iPhoneとMacの写真アプリに人物を追加・削除する方法

iPhoneとMacのアルバムの「ピープル」は、顔認識によって写真を分類しています。

「ピープル」に特定の人物が見つからない場合は、自分でその人のアルバムを作成することも可能。

さらに、「ピープル」のアルバムが多すぎると思う場合は、すぐにそのアルバムを削除することもできます。

今回は、「ピープル」のアルバムに人物を追加したり、削除したりする方法をお教えします。

iPhoneやiPadで「ピープル」のアルバムに人物を追加する

iPhoneは、写真のライブラリに登場する顔で、「ピープル」に自動的に新しい人物のアルバムを作成します。しかし、色々な理由から、それがうまくいかないことも。

そのような場合は、自分で人物のアルバムを新しく作成することができます。以下の手順にしたがって、新しい人物のアルバムを作成しましょう。

「写真」を開き、追加したい人物の写真を探してタップする。 その写真をスワイプアップする。 写真の下に、写真に写っている全員のサムネイルが表示される。追加したい人物のサムネイルをタップする。 「名前を追加」をタップして、名前を入力する。 「次へ」をタップし、「完了」を選ぶ。

もうひとつの方法は、「ピープル」のアルバム内で行います。

「ピープル」のアルバムの下に、すでに存在する、名前のない人物のアルバムが表示されていますよ。そのアルバムに名前を追加して、新しい人物を追加する方法です。

「写真」の下にあるアルバムをタップし、「ピープル」を選ぶ。 スクロールダウンすると、名前のない人物のサムネイルが表示される。新しく作成したい人の顔をタップする。 「名前を追加」をタップして、名前を追加し、「次へ」をタップして、「完了」を選ぶ。

写真をスワイプアップしても、人物のサムネイルが表示されない場合は、そのiPhoneで手動でその人物のアルバムを作成することができません。

Macで「ピープル」のアルバムに人物を追加する

Macでも「ピープル」に人物のアルバムを新しく作成することができます。手順は以下の通りです。

「写真」アプリを開き、新しく追加したい人物の顔が写った写真を選ぶ。 ページ右上にある情報ボタンをクリックする。 ドロップダウン柄ニューが表示されるので、「顔を追加する」の横にある「+」ボタンを押す。 追加したい人物の顔のところに丸を移動し、「名前」をクリックする。 名前を入力するか、連絡先の中から名前を選ぶ。 「閉じる」を押して終了する。

Advertisement

iPhoneやiPadで「ピープル」の人物のアルバムを削除する

人物のアルバムを削除するのは、作成するのと同じくらい簡単です。

iPhoneのどんな写真でも簡単に削除できますが、写真を残しつつ人物のアルバムだけ削除したい場合のやり方は以下の通りです。

アルバムの下にある「ピープル」をタップして、その人物のアルバムを選ぶ。 削除したい人物のアルバムをタップする。 右上の3つの点のボタンをタップする。 ポップアップ画面が表示されるので、そこで「この人をピープルから削除」を選ぶ。

これで、「ピープル」のその人のアルバムは削除されますが、カメラロールにある元の写真は削除されません。元の写真も削除したい場合は、iPhoneやiPadからあらゆる写真を削除する簡単な方法もあります。

Macで「ピープル」の人物のアルバムを削除する

Macで特定の人物のアルバムを削除したい場合は、以下の方法で削除してください。

「写真」アプリを開き、サイドバーにあるアルバムの「ピープル」をクリックする。 削除したい人物を選び、右クリックする。 ドロップダウンメニューから「この人をピープルから削除」を選ぶ。

「ピープル」でお気に入りの人物のアルバムを残す

「ピープル」のアルバムでは色々と楽しいことができます。

iPhoneで人物のアルバムを追加するには、「ピープル」のアルバムの個別の写真で、名前のないサムネイルに名前を付けなければなりません。

その人のサムネイルがない場合は、アルバムに手動で追加することができませんよ。

ただし、Macではそれができます。

人物のアルバムを削除するのは、iPhoneもMacもほんの数クリックで簡単にできます。iPhoneのアルバムは、自分の好きなようにカスタマイズできるのです。





Original Article: How to Add or Remove Someone From the People Album on iPhone and Mac by MakeUseOf