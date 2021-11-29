【Amazonブラックフライデー】飲みやすいプロテイン、XTENDのBCAAなど筋トレ・スポーツサプリがお得
- カテゴリー：
- HEALTH
ボディメンテナンスや筋トレ・ランニングのお供に。Amazonブラックフライデーからプロテインやサプリを探してみました。
｢Amazonブラックフライデー｣は、2021年12月2日（木）23時59分まで開催中！ お得なセールアイテムをピックアップしてご紹介します。
＞＞【お得情報】事前チャージしてから買うとAmazonポイントが貯まる！
定番プロテインも最大21％オフ
ビーレジェンド ホエイプロテイン ペコちゃん ミルキー風味1kg
特選タイムセール:￥3,264
ホエイ ダイエット プロテイン 1kg 国産 ココナッツチョコレート ULTORA ウルトラ
特選タイムセール:￥4,751
＞＞ ザバスなどサプリメント、ドラッグストア商品ほかが特別価格
手軽にタンパク質補給できるプロテインバーもお得！
Xtend BCAAが最大25％オフ！
＞＞ ザバスなどサプリメント、ドラッグストア商品ほかが特別価格
ビタミン、ミネラルなど｢定番サプリ｣もお得に
バルクスポーツ マルチビタミン＆ミネラル ビタマックス 23種成分配合 天然由来原料 240カプセル 30日分
特選タイムセール:￥3,196
ビタクリアC 高濃度 ビタミンC サプリメント 1,000mg配合 リポソームビタミンC 国内製造 90粒入
特選タイムセール:￥1,170
ULBO（アルボ） PLATINUM シトルリン アルギニン 亜鉛 厳選8成分180粒 栄養機能食品
特選タイムセール:￥1,860
クレアチン モノハイドレート 610000mg ハルクファクター 610g 122食分 パウダー
特選タイムセール ￥2,160円
[グレープフルーツ味] 必須アミノ酸 サプリ EAA 415430mg ハルクファクター 510g 53食分 パウダー
特選タイムセール:￥2,980
HMB クレアチン サプリメント 151500mg ハルクファクター [450粒] タブレット
特選タイムセール:￥2,280
なお、この記事の表示価格は2021年11月29日21時現在のもの。
変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください（サイズやカラー選択も可能ですが、一部セール対象外のサイズ・カラーもありますので、販売ページでよくご確認ください）。
Source: Amazon.co.jp