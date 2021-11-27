AnkerやJackeryのポータブル電源がお買い得！ 非常食・防災グッズまとめ【Amazonブラックフライデー】
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今こそ地震などの災害に備えたい…！
そんな願いを叶えてくれそうな非常食や防災グッズをAmazonブラックフライデーから探してみました。
｢Amazonブラックフライデー｣は、2021年12月2日（木）23時59分まで開催中！ お得なセールアイテムをピックアップしてご紹介します。
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地震対策
耐震金具 地震対策 転倒防止 家具 防災用品 ワイヤー 簡単取付 耐震 固定 冷蔵庫・ソファー・突っ張りラック・コーナーラック・本棚・テレビ 落下防止 4個入れセット/箱
プライム限定価格:￥1,832＋5％オフクーポンあり
水・保存食
5年保存水【500ml×24本】企業や家庭での備蓄に最適な長期保存水
特選タイムセール:￥3,304
江崎グリコ 常備用カレー職人中辛 (常備用・非常食・保存食) 170g ×10個
特選タイムセール:￥890（39％オフ）
[Amazon限定ブランド] カゴメ 野菜の保存食セット YH-60 [4人世帯×3日分]
特選タイムセール:￥4,069
非常用トイレ・あったかグッズ
レック 温めぐり かけぽか 首にかける 使い捨てカイロ (3個入) 日本製
特選タイムセール:￥405
着圧ソックス・加圧下着
[Amazon限定ブランド] 男の休足 メンズ 着圧ソックス 膝上オープントゥタイプ Mサイズ ahappy
特選タイムセール:￥1,520
[Amazon限定ブランド] 締-TAI-（タイ）着圧加圧Tシャツ 白(ホワイト) M-Lサイズ ahappy
特選タイムセール:￥1,344
防災グッズ
ヘルメット
折りたたみ防災用ヘルメット オサメット（反射材付き） osamet (大人用 シャインイエロー)
特選タイムセール:￥4,207
ライト
バッテリー
防災セット
Defend Future 防災セット 防災士監修 非常用持ち出し 防災リュック (１人用Relief)
特選タイムセール:￥11,040
なお、表示価格は2021年11月27日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください（サイズやカラー選択も可能ですが、一部セール対象外のサイズ・カラーもありますので、販売ページでよくご確認ください）。
Source: Amazon.co.jp