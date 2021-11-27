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AnkerやJackeryのポータブル電源がお買い得！ 非常食・防災グッズまとめ【Amazonブラックフライデー】

author ライフハッカー［日本版］編集部
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AnkerやJackeryのポータブル電源がお買い得！ 非常食・防災グッズまとめ【Amazonブラックフライデー】
Image: Shutterstock

今こそ地震などの災害に備えたい…！

そんな願いを叶えてくれそうな非常食や防災グッズをAmazonブラックフライデーから探してみました。

Amazonブラックフライデーは、2021年12月2日（木）23時59分まで開催中！ お得なセールアイテムをピックアップしてご紹介します。

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水・保存食

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着圧ソックス・加圧下着

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防災グッズ

ヘルメット

折りたたみ防災用ヘルメット オサメット（反射材付き） osamet (大人用 シャインイエロー)
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ライト

Tomo Light LEDヘッドライト 充電式 長時間型 防災特化型モデル リチウムイオン蓄電池 2本付 CMA-1005LT
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特選タイムセール:￥1,655

充電式LED防災ランタン 11200mAhバッテリー 最大510時間の連続点灯 LED4色切替 IP65防塵防水 無段階調光
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バッテリー

Jackery ポータブル電源 400 大容量112200mAh/400Wh 家庭アウトドア両用バックアップ電源 PSE認証済 純正弦波 AC(200W 瞬間最大400W)/DC/USB出力 四つの充電方法 MPPT制御方式 車中泊 キャンプ アウトドア 防災グッズ 停電時に 非常用電源 ソーラー充電 環境にやさしい 省電力
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特選タイムセール:￥34,944（22％オフ）

Anker PowerHouse II 400 (ポータブル電源 大容量 389Wh)【防災推奨マーク取得 / 純正弦波 AC300W / PD対応 60W入出力 / PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載 / ◇PSE技術基準適合】キャンプ アウトドア 車中泊 緊急 / 非常用電源
Anker PowerHouse II 400 (ポータブル電源 大容量 389Wh)【防災推奨マーク取得 / 純正弦波 AC300W / PD対応 60W入出力 / PowerIQ 3.0 (Gen2)搭載 / ◇PSE技術基準適合】キャンプ アウトドア 車中泊 緊急 / 非常用電源

特選タイムセール:￥29,800（25％オフ）

防災セット

Defend Future 防災セット 防災士監修 非常用持ち出し 防災リュック (１人用Relief)
Defend Future 防災セット 防災士監修 非常用持ち出し 防災リュック (１人用Relief)

特選タイムセール:￥11,040

地震対策30点避難セットplus 防災セット 避難生活で必要な防災グッズをセットした非常持出袋 (2人用セット ホワイト) 防災防犯ダイレクト
地震対策30点避難セットplus 防災セット 避難生活で必要な防災グッズをセットした非常持出袋 (2人用セット ホワイト) 防災防犯ダイレクト

特選タイムセール:￥26,180

アイリスオーヤマ 【防災士監修】 防災グッズ 防災リュック 33点 防災セット 一次避難用 小型 軽量 持ち運びやすい ブラック BRS-33
アイリスオーヤマ 【防災士監修】 防災グッズ 防災リュック 33点 防災セット 一次避難用 小型 軽量 持ち運びやすい ブラック BRS-33

セール特価:￥3,341

なお、表示価格は2021年11月27日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください（サイズやカラー選択も可能ですが、一部セール対象外のサイズ・カラーもありますので、販売ページでよくご確認ください）。

＞＞ ｢Amazonブラックフライデー｣セール会場

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Source: Amazon.co.jp

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