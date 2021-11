Disney+の視聴体験を快適にするショートカット11選

Disney+は、ほとんどすべてのデバイスで利用できますが、パソコンやラップトップでサービスを楽しむ人が多いようです。

それなりに大きなデスクトップモニターがある人や、仕事や遊びでラップトップを持って出かけることが多い人には、これは最適な選択かもしれません。

その場合、Disney+で使えるキーボードショートカットのことを知っていると便利です。

ショートカットの数はそれほど多くありませんが、使いこなせると、メディアの操作やナビゲーションをより迅速に行なうことができます。キーを押すだけで必要な操作ができてしまうので、マウスを操る必要はありません。

前置きはこれぐらいにして、Disney+のキーボードショートカットをすべてご紹介します。

知っておきたいDisney+のキーボードショートカット

以下にご紹介するDisney+のキーボードショートカットは、いつでも有効にすることができますが、最初にページをクリックしてウィンドウをフォーカスする必要があるかもしれません。

ホームページ上で: タブ :画面上のメニューリンク、ブランドタイル、コンテンツなどのオプションに順番にカーソルを置く

:画面上のメニューリンク、ブランドタイル、コンテンツなどのオプションに順番にカーソルを置く Shift + Tab :前のオプションに戻る

:前のオプションに戻る Enter:ハイライトしたオプションを選択する 視聴中: スペースバー :再生/一時停止

:再生/一時停止 F :フルスクリーン

:フルスクリーン Esc :フルスクリーンを終了

:フルスクリーンを終了 Aまたは左矢印 :10秒前に戻る

:10秒前に戻る Dまたは右矢印 :10秒前に進む

:10秒前に進む 上矢印 :ボリュームを上げる

:ボリュームを上げる 下矢印 :ボリュームを下げる

:ボリュームを下げる M :音声をミュートにする/ミュートを解除する

:音声をミュートにする/ミュートを解除する タブ :「戻る」ボタンや「字幕」ボタンなど、画面上のオプションに順番にカーソルを置く

:「戻る」ボタンや「字幕」ボタンなど、画面上のオプションに順番にカーソルを置く Shift + Tab :画面上のオプションをさかのぼる

:画面上のオプションをさかのぼる Enter:ハイライトしたオプションを選択する

キーボードショートカットを使ってリラックスしてDisney+を楽しむ

さあ、楽な姿勢でゆったり座って、Disney+の視聴をお楽しみください。何か操作したいときは、上記のキーをタップするだけでよく、マウスを握る必要はありません。

さらに、もう一歩踏み込んだ使い方もできます。Googleアシスタントがあれば、Disney+のアカウントをリンクして、音声でストリーミングを操作できますよ。

