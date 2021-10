キーボードの適切な掃除手順～ウイルスや細菌の除菌方法とコツ

キーボードのお掃除、最後にしたのはいつですか?

部屋の掃除ほど頻繁にする必要はありませんが、キーボードだって清潔を保つに越したことはありません。この記事では、キーボードをきれいにすべき理由と、その方法について紹介します。

キーボードを清潔に保つべき理由

あなたの部屋やオフィスにおいて、キーボードはお世辞にもキレイなものとはいえません。誰のキーボードでも、仕事中につまんだお菓子のカスがキーの間や裏に入り込んでいます。

試しにキーボードを逆さにしてみてください。ほら、食べかすがパラパラと落ちてきたでしょう。

キーボードは細菌やウイルスの温床となっています。Time誌によると、オフィスにあるキーボードのうち、実に27%がATP数300以上(生物の汚れを数値化する検査による結果)、すなわち「高レベルの汚染」状態であることがわかっています。

オフィス清掃のときにもキーボードは見過ごされがちなため、キーの周辺で細菌がみるみる繁殖してしまうのです。

キーボードを掃除する前の注意事項

キーボード掃除を決意したなら、下記の注意事項を事前に頭に入れておきましょう。

1. コンピューターから外す

まず、掃除中にキーボードに電気が流れないようにします。シンプルに、コンピューターから外せばOKです。そうすることで、掃除中の電気的な問題や意味不明なタイピングを防げます。

普通、ラップトップのキーボードは取り外すことができません。その場合、ラップトップの電源を切り、電源ケーブルを抜いてから掃除を始めてください。

2. キーボードを逆さにする

大きめのゴミは、手早く落としてしまいましょう。

ゴミ箱やシンクの上でキーボードを逆さにし、強めに振ってください。それだけで、ゴミの大半をかんたんに落とすことができます。

3. キーを丁寧に取り外す

キーを取り外す時は、丁寧に扱うようにしましょう。無理やりやろうとすると、一層キーボードを汚しかねません。

キーを取り外すためのツールも存在します。たとえば、WASD Keyboards Wire Keycap Puller Toolなどがオススメです。

キーボードを掃除する方法

ここまでで、キーボードを掃除すべき理由と、実行に移す前の重要な注意事項について学びました。

次はいよいよお掃除です。やり方はたくさんあるので、さまざまな解説を読みあさって、あなたのニーズに合う方法を見つけてください。

1. 圧縮空気で吹き飛ばす

エアダスターは、電子機器に付いたホコリが嫌いな人に人気のアクセサリーです。実際、薄く蓄積した細菌の層をきれいにするのに持ってこいの方法です。

圧縮空気とは読んで字のごとくで、高圧の空気を缶に閉じ込めたものです。ストッパーを押すと空気が噴き出し、ノズルの先にあるゴミを吹き飛ばします。

この方法は、コンピューターの内部など、電子機器からゴミを取り除く際によく使われます。

エアダスターの何がいいって、キーボード以外の電子機器にも使えること。オススメはRosewill Compressed Gas Dusters。PCの内部などの掃除にも使えます。

ゲーマーなら、ゲーム機をクールに保つために、なおさらエアダスターが重要です。PS4のお掃除方法はこちら(英文)を参考にしてください。

2. キーボード掃除用スライム

Video: YouTube

スライムで掃除なんてにわかには信じられませんが、これがなかなかどうして便利です。

お掃除用スライムのポイントは、適度なネバネバ度。キーボード上のゴミやホコリをまんべんなく取りつつ、キーボードや手にくっつくようではいけません。キーボードに押し付けてはがすだけで、すべてのゴミを取り去るのが理想です。

初心者には、ColorCoral Cleaning Slimeがオススメ。安価で使いやすく、手にくっつきません。それに、レモンの香りがさわやか。キーの下に入ったゴミまでは取れないものの、表面のごみを取るには手っ取り早くて素晴らしい方法です。

スライムは自作もできます。自作スライムはいろいろな場面で活躍するので、気になる人は一度つくってみてはいかがでしょうか。

3. アルコールで拭く

ベトベトしたキーボードには、エアダスターや掃除用スライムでは太刀打ちできません。もっと強い何かが必要です。

オススメは、除菌用アルコール(イソプロパノール)。殺菌作用を高めるために、アルコール分70%以上のものを選んでください。除菌用アルコールは、究極のキーボード掃除方法です。

綿棒にアルコールを浸し、キーの側面にこすりつけます。徹底的にやるなら、キーを取り外してください。エアダスターやスライムに比べたら手軽さはありませんが、頑固な汚れやベトベトには、これ以上の方法はありません。

4. 細菌やウイルスを撃退する

上のセクションでは、細菌やウイルスを退治するには除菌用アルコールがベストと紹介しました。そうは言っても、強いアルコールでキーボード全体を拭くのはいまひとつ気が進まないかもしれません。

ご安心を。キーボードを殺菌する方法は、ほかにもたくさんあります。

まずは、Cloroxワイプのようなお掃除シートです。必要であれば、キーを外して全体を拭いてやりましょう。

ただし、漂白剤を含むワイプはNG。漂白剤入りだと、逆にキーボードを傷める可能性があります。

次に、UV-C光を利用した除菌器はいかがでしょう? 紫外線を照射することで、細菌やウイルスを殺します。

American Journal of Infection Controlに掲載されたある論文では、病院のキーボードを掃除する方法として紫外線の効果を測定した結果、中断が非常に少なく有効な方法であることが示されました。

興味があるなら、AmazonなどでUV除菌器を購入できます。たとえば、Hygea Steri Wandはお財布にやさしく、キーボードへの効果もばっちりです。

ラップトップのキーボードを掃除するには

Video: YouTube

通常のキーボードであれば、キーを外して掃除するのは簡単です。ところがラップトップの場合、キーがシステムに埋め込まれており、掃除が容易ではありません。

まずはキーが外せるかどうかを、再確認してみてください。無理やりキーを外そうとするのではなく、マニュアルにキーボードの掃除に関する情報が書かれていないかをチェックします。外せないのであれば、そのままで何とかするしかありません。

次に、ラップトップの電源を切り、電源コードを抜きます。掃除方法がマニュアルに記載されている場合、それに従いましょう。

掲載されていなければ、お掃除用スライムを使って大きなゴミを取り除いたのち、仕上げにイソプロパノールで頑固な汚れを落とします。

ラップトップを逆さにして振ることでも、大きなゴミを落とすことができます。ゴミが散乱しないよう、シンクやゴミ箱の上でやりましょう。

キーを清潔に保つことは、衛生面だけでなく、キーボードの故障防止にも役立ちます。キーの調子がおかしいなと感じたら、掃除をしてみるといいでしょう。

Macのキーボードを掃除するには

MacBookのキーボードの掃除方法については、Appleが解説記事を載せています。

これによると、湿度の高い洗浄液やエアロゾルスプレーの使用は避けるのがよいそうです。その代わり、糸くずがでない布を軽く濡らし、キーボードの表面を拭きます。

乾燥した汚れには、綿棒とイソプロパノールを使いましょう。ただし、綿棒をアルコールでびしょびしょにするのはNGです。

Appleによると、iPhoneのスピーカーの掃除方法も同様です。iPhoneのスピーカーの不具合は掃除で直ることがあるので、いつでもお掃除道具を使えるように準備しておくと便利です。

メカニカルキーボードを掃除するには

メカニカルキーボードは、メンブレンキーボードとは異なり、キーの裏のスイッチ機構が複雑です。この場合、キーリムーバー、綿棒、イソプロパノール(アルコール)を準備してから掃除を始めましょう。

まず、すべてのキーを取り外します。ただし、注意が必要です。キーの正しいレイアウトを覚えていないなら、まずは写真を撮るか画像を見つけておくこと。きちんと元に戻さないと、タイピングがトリッキーになってしまいますよ!

次に、綿棒とアルコールを使って、キーとスイッチを丁寧に掃除します。温かい石鹸水を用意して、キーを数時間つけておくのもいいでしょう。これをするなら、きちんと乾かしてから付け直すようにしてください。

メカニカルキーボードにとって最大の問題は、液体をこぼすこと。もしこぼしてしまった場合、できるだけキーボードを傾けないようにしてください。傾けると、液体が中に浸透してしまうからです。

傾けないようにキーキャップを外して、キーの周辺にある液体を優しくふき取ります。その後、イソプロパノールを使ってベタつきを取り除きましょう。

季節ごとに大掃除を

キーボードには、必ず汚れが蓄積します。それなのに、掃除をする人は多くありません。

この記事を読んだあなたは、キーボードを掃除すべき理由と、その方法がわかったはず。キーボードの掃除ついでに、iPhoneの掃除もお忘れなく。

――2020年7月1日の記事を再編集のうえ、再掲しています。

Source: Time, American Journal of Infection Control, Apple