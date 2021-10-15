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Ankerの多機能ドッキングステーション3種が大幅値下げ中！

author ライフハッカー［日本版］編集部
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Ankerの多機能ドッキングステーション3種が大幅値下げ中！
Image: Amazon.co.jp

Anker、セール中！

今回、AmazonでAnkerから3種類のドッキングステーションが安くなっていたので、ご紹介します。

ケーブルの抜き差しの手間を削減できたり、複数機器にフルスピード充電できたりと、安定の機能性です。

防災グッズとしても持っておくといいかもしれません…！

Anker PowerExpand 13-in-1 USB-C Dock ドッキングステーション

Anker PowerExpand 13-in-1 USB-C Dock ドッキングステーション 85W出力 4K対応 HDMIポート 1Gbps イーサネットポート 3.5mm オーディオジャック USB-Aポート USB-Cポート microSD＆SDカード スロット搭載
Anker PowerExpand 13-in-1 USB-C Dock ドッキングステーション 85W出力 4K対応 HDMIポート 1Gbps イーサネットポート 3.5mm オーディオジャック USB-Aポート USB-Cポート microSD＆SDカード スロット搭載

16,898円

Ankerのドックを試してみたいなら、まずはここから。ひとつで幅広いタスクに対応可能！

Anker PowerExpand 5-in-1 Thunderbolt 4 Mini Dock ドッキングステーション

Anker PowerExpand 5-in-1 Thunderbolt 4 Mini Dock ドッキングステーション 85W出力 8K対応 Thunderbolt 4 対応 USB-Cポート USB 3.1 Gen 2 USB-Aポート 搭載
Anker PowerExpand 5-in-1 Thunderbolt 4 Mini Dock ドッキングステーション 85W出力 8K対応 Thunderbolt 4 対応 USB-Cポート USB 3.1 Gen 2 USB-Aポート 搭載

19,984円

3つのThunderbolt4ポートは、最大40Gbpsの超高速データ転送に対応。動画や音楽もサクサク同期！

Anker PowerExpand Elite 13-in-1 Thunderbolt 3 Dock ドッキングステーション

Anker PowerExpand Elite 13-in-1 Thunderbolt 3 Dock ドッキングステーション 85W出力 USB Power Delivery 対応 USB-Cデータ & 充電ポート USB-Aポート 4K対応 HDMIポート 1Gbps イーサネット 3.5mmオーディオジャック microSD＆SDカード スロット搭載
Anker PowerExpand Elite 13-in-1 Thunderbolt 3 Dock ドッキングステーション 85W出力 USB Power Delivery 対応 USB-Cデータ & 充電ポート USB-Aポート 4K対応 HDMIポート 1Gbps イーサネット 3.5mmオーディオジャック microSD＆SDカード スロット搭載

23,992円

HDMIポートで最大4K、Thunderbolt 3 USB-Cポートで最大5Kの高画質出力が可能！

この機会に新規購入、買い替えを検討してみては？

Source: Amazon.co.jp

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