [file path]』 3. Returnキーを押す。

これで、Finderを使ってロックしたのと同じように、アイテムがロックされているはずです。

ターミナルでアイテムをロック解除する方法

ターミナルを使ってファイルやフォルダをロック解除するには、以下の手順にしたがってください。

1. ターミナルを起動する。 2. ターミナルで、次のコマンドの [file path]の中をアイテムの場所に置き換えて入力する。(例:~/downloads/document.rtf) 『chflags nouchg [file path]』 3. Returnキーを押す。

おわかりだと思いますが、「uchg」に「no」を追加しただけで、macOSにアイテムのロックを解除するコマンドになります。

ロックはアイテム保護の1つの方法にすぎない

macOSでアイテムをロックしたり、ロック解除したりするのは、Finderを使えばこれ以上ないほどに簡単です。

しかし、少し複雑な作業をしたい人はターミナルを使うこともできます。

ロックというのは、暗号化したり、他の人がアイテムにアクセスできなくするものではありません。アイテムをロックするのは、ロック解除するまで変更できないようにするだけです。

データを守るのにパスワードを使用したい場合は、macOSの暗号化のオプションを使う必要があります。