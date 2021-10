あなたはどれ？ 仕事効率化は、自分のワークスタイルを知ることから

生産性向上メソッドを使っているにも関わらず、仕事がはかどらないと感じることがよくある人は、おそらく本当に自分に合ったスタイルがわかっていないのかもしれません。

ワークスタイルは4つのタイプに分けられます。

疲弊することなく、仕事をきちんと終わらせたい場合は、自分の適正を知り、自分らしい働き方を見つけなければなりません。

前置きはこれくらいにして、そのワークスタイルの4つのタイプを見ていきましょう。

ワークスタイルの4つのタイプ

1. 優先順位タイプ

優先順位タイプの主な特徴は、分析的で論理的な考え方をする、現実的、事実志向型、効率的などです。

決断力があり、タスクの優先順位を付けてから仕事を始めます。

優先順位タイプは、世間話や幅広いコミュニケーション、長いメールなどはしません。常に終わらせなければならないタスクに集中しています。

これが、より短時間で仕事を終らせることができる理由です。

優先順位タイプの仕事場に足を踏み入れると、最初に目につくのはプロらしい仕事環境です。仕事場に装飾的なインテリアや派手な照明を置くのは好みません。きちんと整理整頓されたプロらしい仕事環境を保っています。

優先順位タイプは、目標に向かって一貫した行動を取り、問題を解決する前に分析をします。しかし、ほとんどの人が優先順位タイプのことを、少し支配的で頑固で負けず嫌いだと思っています。

2. 計画タイプ

計画タイプの主な特徴は、几帳面で、非常に論理的で、常に時間通りなところです。計画タイプの人は、名前の通り計画を立てるのが好きで、たくさんの計画を立て、それに従います。締め切りや期日を守り、プロジェクト管理に長けています。

さらに、ルールや規則も厳格に守り、同じチームの人たち全員にも守らせます。ルールや計画を守るのは、期日までに仕事を終らせ、遅れないようにするテクニックでもあります。

計画タイプの人の仕事場に足を踏み入れると、すべてが整理整頓されていることに気づくでしょう。管理が行き届いていて、自分の資格や受賞したものを見せたがります。

今度、計画タイプの人のところに行ったら、その人の部屋や仕事場の壁を必ずチェックしてみてください。

計画タイプの人たちは、人の計画やプロセスの問題点をすぐに指摘できます。たとえ良いチャンスを逃すことになっても、計画から外れたり、突発的な変更をしたりすることはありません。

ですから、あまり人の意見などは受け入れないと思われています。この人たちは、最終的な結果とそれを達成するためのプロセスがすべてなのです。

3. アレンジタイプ

アレンジタイプの主な特徴は、表現や表情が豊かで、協力的で、チームワークが大好きです。したがって、共同作業はアレンジタイプの人たちのものだと言えます。

全員のことを考えて決断をし、何人もの人たちを巻き込みながらプロジェクトを終わらせることが多いです。アレンジタイプの人の仕事場に足を踏み入れると、家族や音楽、アートなど、その人が好きなものが飾られている、かなり心地良い感じがするでしょう。

アレンジタイプの人たちは、コミュニケーション能力が高く、直感が優れている傾向にあります。さらに、素晴らしい教師でもあります。

しかし、アレンジタイプは事前に計画を立てるのが苦手だったり、細かな部分を見逃すことがよくあります。さらに、生活に多くの人たちが関わっているため、常に誰かの問題を解決しようとしており、時間がないのが問題です。

4. ビジュアルタイプ

ビジュアルタイプの主な特徴は、大局的な考え方をし、直感的で、全体的な視点があり、イノベーションを起こすのが好きです。

要するに、ビジュアルタイプの人は視野が広く、詳細や構造、伝統などは負担に感じます。情報の断片を受け取り、高度な創作力で魅力的なものをつくることができます。

それとは別に、オープンマインドな人たちなので、複雑な問題もクリエイティブな考え方で解決することができます。

ビジュアルタイプの人の仕事場に足を踏み入れると、机の上が散らかっていることに気づくでしょう。

このタイプの人たちは、自分がやっている仕事に関するものは、すべて目に見えるところに置いておきたいからです。物を棚にしまって見えなくするというタイプではありません。

適切に計画されたプロセスよりも、可能性を優先するので、事前に計画を立てられないことが多いです。そのせいで、締め切りに間に合わなくなることがよくあります。

ワークスタイルのタイプを見極める方法

これで、4つのワークスタイルのタイプについては理解したと思います。今度は自分がどのタイプかを見極めましょう。自分のタイプを見極めるのに役立つ方法をいくつかご紹介していきます。

1. 自分の性格を知る

性格はその人を表しています。自分の生産性のスタイルを見極める確実な方法として、以下の質問で判断しましょう。

・目標志向型ですか? ・タスクに優先順位を付けるのは好きですか? ・仕事は締め切りに合わせて提出しなければならないと感じますか? ・常に一番差し迫ったタスクから仕事を始める必要があると感じますか?

そうだと思うことが多い人は、優先順位タイプです。

同じように、タスクの作業計画に何時間もかけているのに、そのプロセスを1、2回試したり、少しやった後で、疲れ切ってしまう場合は、計画タイプ以外のタイプだと考えてください。

また、自発的にやるのが好きで、何か仕事をする度にクリエイティブになる必要性を感じている人は、ビジュアルタイプかもしれません。

そして、何かを決める前に何人かの意見を聞くのが好きな人は、アレンジタイプの特徴を読むと当てはまるかもしれません。

自分の生産性のスタイルのタイプを正確に見極めるには、このハーバード・ビジネス・レビューの診断テスト「あなたのワークスタイルは何か?」をやってみるのもいいと思います。

2. 自分の好みを説明する

次は自分の好みです。以下の質問に答えることでも、自分のワークスタイルを見極めることができます。

・どのようなタイプの仕事をするのが好きですか? ・何かをする時はどのように選びますか? ・どんな作業をやるにしても、大体どのような環境が自分に適していますか? ∟チーム、それとも1人、どちらで仕事をするのが好きですか? ∟静かな環境、それとも賑やかな環境、どちらで仕事をするのが好きですか? ・すべて計画を立てた時は、いつもやる気に満ちていますか? それとも疲れてできるだけ早く仕事を終わらせたいと感じますか?

自分の答えと、上記で詳細に説明した好みを元に、自分のワークスタイルのタイプを見極めることができます。

3. 自分の強みと弱みを知る

自分の生産性のタイプを見極めるもう1つの方法は、自分の強みと弱みを知ることです。

・コミュニケーション能力は、あなたの弱点ですか、それとも最も柔軟性のある部分ですか? ・人付き合いのいい社交的な人間ですか? ・断るのが苦手なことが多いですか? ・仕事のスタイルとしては、ToDoリストの項目すべてにチェックを入れるまで、家に帰れないタイプですか?

また、自分の強みと弱みをもっとよく知るには、このオンラインテスト(英語)を行なってみるのもいいです。もしくは、4つのワークスタイルの説明を元に、自分のタイプを見極めることもできます。

自分のタイプを知って、もっと生産性を上げよう

ほとんどの人が、毎日生産性を上げるのに苦労しています。

それは、不可能だとか、大変だとか、限られた人だけの特性だからということではなく、自分に合ったワークスタイルがわかっていないからです。

人はそれぞれ違うので、自分の生まれ持った特性を受け入れましょう。

自分のタイプを見極めて、それに合った働き方を始めれば、仕事をこなすスピードが倍になります。

Source: Harvard Business Review