Androidのアプリにロックをかけ、安全性を高める方法

Androidユーザーの方はほとんどが、生体認証やパスワードといった何らかのセキュリティ対策を講じていると思います。

けれども、状況によっては、デバイスにインストールされている特定のアプリにロックをかけて、安全性を高めたいと思うこともあるでしょう。

パスワード管理アプリやバンキングアプリなどは、すでにロック機能が組み込まれている場合もありますが、それ以外のアプリではあまり見当たりません。

幸い、Androidスマートフォンは臨機応変ですので、インストールされているアプリに難なくロックをかけることができます。

では、その方法を説明しましょう。

Androidアプリにロックをかける方法

Google PlayにはAndroidアプリにロックをかけられるサードパーティ製アプリが数多く揃っています。

それらはしかも、ロック機能だけでなく、設定や、パスコード・パスワードの有効と無効を切り替えるトグルを変更されないようにする機能も備えていますよ。

言うまでもありませんが、アプリのロック設定をするときは、デバイス本体のロック解除用とは異なるパスワードやパスコードを使用すべきです。同一のパスワードやパスコードを設定してしまっては、アプリをロックする意味がなくなってしまいます。

さらにセキュリティを強化したいときは、Androidデバイスにインストールしたアプリを非表示にして、アイコンを隠すこともできますよ。ここでは、Androidアプリ「Smart AppLock」をご紹介します。

Google Playから「Smart AppLock」をお持ちのAndroidデバイスにダウンロードします。無料でダウンロードして利用できますが、広告を非表示にしたり、高度な機能を使用したりするためには、有料のフルバージョンが必要です。 Smart AppLockを初めて立ち上げると、マスターPINを作成するよう指示が出るので、4桁の数字を入力します。ただし、デバイス本体の解除用パスコードと同じものは使わないでください。確認のために、パスコードは2回入力する必要があります。 お持ちのデバイスに指紋スキャナーが搭載されている場合は、指紋認証を使ってアプリをロックするかどうかを確認する画面が表示されます。ご希望に応じて、「はい」か「いいえ」をタップしてください。 +のマークをタップし、ロックしたいアプリを選ぶ作業に移ります。ロックできるアプリの数に制限はありません。最後にもう一度+をタップし、選んだアプリを確認します。

Image: MakeUseOf

初めてアプリにロックをかけるときは、Smart AppLockに一定の権限を与える必要があります。権限についてのポップアップは自動で開きますよ。

OKをタップしたら、使用履歴へのアクセスを許可する設定を行います。同様に、上部に表示するアプリについても許可を与えましょう。

最後に、スマートフォンの内蔵ストレージへのアクセスについても同様に設定を行ってください。

Smart AppLockに必要な権限を与えたら、選択したアプリがすべてロックされます。これで、ロックされたアプリを次に使うときには、パスコードの入力画面か、指紋スキャナーの認証画面が開きますよ。

Smart AppLockそのものにアクセスする際も、パスコードを入力するか指紋認証を行うかの手順が必要です。

通知をロックするには

ロックをかけたアプリの通知が通知画面に表示されないよう設定することもできます。ロックしておくと、通知画面には、「通知はロックされています」というメッセージが表示されますよ。

通知にロックをかけるときは、Smart AppLockを開いて、ロックしたいアプリの名前の横にある、通知ロック用のアイコンをタップします。

初めて設定するときは、Smart AppLockに通知へのアクセス許可を与えなくてはなりません。

こうしておくと、Smart AppLockのパスワード・パスコードを入力するか、指紋認証を使わない限り、ロックされた通知の内容は確認できなくなります。

Image: MakeUseOf

Smart AppLockでは、ロックするアプリ別に異なるパスワードを設定することも可能です。「アップロック」を起動し、設定を開いて、異なるパスワードを設定する画面で、お好きな新しいパスワードやパスコードを入力してください。

Advertisement

アプリをロックすればより安心に

理想を言えば、お持ちのAndroidデバイスでは、必ず起動用のパスワードかパスコードを設定し、そのうえで安全性をもう一段高めるために、アプリのロック機能を使うべきです。

もっとも、機密データや重要情報が入ったアプリにロックをかけておくことは、どのような場合でも得策ですが。

それで安心感が増すのであれば、なおさら利用したほうがいいでしょう。





Source: Google Play(1,2)