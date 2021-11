業務効率爆上げの｢Excelハック｣を学べる！ Udemy珠玉のオンライン講座

リモートワークが一般的になり通勤時間も減った今、自分に投資できる時間は以前よりも増えたはず。そんなゆとり時間を上手に活用すれば、これまで以上に効率的にスキルアップすることが可能です。

そんな「独学」にうってつけなのが、オンライン講座。好きなタイミングで、好きなだけ、学びを継続できるスタイルは、今の時代にピッタリです。

動画配信サイトなどの無料講座もありますが、正しいスキルを身につけるためには、やはり信頼できるプラットフォームで学びたいもの。

その点、世界最大級の動画学習プラットフォーム「Udemy(ユーデミー)」なら、世界で4400万人以上が学んでいるという実績からも多くの人から支持されていることがわかります。

今なら、「ブラックフライデー&サイバーセール」が開催中で、人気の講座が1200円から学べるチャンスです。 ブラックフライデーセールは11月19日(金)~11月26日(金)、サイバーセールは11月29日(月)〜12月1日(水)となります。11月27日(土)〜11月28日(日)はセール対象外となりますのでお気をつけください。

Udemyには、今すぐビジネスに生かせる実践的内容を中心に幅広い講座がそろっていますが、人気のひとつがパソコンスキルを学べるもの。特に、どんな職種の人でも使用することの多いExcelはビジネスパーソンにとっての必須スキルといえるでしょう。

基本操作止まりという人も多いなか、少し学ぶことで劇的に業務効率アップが期待できるのもExcel。今回はそんなExcelスキルを学べる講座を、初級編、中級編、上級編に分けて3つずつご紹介します。

最後に、Excel以外の編集部おすすめ講座もさらに3つプラスして、Udemyから12の厳選講座をセレクトしましたので、この機会にぜひ「自己投資としての学び」を始めてみてください。

まずはExcelの基本から始めよう【初級編】

まずは、Excelに苦手意識がある人や、何から手を付けたらいいのかわからないという人におすすめの基礎講座をご紹介します。どの講座も、基本操作から解説しつつ、最終的には具体的な実践編まで網羅した内容となっています。迷ったら、まずはここから!

【初心者から上級者まで】1日で学べるエクセルの教科書 マスターコース

基本から実践レベルまでを、1日(9.5時間)でマスターできるという講座。新社会人や、転職や異動で急にExcelを使うようになったという人にピッタリです。

メーカー勤務の新人セールスパーソンを主人公として、見積書作成や売上データの集計など、具体的な業務を通じてExcelの具体的な使い方を解説。後半では見やすい表やグラフの作り方やショートカットキーなどにも言及するので、この講座ひとつでExcelの全体像をつかむことができるでしょう。

[ALL in ONE] ハイパフォーマンス・エクセルスキル完全マスター講座/11時間の身につく学習であなたが即戦力へ!

限られた時間の中で基礎から応用までを効率的に学び、この機会に思い切りパフォーマンスを上げたい人におすすめの講座です。

体系的に学ぶことによって、どんな業種、業界でも横断的に通用するスキルを獲得。マウスをほとんど使わないショートカットを多用した効率的な操作方法を、講師の手元動画を公開しながら解説します。

Excelスキルを学ぶとともに、仕事に対するマインドセットを変え、業務効率の大幅アップを目指せる11.5時間です。

Excelスキルを上げたい方へ【世界で14万人が受講】実務で使える!世界スタンダードの実践型エクセル術、完全マスター講座

グローバルで130万人もの受講生を誇る「365Career」によるExcel講座の完全日本語版。

ファイナンスの修士号を有し、コカ・コーラなど世界的企業のファイナンスアドバイザーとしてExcelをとことん使いこなしてきた講師が、基本から財務モデルの構築方法まで、実践ですぐに役立つスキルを伝授します。

基本操作の解説からスタートするので、初心者でも安心。後半では実在する会社の財務諸表を題材に学んでいく、充実した内容の13時間です。

Excelのビジネスハックで生産性アップ!【中級編】

日々に忙殺され、つい最低限の操作だけで満足してしまいしがちですが、Excelには業務効率を劇的にアップさせるビジネスハックが詰まっています。作業時間を圧縮して思考時間を増やす、時短スキルを伝授する講座はこちら!

Excelショートカット道場 ~仕事を3倍速にする7つの「型」をひたすら繰り返せばスキルが身につく240分トレーニング

【初級編】でご紹介した「ハイパフォーマンス・エクセルスキル完全マスター講座」も担当する中本達也さんと、トータル2万5000人を教える人気Excel講師が共演する講座。

1.定型パターンに沿い、ストーリー立てて記憶、2.落とし込むための反復練習、3.アルファベットの意味を理解する、などといった独自の方法によるトレーニングでショートカット操作を確実に自分のものにしていく、その名の通り「道場」です。

講師の手元映像も収録されているので、迷うことなくスキルアップが可能です。

作業時間を1/10にするエクセルHACK術!

「外資系金融機関に入社したら必ず学ぶExcel操作術」をベースに作成されたカリキュラム。「Ctrl+C」「Alt+Tab」などの単純な操作だけではなく、「フィルタをかける」「重複項目を削除する」「グループ化して、不要なデータを隠す」など、業務効率を劇的にアップさせるショートカットの使いこなし方を伝授してくれます。

講義でわからない箇所や疑問点は、メッセージやディスカッションページで質問することもできるので、安心して学べます。

【ひぐま流】面倒な作業を自動化しよう!今日から始める Excelマクロ(VBAプログラミング) 入門講座

元システムエンジニアである講師によるVBAプログラミング、いわゆるマクロの入門講座です。Excelの単純作業を自動化し、ボタンひとつで終わらせるプログラミングの初歩が学べます。

課題解決までの道筋を考える能力「プログラミング思考」を根本から鍛えることで、単なる学習で終わらない、実際の業務にいかに生かしていくかというスキルが身につく実践的なプログラム。

初めてマクロを学ぶ人にもおすすめの、業務効率アップに直結する講座です。

専門分野で生かせる高度なスキルを学べる【上級編】

汎用性の高い基本操作だけでなく、専門的職種の大きな助けになってくれる点もExcelの魅力。「KPI管理」「統計学」「財務諸表」という3つの分野にスポットを当て、実務に役立つスキルが学べる珠玉の3講座をご紹介します。

【初めてのKPI管理】エクセルで学ぶ重要指標マネジメント

売上や利益を最大化するための重要な経営指標であるKPI。共通認識をもち、それぞれが成長しながらチーム全体の目標を達成するため、いかにExcelを活用していくかという管理方法が学べる講座です。

すぐに実践で役立つ具体的なKPIの設定方法を学びながら、その中で利用したいExcelの便利な機能を紹介。現在管理職のポジションにある方から将来のチームリーダーまで、幅広いビジネスパーソンが対象の凝縮した内容です。

【はじめての統計学】 エクセルで学ぶマーケティング統計分析&戦略

「テスト結果から導ける結論は?」「平均値は本当に正しい?」「広告宣伝費と販売数に相関関係はある?」などの具体的な課題について統計学の基本を解説しながら、Excelによって解決するテクニックを学ぶ実践講座。

統計学の基本を身につけたい方はもちろん、ワンランク上のマーケティング・営業データ分析を目指したいという方におすすめです。専門的な内容ながらテクニカルな用語は控えめに、Excelの活用法をわかりやすく指南してくれます。

【財務諸表が読める】 1日で学べる財務分析の基本マスターコース(Excel分析シート付き)

財務会計の基本知識がすでにある人を対象とした、Excelを使った財務分析講座。財務諸表を見ることにより、その企業の課題を見つけたり、財務戦略を考えたりしたいという人におすすめです。

損益計算書、バランスシート、キャッシュフローなどの実践的な分析を軸に、実際に手を動かして計算。さらにはグラフを使った「数字の傾向の見方」についても解説することで、Excelを通した体系的な財務分析スキルが習得できます。

タイムマネジメントから英語まで! Udemyの注目講座をお届け

18万3000以上(2021年11月現在)の講座数を誇るUdemy 。その内容はパソコンスキルにとどまらず、実に幅広いラインナップがそろっています。その中から、特に注目度が高い3つの講座をご紹介します。

「段取りのキホン」の著者が語るタイムマネジメント!オフィス&在宅での時間管理(リピート9割超の人気研修をWeb化)

タイムマネジメントは、誰もが手に入れたい究極のビジネスハック。

国内のリーディングカンパニーを中心に年間200回、リピート率9割という研修を手がけ、『段取りのキホン』『手帳・メモのキホン』『絶対に残業しない時短のワザ』などの著書を持ち、ライフハッカー[日本版]の連載筆者でもある伊庭正康さんが、そのテクニックを伝授する講座です。

スキマ時間の活用、スケジューリングのコツなどの内容から、邪魔や誘惑の多いリモートワークで集中力を維持する方法まで、幅広く解説します。

ネイティブの気持ちをハックしろ!認知文法に基づく英語学習 英文法HACKER【名詞編】(スライド資料つき)

誰しも一度は勉強しようと試みたことがあるであろう、英語。本講座は、「名詞」にスポットを当て、可算名詞/不可算名詞、a/the や others/another/the otherの使い分けなど、日本人が迷いがちなトピックを丁寧に解説します。

「人の心がどのように動いているか」「人が世界をどのようにとらえているか」といった認知言語学をベースとした考え方を通して、英文法を「英語を話す人の気持ちの表れ方」として学ぶ、中級者向けコースです。

3分で一発OK!社内プレゼンの資料作成術

上司の承認をとることからプロジェクトを立ち上げるまで、プレゼンの機会は社内にこそ多いもの。そんな「社内プレゼン」にターゲットを絞り、プレゼンを極めた講師がレクチャーします。

「スムーズに承認が下り、チームが動いてくれるプレゼン」、「論理的でシンプルな構成」、「わかりやすいグラフ」など、具体的な内容に即して解説。Power Point、Keynoteを使った演習もあるので、すぐに役立つ実践力が身につきます。

本日からお得なキャンペーンがスタート!

ここまで見て、やってみたい、学んでみたい講座がいくつもあったのではないでしょうか? そんな読者に朗報です。

冒頭でもお伝えした通り、「Udemy」では、本日(2021年11月19日)から11月26日(金)までブラックフライデーセール、11月29日(月)から12月1日(水)までサイバーセールと、お得なキャンペーンを開催します(11月27、28日はセール対象外)。1講座1200円からと、コストパフォーマンスは抜群!

人生において、自分自身に勝る資産は存在しません。自分を磨いて変化の激しい現代を楽しく乗り越えていきませんか?

※表示している価格は本キャンペーン期間中の価格で、期間終了後の価格は異なります。紹介した講座名や講座内容は、2021年11月19日時点のものです。なお、本記事で紹介した講座の中には、セール対象外の講座も含まれます。あらかじめご了承ください。

