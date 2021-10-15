Ankerの多機能ドッキングステーション3種が大幅値下げ中！
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Anker、セール中！
今回、AmazonでAnkerから3種類のドッキングステーションが安くなっていたので、ご紹介します。
ケーブルの抜き差しの手間を削減できたり、複数機器にフルスピード充電できたりと、安定の機能性です。
防災グッズとしても持っておくといいかもしれません…！
Anker PowerExpand 13-in-1 USB-C Dock ドッキングステーション
Ankerのドックを試してみたいなら、まずはここから。ひとつで幅広いタスクに対応可能！
Anker PowerExpand 5-in-1 Thunderbolt 4 Mini Dock ドッキングステーション
3つのThunderbolt4ポートは、最大40Gbpsの超高速データ転送に対応。動画や音楽もサクサク同期！
Anker PowerExpand Elite 13-in-1 Thunderbolt 3 Dock ドッキングステーション
HDMIポートで最大4K、Thunderbolt 3 USB-Cポートで最大5Kの高画質出力が可能！
この機会に新規購入、買い替えを検討してみては？
Source: Amazon.co.jp